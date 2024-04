Preocupación por una denuncia penal del exgobernador de Entre Ríos Urribarri contra un periodista que lo investigó

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó hoy su honda preocupación por la denuncia formulada por el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri contra el periodista de investigación Daniel Enz, quien publicó en su semanario Análisis los hechos que determinaron la condena del político a ocho años de prisión por la Justicia de esa provincia litoraleña.

La demanda fue presentada por el expresidente de la Cámara de Diputados a través de su abogado, Fernando Burlando, acusando al periodista de la comisión de delitos federales. El exgobernador pidió además que la Justicia accediera al listado de las “llamadas entrantes y salientes” de Enz.

Este martes, Burlando anunció en una conferencia de prensa que había presentado un escrito en los tribunales federales porteños dando cuenta de una supuesta “mesa judicial” que habría montado una especie de complot contra el exgobernador. La denuncia quedó radicada en la fiscalía de Guillermo Marijuan, que, según Burlando, ya le tomó declaración a Urribarri.

ADEPA subrayó que la demanda es por “ejercer su función como periodista de investigación”. “Los eventuales reproches que puedan realizarse a las fuentes del periodista no pueden serle atribuibles a éste, por lo que la denuncia resulta injustificada en los propios términos en que ha sido realizada”, señaló la entidad a través de un comunicado.

Y concluyó: “Por ese motivo, preocupa también a ADEPA que, más allá de lo que pueda decirse sobre su competencia, no se haya rechazado in limine una denuncia que constituye un ataque a las bases mismas del periodismo de investigación y a los principios republicanos consagrados en nuestra Constitución Nacional”.

Enz es periodista de investigación desde hace décadas y dirige Análisis desde hace 34 años. Según dijo a elDiarioAR, Urribarri “habla de la existencia de una supuesta mesa judicial” en Paraná, de la que supuestamente particpan fiscales, jueces y él, como periodista. “Y dice que nosotros todo el tiempo le armamos causas a gente que le apuntamos a la cabeza. O sea, que yo escribo las notas consensuadas con ellos y que después ellos inician la acción judicial. Un disparate total”, sostuvo.

El periodista investigó a Uribarri desde que este fuera elegido diputado provincial en 1991. “Nosotros lo investigamos desde esa época, porque siempre fue un diputado con demasiadas mañas y bastante desprolijidades en su accionar público”.

Enz aún no sabe qué le delito se le imputa. “Y no entiendo esa cuestión de que le pide a la Justicia que intervenga los teléfonos de los fiscales, de los jueces y mi teléfono. Y determinar llamadas y mensajes entrantes y salientes en no sé qué periodo, violando el derecho constitucional de todo periodista y violando el secreto profesional que nos comprende”.

El periodista, que en su carrera investigó a narcotraficantes, políticos y policías, entre otros, considera que el exgobernador hizo esta denuncia como último recurso para postergar su ingreso en prisión. “Creo que recurrió a hacer esta denuncia como el último manotazo para postergar su ingreso a la cárcel de Paraná o de Concordia en función de la condena firme que tiene en tres instancias. Porque su destino final es la cárcel. No tiene salida. La justicia hace casi nueve años que lo está investigando a partir de la denuncia que hiciéramos en Análisis en noviembre del 2015”.

Urribarri fue condenado a ocho años de cárcel por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.

“Entiendo que está desesperado y él incluso declaró allá en Buenos Aires que está deprimido, porque cuando fue a hacer la denuncia a Buenos Aires, pese a que todos los hechos que supuestamente él dice que existieron, existieron acá en Paraná, declaró e insistió en remarcar que yo estoy obsesionado con él, que es un perseguido por mí”, añadió.

“Nosotros llevamos 34 años con la revista. Hicimos más de 500 denuncias periodísticas. Solamente un escaso porcentaje se transformaron en expediente judicial, como le sucede a todo medio. Pero no tenemos nada que ver con nadie del Poder Judicial. Yo no conozco a la mayoría de los fiscales y jueces. No me van a encontrar alguna vez en tribunales salvo que tenga que ir a declarar porque marco distancia y el que quiera verme me puede ver en mi oficina. No ando por los despachos de nadie, ni de la Justicia, ni de la Casa de Gobierno”, insistió.

El periodista, autor de 17 libros de periodismo de investigación, considera que la denuncia no prosperará. “Creo que las cosas se van a poner en su lugar. Me parece que es algo que debería ser rechazado o bien derivado a la justicia federal de Paraná para ver si es que entienden que pueden hacer algo. Pero estoy tranquilo. Estoy tranquilo y recibiendo mucha solidaridad de mucha gente, mucha gente que no conozco, de muchos colegas de todo el país y del extranjero. Y esperando que las cosas se pongan en el debido lugar”.

