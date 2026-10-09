Canasta Básica: cuánto necesita una familia para no ser pobre en la Ciudad de Buenos Aires

Una familia tipo porteña necesitó casi $1,7 millones para no ser considerada pobre en la Ciudad de Buenos Aires.

Una familia integrada por dos adultos de 35 años con dos hijos y vivienda propia, necesitó además ingresos mensuales desde $2.669.815 para ser considerada de clase media en septiembre. El mismo hogar requirió $1.687.299 para no ser considerado pobre.

Así surge del último informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba), que ubica dentro del sector medio a los hogares con ingresos de entre $2.669.815 y $8.543.407 mensuales.

La medición toma como referencia a una pareja con dos hijos de seis y nueve años, ambos adultos con empleo y propietarios de la vivienda.

La cifra que marca el ingreso mínimo para pertenecer a la clase media aumentó $66.259 frente a agosto, cuando el umbral se ubicaba en $2.603.556.

En comparación con septiembre de 2025, el incremento fue de $672.437, equivalente a 33,7%.

El sistema de estratificación de la Ciudad de Buenos Aires define como clase media a los hogares que perciben, al menos, 1,25 veces el valor de la Canasta Total de consumo.

Para la familia tipo tomada como parámetro, esa canasta alcanzó $2.135.852 en septiembre.

Por debajo de ese nivel, pero por encima de la línea de pobreza, el informe clasifica a las familias dentro del “sector medio frágil”.

Para ese mismo grupo familiar, el sector medio frágil comprendió los ingresos de entre $2.135.852 y $2.669.815 mensuales.

En tanto, quienes superaron los $8.543.407 quedaron dentro de los sectores acomodados, ya que ese monto equivale a cuatro Canastas Totales.

La línea de pobreza para el hogar de referencia ascendió a $1.687.299 mensuales. Es el ingreso necesario para cubrir la Canasta Básica Total, que incluye alimentos y otros gastos esenciales.

Las familias con ingresos inferiores a ese valor, aunque superiores a $925.941, fueron consideradas pobres no indigentes.

Por debajo de los $925.941, el informe ubicó a los hogares en situación de indigencia, dado que ese monto corresponde a la Canasta Básica Alimentaria.

Los hogares no pobres vulnerables fueron aquellos con ingresos mensuales de entre $1.687.299 y $2.135.852.

A su vez, el sector medio frágil comprendió a los hogares con ingresos de entre $2.135.852 y $2.669.815.