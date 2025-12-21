Día del gemelo: ¿Por qué se celebra el 21 de diciembre?

Cada 21 de diciembre se celebra en la Argentina el Día del Gemelo, una efeméride que reconoce a las personas que nacen en un mismo parto y comparten un origen embrionario. La elección de la fecha no es casual: responde a la simetría entre 21 y 12, una referencia directa al mes de diciembre y a la idea de duplicidad que caracteriza a los gemelos.

Un origen compartido

En el caso de los gemelos idénticos, también llamados monocigóticos o univitelinos, ambos se desarrollan a partir de un único óvulo fecundado que, en los primeros días de gestación, se divide en dos embriones. Por ese motivo comparten prácticamente la totalidad de su información genética, lo que explica su notable parecido físico, aunque existen diferencias únicas, como las huellas dactilares.

Los especialistas estiman que los embarazos gemelares representan alrededor del 2% de los nacimientos a nivel mundial, una coincidencia numérica que suele destacarse al hablar de esta efeméride. Si bien los gemelos nacen con pocos segundos de diferencia y comparten el mismo útero, con el paso de los años comienzan a diferenciarse en rasgos físicos y de personalidad.

Tipos de gemelos y embarazos múltiples

Desde el punto de vista médico, los embarazos múltiples presentan distintas variantes. Además de los gemelos idénticos, existen los dicigóticos, conocidos como mellizos, que se producen cuando dos óvulos distintos son fecundados por dos espermatozoides diferentes. En estos casos, el parecido es similar al de cualquier par de hermanos.

También pueden darse embarazos de trillizos o más, con combinaciones poco frecuentes que incluyen embriones provenientes de uno, dos o tres óvulos. El nacimiento de trillizos idénticos, por ejemplo, es un fenómeno excepcional que ocurre en uno de cada cientos de millones de partos.

Los estudios indican que los factores genéticos influyen en la probabilidad de concebir gemelos, especialmente en los casos dicigóticos. A esto se suma el impacto de los tratamientos de fertilidad y las técnicas de reproducción asistida, que aumentan la estimulación ovárica y, con ello, las chances de embarazos múltiples.

El Día del Gemelo invita así a poner en foco un fenómeno biológico singular, atravesado por la ciencia, la genética y la curiosidad social, y a destacar las particularidades de quienes comparten un comienzo de vida tan estrechamente vinculado.