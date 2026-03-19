El vuelo de Adorni a Punta del Este tuvo un costo de US$9.000, el doble de lo admitido por el funcionario

El vuelo de Manuel Adorni a Punta del Este el 12 de febrero y el regreso el 17 del mismo mes costaron algo más de US$9.000, informaron fuentes judiciales a elDiarioAR. El dato surge de las primeras medidas de prueba solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo, quienes llevan adelante la investigación.

El tramo de ida fue facturado a nombre de la productora Imhouse SA, del periodista Marcelo Grandio, el quinto pasajero y amigo de Adorni, por un monto de $6,9 millones de pesos (US$ 4.830).

El regreso, en el último día del feriado de Carnaval sólo con los Adorni como pasajeros, fue por un monto algo inferior, y contratado bajo otra modalidad y a nombre de un tercero, dijeron las fuentes. La vuelta formó parte de un paquete prepago de US$42.000 por diez viajes, es decir, US$4.200 por tramo, con lo que el vuelo completo tuvo un costo de unos US$9.000.

El precio informado desmiente de plano la versión dada tanto por Adorni y Grandio desde que elDiarioAR, el 11 de marzo, hizo público el viaje del que participaron el jefe de Gabinete; su esposa, Bettina Angeletti; dos integrantes de su familia y el conductor de varios ciclos en la TV Pública desde la asunción de Javier Milei.

La vuelta formó parte de un paquete prepago de US$42.000 por diez viajes, es decir, US$4.200 por tramo, con lo que el vuelo completo tuvo un costo de unos US$9.000.

La información dada por este medio indicó que el vuelo del Hondajet matrícula LVHWA tuvo un costo de US$10.000 entre ida y vuelta, de acuerdo a fuentes del mercado de la aviación privada y a un presupuesto emitido por la empresa Alpha Centauri, que operó el traslado de los Adorni, aunque faltaba —como se aclaró— corroborar el dato con una factura.

Tras incurrir en un mar de contradicciones sobre quién pagó —él mismo, el jefe de Gabinete o el Estado—, Grandio consolidó la versión de que el vuelo había salido US$3.600 o US$3.800 a los Adorni, y que él había abonado su parte, unos US$800. Esa versión fue luego ratificada por voceros del Gobierno y el propio jefe de Gabinete en entrevista con LN+.

El monto declarado por Grandio y Adorni (US$4.600 en total) resulta menos de la mitad del valor del mercado, y ahora se demuestra falso o premeditadamente incompleto, si ambos se refirieron sólo a la ida.

El exsocio de Adorni y conductor de los ciclos Giros y Gritalo Mundial en la TV Pública explicó que el vuelo había sido contratado a la firma Alpha Centauri bajo el formato de “pata vacía”, que significa que las operadoras de vuelos hacen una oferta especial cuando son requeridas por un tramo e intentan amortizar el costo del regreso, cobrando mucho menos. De acuerdo a lo recabado por este diario con fuentes del mundo de la aviación y estatales, la explicación dada por Grandio no era cierta ni coherente.

La causa radicada en el juzgado de Lijo se originó en una denuncia de los diputados Esteban Paulón (socialista), Pablo Juliano (UCR opositora) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). El dato de la facturación surge de las primeras medidas de prueba, que están en pleno desarrollo.

Adorni y Grandio no respondieron las consulta de este medio.

Mientras, surgen novedades sobre viviendas, gastos desorbitantes con tarjetas de crédito y contratos, en apariencia imposibles de abordar con los ingresos declarados del jefe de Gabinete y su esposa.

SL/MC

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