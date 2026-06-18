El secretario de Guerra de EE.UU. quiere que la OTAN vuelva a ser “una alianza militar de línea dura”

El secretario de Guerra de EE.UU., Peter Hegseth, está este jueves en la sede de la OTAN en Bruselas para reunirse con los ministros de Defensa cuando Estados Unidos está abandonando su papel tradicional de defensor de Europa. Hegseth señaló que “la OTAN 3.0 supone reconocer, después de la Guerra Fría, que la Alianza necesita volver a ser una auténtica alianza militar de línea dura, con capacidades militares reales, capaz de disuadir aquí mismo, en el continente, y de asumir el liderazgo en la defensa convencional de Europa”. Además, el secretario de Guerra confirmó que EE.UU. gastará 1,5 billones de dólares en Defensa en 2027 para “construir el arsenal de la libertad”.

Estados Unidos cambió su estrategia militar respecto a Europa con la exigencia de que los países europeos inviertan más en capacidades militares para que se ocupen directamente de su defensa convencional frente a amenazas como Rusia.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que salió a recibir a Hegseth con el que hizo una declaración conjunta admitió que “si estalla una guerra, está claro que todos los aliados, incluido Estados Unidos, harán todo lo que esté en su mano. No digo que puedan cumplir todo lo que prometieron en el marco del modelo de fuerzas de la OTAN, pero sí que darán lo máximo de sí mismos”.

El pasado miércoles, Rutte ya apuntó que “Estados Unidos dejó claro que está comprometido con la OTAN. Han dejado claro que la disuasión nuclear estadounidense es sólida”, pero lanzó dudas sobre si Estados Unidos defendería a los países europeos en caso de un ataque convencional de un tercer país. “Si hubiera una guerra con Rusia, permítanme empezar diciendo que esto no tiene que ver con dónde están actualmente desplegadas las fuerzas armadas. Se trata de quién haría qué si se activaran nuestros planes de defensa. Así que, digamos, en caso de una situación del Artículo 5, lo que ha dicho el Comandante Supremo Aliado (el general estadounidense Alexus G. Grynkewich) es que, en lo que respecta a las capacidades, Estados Unidos ya no asumirá ciertos compromisos”, declaró entonces Rutte.

Este jueves, el secretario general de la OTAN confirmó que la contribución de Estados Unidos “dependerá, por supuesto, del tipo de guerra de que se trate, de qué otras limitaciones haya y de qué otros retos surjan. Pero estoy bastante seguro de que lucharemos en esa guerra y la ganaremos”.

Revisión de tropas y bases de EE.UU. en Europa

Posteriormente, Hegseth comunicó a los ministros aliados de Defensa que va a llevar a cabo una revisión de seis meses de la presencia militar y las bases estadounidenses en Europa. “Estamos redoblando nuestros esfuerzos para convertir a la OTAN en lo que siempre debió ser: una alianza equilibrada en la que Europa asuma el liderazgo de su propia defensa, la ‘OTAN 3.0’. Y para hacer realidad este objetivo, anuncio hoy una revisión del Departamento de Guerra de seis meses de duración que examinará la postura de fuerza y las bases de EE. UU. en Europa”, dijo el secretario de Guerra, según informa EFE.

“Llamémosla la revisión de la OTAN 3.0. Esta revisión se llevará a cabo con la colaboración de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y del mando Europeo. Implicará consultas con el Congreso de Estados Unidos y con nuestros aliados, pero que no quepa duda: será una revisión en toda regla”, explicó el político estadounidense.

Estados Unidos “no puede asumir ni pagar más por la defensa de Europa de lo que lo hacen nuestros aliados. Esta revisión adoptará un enfoque innovador. Vamos a vigilar de cerca a aquellos aliados que no lo hagan y que digan ‘no’, ‘quizás’ o ‘esperemos a ver qué pasa’. Es una revisión en la que algunos países suspenderán y otros aprobarán con nota. En definitiva, la revisión tiene por objeto tanto mejorar la postura y las bases de las fuerzas estadounidenses como reforzar la OTAN 3.0; pretende ser constructiva, como siempre lo hemos sido. Europa puede y debe asumir la responsabilidad principal de su defensa convencional, tal y como se comprometió en la cumbre de La Haya (del año pasado), y, de este modo, salvaguardar la defensa de Europa para las generaciones venideras”, comentó Hegseth.

Además, el funcionario de Trump relacionó la revisión de tropas y bases con la colaboración de los países europeos en la guerra de Irán, aunque la mayoría de los países, entre ellos España, se negaron a ceder las bases para bombardeos y solo se utilizaron para labores logísticas. “El presidente Trump, y con razón, puso a prueba a nuestros aliados para comprobar si respaldarían a Estados Unidos cuando les pidiéramos ayuda. Y demasiados suspendieron esa prueba”, advirtió.

“El arsenal de la libertad”

Como es habitual en los discursos de Trump, el secretario de Guerra de EE.UU. agregó que“se asumieron muchos compromisos en la Cumbre de La Haya”, refiriéndose al incremento de gasto de hasta el 5% del PIB en Defensa, que España se negó a cumplir y provocó una ardua polémica entre el presidente de EE.UU. y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. Hegseth declaró que “muchos países los están cumpliendo, aunque algunos todavía necesitan hacer más”.

El político estadounidense anunció que la Administración de Donald Trump va a defender “una inversión de 1,5 billones de dólares en defensa para el año fiscal 2027” en el Congreso de su país, lo cual “envía un mensaje al mundo” para “construir el arsenal de la libertad, que ante todo protege a Estados Unidos y a los intereses estadounidenses, pero que también respalda la fortaleza de la OTAN y de nuestros aliados”.

Para Hegseth este incremento en el gasto militar supone que Estados Unidos “comprende las amenazas” que hay en el mundo y que “no solo hay que limitarse a hablar de ellas. Hay que estar dispuestos a actuar y a hacerlo con firmeza”.