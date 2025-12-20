Otra “estrella culona” y un pulpo a mil metros: nuevos hallazgos del CONICET en el fondo del Mar Argentino

Un nuevo hallazgo de una estrella de mar “culona”, más pequeña que la que se volvió viral meses atrás, volvió a captar la atención durante una transmisión en vivo desde el fondo del Mar Argentino. El ejemplar, perteneciente al género Hippasteria, fue registrado a casi 1.000 metros de profundidad y generó comentarios distendidos entre los científicos, que bromearon al señalar que “no hizo mucho ejercicio”.

La escena se sumó a otros registros recientes, como la observación de un pequeño pulpo a 1.071 metros, captados en tiempo real durante una nueva expedición científica que explora zonas poco conocidas del talud continental argentino.

Ciencia extrema en las profundidades

Los hallazgos se producen en el marco de una campaña “Vida en los Extremos” del CONICET que se desarrolla desde el 14 de diciembre en la Cuenca del Salado y la Cuenca de Malvinas, frente a Puerto Madryn, y que se extenderá hasta el 10 de enero de 2026. La misión se lleva adelante a bordo del buque oceanográfico Falkor (too), perteneciente al Schmidt Ocean Institute.

La expedición es liderada por la bióloga María Emilia Bravo y cuenta con la participación de 25 especialistas, 17 de ellos argentinos, provenientes del CONICET, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, el Instituto Argentino de Oceanografía, el Museo Argentino de Ciencias Naturales y universidades nacionales, además de colaboradores internacionales.

Según informaron los investigadores, el objetivo principal es analizar filtraciones naturales de gas metano y otros ambientes extremos dominados por microorganismos y fauna especializada que prospera sin luz solar y bajo altas presiones, ecosistemas aún poco estudiados en el Atlántico Sur.

Tecnología inédita y transmisiones en vivo

Las exploraciones se realizan mediante el ROV SuBastian, un vehículo operado remotamente capaz de descender hasta 4.500 metros, capturar imágenes en ultra alta definición y recolectar muestras biológicas y geológicas con impacto mínimo sobre el entorno. Es la primera vez que esta tecnología se emplea en aguas argentinas del Atlántico Sudoccidental.

Al igual que en la experiencia anterior realizada frente a Mar del Plata, que fue distinguida con el Martín Fierro de Oro de Streaming, las inmersiones se transmiten en vivo a través del canal de YouTube del Schmidt Ocean Institute, en emisiones programadas.

La combinación de hallazgos llamativos, rigor científico y acceso abierto volvió a generar una fuerte respuesta del público y consolidó un formato de divulgación que permite seguir, en tiempo real, cómo se produce el conocimiento científico en las profundidades del mar.