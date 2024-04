“Antes y ahora”: Jorge Macri mostró como “limpia” a personas en situación de calle de la vía pública

Jorge Macri realizó posteos en Instagram, en el feed y en stories, en los que destaca cómo su gobierno “limpia”, como por arte de magia, personas en situación de calle de la vía pública, con fotos que muestran el antes y el después.

“Operativo especial de orden y limpieza en Recoleta y Palermo”, dice una de las stories. En la imagen, que combina dos fotos, se ve en la de arriba a personas en situación de calle siendo interrogadas por personal de la Ciudad de Buenos Aires, y en la de abajo, el momento en que retiran elementos con los que esas personas formaban un lugar para poder dormir. El posteo del jefe de Gobierno no indica adónde van esas personas, que fueron retiradas de la zona de Pueyrredón y Avenida del Libertador, en Recoleta.

Tampoco brinda esta información en las dos historias siguientes, de acciones similares realizadas en Palermo. En ellas, el mandatario porteño usa “Antes” y “Ahora” para referirse a la imagen de arriba y a la de abajo, respectivamente. En la primera story, una persona durmiendo en un banco público en una vereda en Guatemala y Uriarte que en la imagen de abajo ya no está; en la segunda, otra persona durmiendo, en la vereda de un local en alquiler, en la esquina de Godoy Cruz y el pasaje Emilio Zolá, que después aparece desalojada.

“Respondemos a los reclamos de los vecinos y garantizamos la limpieza y seguridad de los espacios públicos, de nuestras plazas y veredas”, publicó el jefe de Gobierno en un posteo del feed referido a estas expulsiones. En otro indicó que de estos operativos especiales “participan el área de Ordenamiento del Espacio Público, la Policía de la Ciudad, miembros del programa Buenos Aires Presente y la cuadrilla de limpieza intensiva”. “Si ves a una persona en situación de calle, comunicate con Boti”, dice la última de las historias.

Como consecuencia de estos posteos, Micky Vainilla, uno de los más famosos personajes del programa Diego Capusotto y sus videos, es tendencia en Twitter.

“Un poco violento”

elDiarioAR consultó en la Ciudad el porqué de la polémica campaña propagandística. Extraoficialmente, en el gabinete de Macri reconocieron el impacto de la medida. “Entiendo que es un poco violento el posteo”, dijo un vocero en el gobierno porteño.

La misma fuente explicó la medida de limpieza del espacio público es una de las principales exigencias de los porteños. Macri tiene mapeado ese reclamo. “El orden y limpieza es algo que nos están reclamando los vecinos”, apuntó la voz consultada.

En la Ciudad explicaron que el operativo para quitar las llamadas “ranchadas” en la vía pública forma parte de un programa integral que involucra desde los ministerios de Desarrollo Humano, Espacio Público y también el SAME. En principio hay un primer acercamiento a las personas en situación de calle donde se les ofrece asistencia en centros de contención para dejar de permanecer en la calle.

El servicio de atención médica cuenta con un programa especial para dar acompañamiento particular a quienes no aceptarían la ayuda de la Ciudad. “Muchas veces se niegan, y ahí entra a participar el SAME Psiquiátrico porque muchas personas son psiquiátricos”, explicaron a elDiarioAR.

JJD/MC