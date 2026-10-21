Milei pasa de la motosierra contra los “políticos ladrones” a coleccionar escándalos de corrupción

En diciembre de 2023, Javier Milei asumió la presidencia de Argentina con la promesa de poner fin a la “casta” de políticos tradicionales, a los que usualmente llama “chorros” (ladrones). Sin embargo, su Gobierno fue acumulando escándalos de corrupción que apelaron personalmente al propio presidente. Entre los casos más sonoros figuran las sospechas de enriquecimiento ilícito sobre su ya ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni; supuestos pagos de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad que señalan a la secretaria general de la Presidencia y hermana de Javier, Karina Milei, y la estafa con la criptomoneda $LIBRA, en cuya investigación está incluido el mandatario.

Algunos de los escándalos se volvieron incluso memes. Como el intento de Adorni de justificar su lujoso tren de vida, con una explicación tan insólita como difícil de creer. Aseguró que ganó más de 500.000 dólares invirtiendo en criptomonedas en 2014, un dinero que tenía “en un pendrive” entre sus ordenadores antiguos y que por eso no los incluyó en su declaración patrimonial al llegar al Gobierno. Esa explicación terminó por empujar la salida como jefe de ministros de un contable que no consiguió explicar con números la llamativa disparidad entre sus ingresos como cargo público (unos 5.000 dólares) y una abrupta expansión patrimonial que se tradujo en bienes por cerca de un millón de dólares, vuelos privados a destinos de lujo, compra de inmuebles con esquemas de pago atípicos y gastos suntuarios. El exportavoz de Milei aseguró que fueron ocho supuestas billeteras virtuales con las que habría operado desde el 21 de octubre de 2014 hasta el 10 de septiembre de 2018. Por eso la justicia ordenó acceder a las direcciones de bitcoin para poder reconstruir el origen del dinero.

Lucas Romero, politólogo y director de Synopsis Consultores, señala a elDiario.es que el caso Adorni impactó en los niveles de apoyo al Ejecutivo. “En nuestro registro, desde el inicio del ciclo presidencial hasta hoy bajó 13 puntos en aprobación: en enero de 2024 tenía un 48% y hoy está en el 35%, siendo abril el peor momento, con 31%. La explicación es una combinación de factores: subida de la inflación de varios meses tras las elecciones de octubre y la suma de escándalos de corrupción: además de Adorni, en marzo retomó con fuerza el caso $LIBRA, cuando se conocieron intercambios de llamadas entre Milei y los promotores del token, aunque la causa tuvo una particular lentitud en avanzar, y también apareció el escándalo de Nucleoléctrica Argentina”. Ahora elDiario.es publicó la relación de Milei con CoinX, otra criptomoneda que a su vez está relacionada con una supuesta red de lavado de dinerto del narco.

El caso Nucleoeléctrica Argentina son denuncias por supuesta corrupción, sobreprecios del 140% en contratos de limpieza y desmanejos con tarjetas corporativas contra el expresidente de la empresa estatal, Demian Reidel, derivando en el desplazamiento de gerentes y fuertes reclamos sindicales. Reidel fue un hombre de confianza de Milei.

Romero agrega otro elemento: los anuncios de beneficios para empresarios que hicieron negocios con el Estado, especialmente en el proceso de privatización de compañías públicas clave. “La venta de empresas públicas como Aysa (Aguas y Saneamientos Argentinos) al consorcio Rowing; la renovación de la concesión de 35 aeropuertos por 30 años a Eduardo Eurnekian, quien había sido jefe de Milei en la Corporación América y la venta de Metrogras (la mayor distribuidora de gas de Argentina) al grupo empresario que es dueño de Edenor (distribuidora eléctrica) constituye una serie de eventos que fueron desmejorando la idea de que Milei venía a barrer con la casta política y empresaria que vivía del Estado”.

Para entender el pulso político actual del país hay que mirar hacia los tribunales federales de Comodoro Py, que tienen en sus manos determinar la suerte penal del círculo más íntimo del presidente ultraderechista.

“El 3% de Karina”

La revelación sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) escaló de escándalo de pasillo a una de las causas más incómodas para la narrativa anticorrupción de la Casa Rosada. La investigación judicial, iniciada en agosto de 2025 tras la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo —entonces titular de la ANDIS y amigo de Milei—, puso bajo la lupa un presunto esquema de sobornos en la compra de medicamentos de alto costo.

El nudo político de la causa radica en el denominado “3% de Karina Milei”. En las grabaciones atribuibles a Spagnuolo, se describía una maniobra sistemática de cobro de comisiones ilegales a droguerías y proveedores de la agencia. Según las escuchas, se exigía un retorno de entre el 8% y el 20% sobre el valor total de las compras públicas. En ese mismo registro, la voz atribuida al exfuncionario afirmaba sin ambages que “a Karina le llega el 3%” —en alusión directa a la secretaria general de la Presidencia—, mientras que un 1% adicional se destinaba a la logística operativa de la red.

Frente al impacto mediático y la presión pública, el Ejecutivo reaccionó apartando de inmediato a Spagnuolo de su cargo, en tanto los abogados defensores de los involucrados ensayaron un veloz control de daños argumentando que el material sonoro era falso o prefabricado con inteligencia artificial.

Sin embargo, el expediente acumuló peso en los tribunales federales, donde las actuaciones mostraron avances. En febrero, la Justicia dictó el procesamiento de Spagnuolo por considerar acreditados, en esa etapa preliminar, los delitos de asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública. La medida alcanzó también a 18 exfuncionarios del organismo y empresarios del sector farmacéutico.

