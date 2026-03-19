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Vida de lujo del jefe de Gabinete

El vuelo de Adorni a Punta del Este tuvo un costo de US$9.000, el doble de lo admitido por el funcionario

  • El tramo de ida se pagó US$4.830 y la vuelta, US$4.200, cifra aproximada a la que anticipó este diario la semana pasada. El jefe de Gabinete y su amigo Marcelo Grandio habían dicho que el costo fue de US$3.600 para el primero y US$800 para el segundo, en todo concepto

Marcelo Grandio y Manuel Adorni
Marcelo Grandio y Manuel Adorni Instagram Marcelo Grandio

Sebastián Lacunza

19 de marzo de 2026 17:43 h

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El vuelo de Manuel Adorni a Punta del Este el 12 de febrero y el regreso el 17 del mismo mes costaron algo más de US$9.000, informaron fuentes judiciales a elDiarioAR. El dato surge de las primeras medidas de prueba solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo, quienes llevan adelante la investigación.

El tramo de ida fue facturado a nombre de la productora Imhouse SA, del periodista Marcelo Grandio, el quinto pasajero y amigo de Adorni, por un monto de $6,9 millones de pesos (US$ 4.830).

El regreso, en el último día del feriado de Carnaval sólo con los Adorni como pasajeros, fue por un monto algo inferior, y contratado bajo otra modalidad y a nombre de un tercero, dijeron las fuentes. La vuelta formó parte de un paquete prepago de US$42.000 por diez viajes, es decir, US$4.200 por tramo, con lo que el vuelo completo tuvo un costo de unos US$9.000.

El precio informado desmiente de plano la versión dada tanto por Adorni y Grandio desde que elDiarioAR, el 11 de marzo, hizo público el viaje del que participaron el jefe de Gabinete; su esposa, Bettina Angeletti; dos integrantes de su familia y el conductor de varios ciclos en la TV Pública desde la asunción de Javier Milei.

La vuelta formó parte de un paquete prepago de US$42.000 por diez viajes, es decir, US$4.200 por tramo, con lo que el vuelo completo tuvo un costo de unos US$9.000.

Declaración jurada de salida de San Fernando a Punta del Este el 12 de febrero de 2026. Los nombres tachados corresponden a menores de edad y los pilotos.
Declaración jurada de salida de San Fernando a Punta del Este el 12 de febrero de 2026. Los nombres tachados corresponden a menores de edad y los pilotos.

La información dada por este medio indicó que el vuelo del Hondajet matrícula LVHWA tuvo un costo de US$10.000 entre ida y vuelta, de acuerdo a fuentes del mercado de la aviación privada y a un presupuesto emitido por la empresa Alpha Centauri, que operó el traslado de los Adorni, aunque faltaba —como se aclaró— corroborar el dato con una factura.

Tras incurrir en un mar de contradicciones sobre quién pagó —él mismo, el jefe de Gabinete o el Estado—, Grandio consolidó la versión de que el vuelo había salido US$3.600 o US$3.800 a los Adorni, y que él había abonado su parte, unos US$800. Esa versión fue luego ratificada por voceros del Gobierno y el propio jefe de Gabinete en entrevista con LN+.

El monto declarado por Grandio y Adorni (US$4.600 en total) resulta menos de la mitad del valor del mercado, y ahora se demuestra falso o premeditadamente incompleto, si ambos se refirieron sólo a la ida.

Presupuesto de la empresa Alpha Centauri por un vuelo similar al de Manuel Adorni
Presupuesto de la empresa Alpha Centauri por un vuelo similar al de Manuel Adorni elDiarioAR

El exsocio de Adorni y conductor de los ciclos Giros y Gritalo Mundial en la TV Pública explicó que el vuelo había sido contratado a la firma Alpha Centauri bajo el formato de “pata vacía”, que significa que las operadoras de vuelos hacen una oferta especial cuando son requeridas por un tramo e intentan amortizar el costo del regreso, cobrando mucho menos. De acuerdo a lo recabado por este diario con fuentes del mundo de la aviación y estatales, la explicación dada por Grandio no era cierta ni coherente.

La causa radicada en el juzgado de Lijo se originó en una denuncia de los diputados Esteban Paulón (socialista), Pablo Juliano (UCR opositora) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). El dato de la facturación surge de las primeras medidas de prueba, que están en pleno desarrollo.

Adorni y Grandio no respondieron las consulta de este medio.

Mientras, surgen novedades sobre viviendas, gastos desorbitantes con tarjetas de crédito y contratos, en apariencia imposibles de abordar con los ingresos declarados del jefe de Gabinete y su esposa.

Declaración jurada de regreso desde el aeropuerto de Laguna del Sauce, en Punta del Este, a San Fernando, el 17 de febrero de 2026. El cambio de nombre del operador se debe a que el regreso se registró vía una empresa uruguaya.
Declaración jurada de regreso desde el aeropuerto de Laguna del Sauce, en Punta del Este, a San Fernando, el 17 de febrero de 2026. El cambio de nombre del operador se debe a que el regreso se registró vía una empresa uruguaya.
Marcelo Grandio y Manuel Adorni, el 21 de junio de 2025
Marcelo Grandio y Manuel Adorni, el 21 de junio de 2025

SL/MC

slacunza@eldiarioar.com

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