Un adolescente mata a tres niños y un profesor en una escuela primaria de Oregón antes de ser abatido

Un joven de 16 años abrió fuego para atravesar a tiros las puertas cerradas con llave y entrar en una escuela primaria de Bend, en Oregón, este jueves. Mató a tres niños y a un profesor. A continuación, fue abatido por una persona que se encontraba en el lugar y que lo siguió al interior, según informaron las autoridades.El sospechoso fue hallado muerto dentro de la escuela minutos después de que se diera la primera alerta sobre el tiroteo, según declaró el jefe de policía de Bend, Mike Krantz, informa AP.

Los tres niños fallecidos tenían 5, 8 y 11 años. Otro niño, de 7 años, y un profesor, de 54, resultaron heridos y fueron trasladados al hospital en estado crítico.

La primera llamada al 911 se recibió poco antes de la una de la tarde. La realizó una persona que se encontraba en un vehículo frente a la escuela primaria Silver Rail y que informó que alguien le había disparado, explicó Krantz a los periodistas.

Se recibieron más llamadas al 911 desde el interior de la escuela, y los agentes llegaron al lugar en cuestión de minutos, según indicó la portavoz de la policía, Sheila Miller.

El agresor, a quien la policía identificó como un residente de Bend, fue abatido por un miembro de la comunidad que lo había seguido al interior de la escuela.

La policía afirmó que desconocía si el autor de los disparos conocía a alguien en la escuela o si había estudiado allí.

Los niños fueron trasladados en autobús a una iglesia cercana que servía de centro de reunificación para las familias.

La escuela de Bend, situada a unos 200 kilómetros al sureste de Portland, contaba con 459 alumnos matriculados el año pasado, según el Departamento de Educación de Oregón.

El centro recibe a alumnos desde infantil hasta quinto de primaria.

Esta ciudad ha experimentado un enorme crecimiento demográfico en las últimas tres décadas y es un centro turístico y de actividades al aire libre cerca del monte Bachelor.

Este viernes están canceladas las clases, las actividades deportivas y las actividades extraescolares en las 32 escuelas del distrito de Bend-La Pine.

El tiroteo es la vigésima octava matanza masiva en EE.UU. este año, según una base de datos mantenida por The Associated Press y USA Today en colaboración con la Universidad Northeastern.

El agresor utilizó una escopeta que había comprado su madre, según un agente informado sobre el tiroteo.

En una rueda de prensa, la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, afirmó que tenía el corazón “absolutamente destrozado” y agradeció al ciudadano que persiguió al tirador: “Al miembro de la comunidad que intervino heroicamente para evitar más pérdidas de vidas: tus acciones conllevan una gran carga emocional, y solo quiero que sepas que mis pensamientos también están contigo”.