Si bien la fiscalía a cargo de Franco Picardi imputó a la cúpula de la ANDIS por el armado del sistema, el foco probatorio del expediente se centró, en términos formales, en la estructura operativa de las compras e intermediaciones. Hace un mes, los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, confirmaron el procesamiento de Spagnuolo y las otras 18 personas, entre las que figuran Daniel Garbellini (el segundo de ANDIS). En los últimos días, el juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento de Spagnuolo, Garbellini y Miguel Ángel Calvete —éste último lobbista de droguerías y laboratorios— y vuelven a aparecer como jefes de una asociación ilícita.

El Ministerio de Salud hizo su propia investigación y en los insumos (sillas de ruedas, ortopedia, aparatología) encontró pagos adicionales de hasta 4000%, un informe que fue incorporado a la causa. Todo fue corroborado a través de documentación, facturas y conversaciones halladas en teléfonos celulares secuestrados. Es más, los investigadores sostienen que, aunque los audios hubieran sido alterados o hechos con IA, eso no modifica el rumbo de la investigación.

Hubo un testimonio relevante del exdueño del portal La Derecha Diario y exsocio de Javier Negre, Fernando Cerimedo, quien dijo que Spagnuolo, en tiempos en que tenían una relación cercana, le había hablado del esquema de corrupción en el área de discapacidad y el porcentaje destinado al Ejecutivo. Nadia Beller, expareja de Cerimedo, declaró recientemente de forma remota en la investigación por este caso. La abogada aseguró que tiene en su poder audios en los que su expareja le habla sobre la “corrupción libertaria” y se puso a disposición de la Justicia argentina para brindar esas pruebas. Beller acusa a Cerimedo, hoy preso en Bolivia, de haber querido asesinarla contratando a dos sicarios que le dispararon.

La criptoestafa

Veinte meses después de iniciada la investigación en la causa $LIBRA, el expediente quedó prácticamente paralizado. La Sala I de la Cámara Federal —tribunal de apelaciones- confirmó a comienzos de septiembre que despojaba del rol de querellantes a cuatro damnificados de la criptoestafa. Esto implica que ya no pueden impulsar la investigación que tiene entre los imputados a Javier Milei y a su hermana Karina, y que queda solo en manos de la fiscalía de Eduardo Taiano, cuestionado por su pasividad.

En el origen de la criptoestafa hay un tuit: el 14 de febrero 2025 Milei promocionó el token $LIBRA como una supuesta herramienta de financiación para empresas. Las investigaciones revelaron una trama de estafa. Minutos antes y después de la publicación del presidente ultra, unos pocos operadores compraron activos por decenas de millones de dólares. En poco más de una hora, el precio comenzó a desplomarse. Se estima que unos 40.000 inversores de todo el mundo cayeron en la trampa, y unas pocas decenas hicieron un gran negocio al retirarse a tiempo, con ganancias estimadas de hasta 200 millones de dólares.

El gran interrogante es si el mandatario o personas de su entorno cobraron por publicitar la hasta entonces criptomoneda desconocida. Según reveló el diario La Nación, alrededor de cinco millones de dólares transferidos por Mark Hayden Davis, el CEO de la empresa que creó $LIBRA, en las horas previas al lanzamiento de la criptomoneda tuvieron como destino final la financiera en la que operaba el lobbista Mauricio Novelli, señalado como el nexo entre ambos.

El juez Marcelo Martínez de Giorgi hizo suyo el argumento de la defensa —sostenido por el propio Milei y Novelli—, considerando que las criptomonedas son activos especulativos y que las pérdidas fueron fruto de la propia “volatilidad del mercado”. Bajo esta tesis, el tribunal apartó del rol de querellantes a las víctimas. A esto se sumó una dilación llamativa, cuando los teléfonos celulares de los principales intermediarios del caso estuvieron secuestrados durante siete meses sin ser peritados por decisión del fiscal federal Eduardo Taiano

Con el fallo del tribunal de apelaciones que sostuvo que los inversores no demostraron haber sido engañados y que asumieron voluntariamente los riesgos del mercado cripto se frena la búsqueda de pruebas que vincularían al presidente argentino con borradores de contratos encontrados en el teléfono móvil de Novelli. Se trata del borrador de un plan para pagar al mandatario cinco millones de dólares de forma escalonada en función de unas actuaciones pactadas con Milei y su hermana Karina.

Caso cerrado en EE.UU.

Mientras tanto, la investigación federal en los Tribunales de Nueva York sobre el caso $LIBRA llegó a su fin en los tribunales estadounidenses. A principios de mes, la jueza Jennifer L. Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, dictaminó el cierre definitivo de la demanda colectiva impulsada por un grupo de inversores damnificados. En un fallo de tono técnico, pero con evidentes repercusiones políticas, la magistrada resolvió desestimar el caso al considerar que las acusaciones planteadas contra Hayden Davis, su entorno familiar y sus socios financieros no alcanzaban los estándares legales mínimos para sostener un litigio por fraude o crimen organizado bajo la jurisdicción federal.

La jueza señaló además que el posteo de Milei en X fue determinante para disparar el interés inicial por la moneda: tras su publicación, aumentaron el volumen de operaciones y la cotización del token. Sin embargo, aclaró que su análisis no evalúa la veracidad de esos hechos, sino únicamente si las acusaciones cumplían los requisitos legales para sostener un litigio. En Estados Unidos el capítulo judicial de $LIBRA queda así cerrado, mientras en Argentina la causa sigue abierta pero con un blindaje político-judicial.