Gallardo: "Es real lo que dijo Riquelme, pero hace unos años atrás dijo otra cosa"

El DT de River Plate, Marcelo Gallardo, consideró "real" la declaración del ídolo y vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, quien remarcó que el equipo Millonario no pudo ganar el torneo local aún, pero observó que su pensamiento cambió con respecto a años anteriores.

"Lo que dijo Riquelme es real. No pudimos lograr una liga local y no tiene nada de malo reconocerlo. Boca ha sido dominador en la etapa local en esta era y nosotros los superamos en el lado internacional. Tiene razón con lo que dice. Pero años atrás dijo otra cosa, aunque tampoco creí lo que dijo", indicó Gallardo a ESPN.

Riquelme, en otra entrevista para ESPN, elogió el trabajo del Muñeco, pero apuntó lo siguiente: "River tiene en Marcelo Gallardo al mejor técnico de la historia de su club, aunque en siete años no pudo ganar el torneo local".

El entrenador de River puso énfasis en que Riquelme, antes de convertirse en dirigente xeneize, deslizó que ganar una Copa Libertadores "vale diez campeonatos locales".

"Lo dijo fuera de la política de Boca y enaltecía los logros nuestros a nivel internacional. A Román lo admiré como futbolista. Hoy el rol es diferente y genera mucha más responsabilidad. Nosotros siempre miramos para adentro, más allá de una opinión, sin querer embarrar la cancha, sin chicanas", apuntó el Muñeco.

Gallardo solicitó que cada club "se identifique con lo que tiene" porque consideró que en la Argentina está "todo muy sensible", pero reconoció que, con respeto, debe haber una ida y vuelta entre las instituciones y los hinchas.

"De nuestro lado vamos a tratar de seguir respetando a Boca. Porque es un rival que no podríamos vivir sin ellos y ellos no podrían vivir sin River. No suma criticar para quedar bien con tu tribuna", agregó el exvolante del seleccionado argentino.

Gallardo confirmó que mantiene diálogo con el delantero colombiano Rafael Borré, cuyo contrato con River expiró el 30 de junio: "Está en proceso de elegir la opción que mejor crea para él y es respetable. Hablamos habitualmente. Le corresponde que cuando se decida lo comunique".

Asimismo, el entrenador de River dijo que están "abiertos" a sumar algún refuerzo en caso de ser necesario. "El mercado es muy difícil en el fútbol argentino. No estamos para un gasto económico importante, pero veremos si podemos sumar".

La situación futbolística del volante colombiano Jorge Carrascal, quien no se afianzó en el equipo aún, mereció el enfoque de Gallardo: "Hay jugadores que tienen un proceso más lento que otros. No todos los jugadores son iguales. Son un mundo distinto. Y hubo otros que no pude hacer que se afiancen y fue mi responsabilidad".

Gallardo destacó el "liderazgo silencioso" de jugadores como Jonatan Maidana, Javier Pinola, Enzo Pérez y Leonardo Ponzio y aseguró que está "muy bien" en River.

"Estoy con ganas de seguir conduciendo a un equipo que representa mucho para los hinchas y el fútbol argentino. Nos tenemos que preparar bien para la Copa Libertadores. Soy consciente del cariño de la gente, pero a la gente se lo devolví con trabajo. Que se sientan representados, más allá del resultado mismo", señaló el ex DT de Nacional de Uruguay.

En ese contexto, valoró la gestión como presidente de Rodolfo D'Onofrio, cuyo mandato vencerá a fin de año junto con su contrato.

"Rodolfo fue muy importante. Estaré eternamente agradecido porque me dejaron trabajar con libertad. Fuimos compatibles con Rodolfo, con Enzo (Francescoli), dirigentes, jugadores, cuerpo técnico. Es para destacar. Siete años pueden desgastar a cualquiera. La convivencia no es fácil. Tuvimos la inteligencia de cuidar los lugares de cada uno", amplió el Muñeco.

Por último, Gallardo reconoció que tuvo ofertas para dirigir en el fútbol europeo, pero su compromiso con River fue prioridad.

"Es mi forma de brindarle toda la gratitud al club que me abrió las puertas y me dio libertad. Trabajaré hasta el último día de contrato, dándole todo a la gente de River que confió en mí, y al hincha que tiene un agradecimiento muy grande", señaló Gallardo.