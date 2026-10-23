Melania Trump anunció un alto el fuego entre Rusia y Ucrania en la ciudad ocupada de Oleshki mediado por ella

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció este viernes que ayudó a concretar un acuerdo de alto el fuego local entre las fuerzas de Ucrania y Rusia, a partir del próximo 29 de octubre, en Oleshki, ciudad al “borde del desastre” en la línea del frente, ocupada por las tropas de Vladimir Putin .

“Ambas naciones acordaron detener temporalmente toda acción militar en Oleshki para permitir la entrada de ayuda humanitaria y preparar la evacuación de la población civil a través de un corredor seguro designado”, informa en un comunicado la oficina de la esposa del presidente Donald Trump, que no menciona que la ciudad se encuentra bajo control ruso tras la invasión de 2022.

En la ciudad, situada al sur de Jersón, los residentes estuvieron sufriendo una crisis humanitaria cada vez más grave debido a la falta de alimentos, electricidad y otros recursos. En una crónica que publicó The Guardian el mes pasado, los residentes afirmaron que solo podían comer una vez al día: una sopa hecha con zapallito cultivado en lo que antes eran las jardineras de los edificios de apartamentos de la ciudad, a veces con la adición de hierba comestible. “Estamos en Oleshki y no podemos salir. Nos estamos muriendo de hambre… Ahora mismo no tengo absolutamente nada que comer”, decía un mensaje de una mujer en la ciudad sitiada.

A lo largo de la guerra se anunciaron varias treguas localizadas y temporales, pero su implementación y cumplimiento sobre el terreno estuvieron marcadas por los reproches y acusaciones entre ambas partes.

“Sin mi intervención, habría sido imposible”

Según la Casa Blanca, la primera dama “inició conversaciones con ambos países y, en su función oficial de Intermediaria Exclusiva, logró que las partes acordaran los objetivos, los procedimientos técnicos, el calendario, los procesos y las condiciones” del cese el fuego localizado.

Ella y su representante “trabajaron directamente con las autoridades rusas y ucranianas”, afirma la comunicación, que describe la situación de Oleshki, en el sur de Ucrania, como “crítica”, con una población de “personas mayores que necesitan urgentemente atención médica, medicamentos, alimentos y agua potable”.

“Los habitantes de Oleshki tienen un suministro eléctrico limitado, viven rodeados de carreteras minadas y sufren ataques militares frecuentes. Resultaba evidente que, sin mi intervención, habría sido imposible hacer llegar ayuda humanitaria a la ciudad o evacuar a las personas mayores”, agrega Melania Trump.

Agrega que los responsables de visitar a los habitantes de la ciudad y determinar la asistencia necesaria serán representantes “civiles, no militares, de ambos países” y dice de que “quienes deseen ser evacuados recibirán apoyo coordinado y transporte al destino que elijan”.

“Preveo que algunos querrán ir a Rusia y otros a Ucrania”, afirma la primera dama, quien informa que un “medio de comunicación estadounidense imparcial” acompañará a los equipos ruso y ucraniano en el terreno para documentar el proceso, sin entrar en detalles. Al parecer, se trada de Newsmax, un medio de comunicación de tendencia conservadora, que dice que sus cámaras tendrán “acceso exclusivo para documentar la operación”.

También asegura que Moscú y Kiev “designaron rápidamente equipos para coordinar la compleja logística necesaria, incluidas las labores de desminado” en el área.

David Arajamia, líder del partido oficialista Servidor del Pueblo en el Parlamento ucraniano, confirmó el alto el fuego y aseguró que fue un “proceso prolongado en el que participaron muchas personas de diversos niveles políticos”. “Queremos destacar, en particular, la labor desempeñada por el Papa y la primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump. Les expresamos nuestro más sincero agradecimiento”, dice en Telegram.

De acuerdo con el comunicado estadounidense, Melania Trump tuvo conocimiento de la “emergencia” en la ciudad durante una conversación privada en un evento que organizó en Nueva York, como parte de su agenda durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, a fines de septiembre pasado.

Trump aludió a su experiencia como mediadora en negociaciones anteriores para propiciar el regreso de niños rusos y ucranianos separados por la guerra y especificó que utilizó el mismo canal de comunicación establecido con ambas naciones para materializar las reunificaciones, por las que regresaron ya 34 menores.

El anuncio del cese el fuego localizado tiene lugar después de que el enviado especial de la Casa Blanca para mediar en la guerra en Ucrania, se reuniera por separado con los presidentes ucraniano, Volodímir Zelenski, y ruso, Vladímir Putin, para relanzar el estancado diálogo de paz.

Con información de la agencia EFE