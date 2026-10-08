La inflación en CABA se aceleró al 1,8% en septiembre y suma 23,7% en lo que va del año

La inflación de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue de 1,8 por ciento y acumuló un avance del 23,7% en los primeros nueve meses del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 32,9% en el noveno mes del año, 0,4 puntos porcentuales por debajo de agosto (33,3%).

La inflación en territorio porteño subió en septiembre 0,1 puntos porcentuales frente a agosto (1,7%), volviendo a cortar la senda de la desaceleración, que había retomado el mes pasado, cuando bajó notoriamente frente al repunte de julio (2,9%), que había quebrado con tres meses en baja.

El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de septiembre respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Educación, que en conjunto explicaron el 64,9% del alza del Nivel General.

Entre dichos aumentos se destaca el incremento de 2,3% en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que sumó 0,47 puntos a la variación mensual del IPCBA, “debido a los ajustes en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres”.

Detalles por rubro

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles promedió un incremento de 2,3%, contribuyendo con 0,47 p.p. a la variación mensual del IPCBA, debido a los ajustes en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres.

Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de 2,1%, con una incidencia de 0,37 p.p. en el Nivel General. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Verduras, tubérculos y legumbres (11,3%) y, en menor medida, de Carnes y derivados (1,3%) y de Leche, productos lácteos y huevos (1,9%).

Salud aumentó 2,2% e incidió 0,21 p.p., al impactar principalmente las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

Educación se elevó 2,9%, con una incidencia de 0,15 p.p., como resultado de los incrementos en las cuotas de los establecimientos de enseñanza formal.

El resto de las divisiones tuvo una incidencia positiva, aunque menor, en el Nivel General.

En términos interanuales, las divisiones Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte y Restaurantes y hoteles, fueron las principales responsables del incremento de los precios minoristas, explicando el 62,6% de la variación interanual del Nivel General.

Bienes y Servicios

Durante el mes de septiembre, los Bienes registraron una suba de 1,6%, por debajo de los Servicios que aumentaron 2,0%.

La dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente verduras y, en menor medida, carnes y lácteos), de las prendas de vestir y de los medicamentos. En tanto, el comportamiento de los Servicios reflejó principalmente los aumentos en los valores de los gastos comunes por la vivienda y en los precios de los restaurantes, bares y casas de comida.

Le siguieron en importancia, las alzas en las cuotas de la educación formal y de la medicina prepaga y en los valores de los alquileres. En sentido contrario, las caídas en las tarifas del alojamiento en hoteles y en los precios de las entradas de cines, teatros y otros eventos, contribuyeron a quitarle presión a esta agrupación.

Así, en los primeros nueve meses del año los Bienes acumularon una suba de 19,0% y los Servicios de 26,4%. En términos interanuales, ambas agrupaciones se desaceleraron hasta: 27,6% i.a. en el caso de los Bienes (-0,9 p.p. respecto del mes previo) y 36,0% i.a. en el caso de los Servicios (-0,2 p.p.).