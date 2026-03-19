Trump amenaza con volar el mayor yacimiento de gas del mundo si Irán vuelve a atacar Qatar
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha prometido que Israel no realizaría más ataques contra el importante yacimiento de gas iraní de Pars Sur. Sin embargo, advirtió de que si Irán volvía a atacar a Qatar, EE.UU. tomaría represalias y “volaría por los aires la totalidad” del yacimiento.
Trump ha lanzado su amenaza en las redes sociales la noche del miércoles, mientras la guerra convulsionaba los mercados energéticos mundiales, y después de que Israel atacara este miércoles unas refinerías de gas iraníes en la Zona Económica Especial de Energía de Pars Sur, en Asalouye –costa sur–. Pars Sur se trata del mayor yacimiento de gas del mundo y representa una gran parte de las exportaciones. Su parte sur se encuentra en aguas territoriales iraníes, mientras que su parte norte pertenece a Qatar, que ha condenado el ataque como un paso “peligroso e irresponsable”.
Trump ha afirmado que “Israel, movido por la ira ante lo acontecido en Oriente Medio, ha arremetido violentamente contra una importante instalación conocida como el yacimiento de gas Pars Sur, en Irán. Una sección relativamente pequeña del conjunto ha resultado impactada. EE.UU. no tenía conocimiento sobre este ataque, y Qatar no ha estado, de ninguna manera y bajo ninguna forma, involucrado en él, ni tenía la menor idea de que fuera a ocurrir”.
“Lamentablemente”, ha dicho Trump en Truth Social, “Irán desconocía este hecho, así como cualquier otro dato pertinente relacionado con el ataque a Pars Sur y, de manera injustificada, ha atacado una parte de las instalaciones de GNL [gas natural licuado] de Qatar”.
Según el presidente de EE.UU., “ISRAEL NO REALIZARÁ MÁS ATAQUES en relación con este yacimiento de Pars Sur, de suma importancia y valor, a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un actor totalmente inocente, en este caso, Qatar; circunstancia ante la cual Estados Unidos, con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, volará masivamente por los aires la totalidad del yacimiento de gas Pars Sur, desplegando una fuerza y un poder de magnitud jamás vista ni presenciada por Irán”.
“No deseo autorizar este nivel de violencia y destrucción debido a las implicaciones a largo plazo que esto tendría para el futuro de Irán; no obstante, si las instalaciones de GNL de Qatar vuelven a ser atacadas, no dudaré en hacerlo”, ha sentenciado Trump.
0