Israel rompe con la jefa de la diplomacia europea por comparar su trato a los palestinos con el apartheid de Sudáfrica

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, anunció este jueves la ruptura de relaciones con la Alta Representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, por unas supuestas declaraciones en las que habría comparado cómo trata el Estado israelí a los palestinos con el régimen de 'apartheid' de Sudáfrica.

“La Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, actúa desde hace tiempo de manera obsesiva y con una falta de decencia despreciable contra el Estado de Israel. Recientemente se ha publicado que, durante su visita a México, equiparó a Israel con el régimen racista del apartheid que imperaba en Sudáfrica”, argumentó Saar antes de anunciar que “como ministro de Asuntos Exteriores del Estado de Israel, no tengo más opción que cortar todo contacto con la señora Kallas, hasta que se retracte de la infame acusación de sangre que lanzó contra el único Estado judío, que también es la única democracia en Oriente Medio. Y así lo hago”.

Kallas responmdió en la red social X que “la UE e Israel tienen mucho que nos une. Valoro nuestro diálogo y compromiso, y estoy abierto a continuar en ese espíritu, de manera respetuosa y constructiva. El diálogo es la base de la diplomacia, especialmente cuando surgen diferencias. La UE está siempre comprometida con una relación constructiva con Israel”.

Además la jefa de la diplomacia europea agregó que “para traer la paz a Oriente Medio, la solución de los Dos Estados sigue siendo el único camino viable. La UE ha condenado los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania que hacen cada vez más difícil alcanzar ese objetivo. Esa es la posición de la UE”.

Pero la respuesta no le pareció suficiente al ministro israelí de Exteriores, que en otro mensaje de X se reafirmó en el distanciamiento. “Usted se abstiene de negar o condenar lo que se le atribuye públicamente. Eso habla por sí solo. Según mi conocimiento, las declaraciones que se le atribuyen en el asunto del 'apartheid' no reflejan la posición de la Unión Europea. El asunto es simple: si efectivamente dijo esas cosas infames y difamatorias, defiéndalas. Si no las dijo, niéguelas. Mientras esta nube no se disipe, mi decisión se mantendrá firme”.

Un portavoz de la Comisión Europea defendió el papel de Kallas al asegurar que “la Alta Representante y la Unión Europea siguen comprometidas con una relación constructiva con Israel y, como señaló la propia Alta Representante, la UE e Israel tienen mucho que nos une. Hay que recordar también que Israel es una democracia. El diálogo es la base de la diplomacia, especialmente cuando surgen diferencias”.

Kallas está siendo protagonista de controversias internas tras la publicación de un informe en el que se atribuía a varios países europeos la petición de eliminar o modificar el Servicio Europeo de Acción Exterior, ya que Kallas no estaría recogiendo las posturas europeas ni estaba cubriendo las expectativas ante los nuevos retos geopolíticos del momento.