Laferrere igualó con Midland de visitante y es líder en el Clausura de la Primera C

Deportivo Laferrere igualó como visitante frente a Ferrocarril Midland 2 a 2 y quedó como único puntero del torneo Clausura de la Primera C de fútbol, en uno de los dos encuentros que pusieron en marcha esta tarde la novena fecha del certamen de ascenso.

El partido se llevó a cabo en el estadio Ciudad de Libertad, en la localidad homónima bonaerense, y los tantos del "Funebrero" fueron anotados por Imanol Varela (42m. PT) y Juan Cruz Vera Borda (22m. ST); mientras que Gustavo Fernández (9m. PT) y Jorge González (40m. ST) lo hicieron para "Lafe".

Con este resultado, Laferrere llegó a las 19 unidades, es líder y le sacó 1 de ventaja a Ituzaingó, que hoy no jugó su cotejo ante Deportivo Español por las intensas lluvias; mientras que el conjunto de Libertad acumula 9 puntos y se sitúa en la duodécima ubicación.

En el otro encuentro desarrollado hoy, Excursionistas (14 puntos) venció como visitante en Rosario a Central Córdoba (9 unidades) por 2 a 0, con goles de Iván Müller (2m. ST) y Matías Alaniz (30m. ST).

El resto de los partidos de la novena fecha fueron suspendidos hoy por el mal estado de los campos de juego por las malas condiciones climáticas y se realizarán el martes 14 de septiembre, desde las 15.

El programa de encuentros a llevarse a cabo el martes venidero, es el siguiente:

Victoriano Arenas vs. Real Pilar vs. Atlas vs. Claypole, Luján vs. Sportivo Dock Sud, Deportivo Español vs. Ituzaingó, El Porvenir vs. Argentino de Merlo, Sportivo Italiano vs. Leandro N. Alem y San Martin de Burzaco vs. Berazategui.

Tuvo fecha libre en la jornada General Lamadrid.

Posiciones: Deportivo Laferrere 19unidades; Ituzaingó18; Berazategui 17; Excursionistas14; Sportivo Dock Sud 13; San Martín de Burzaco y Deportivo Español 12; Argentino de Merlo 11; Sportivo Italiano, General Lamadrid, Central Córdoba de Rosario y Ferrocarril Midland 9; Victoriano Arenas 8; Luján y Atlas 7; Real Pilar 6; El Porvenir, Claypole y Leandro N. Alem 5.