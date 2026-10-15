Internaron a Leonardo Cositorto: fue operado por una necrosis en la zona genital y se encuentra “estable”

Leonardo Cositorto, el fundador de Generación Zoe condenado por estafa, fue sometido este jueves a una intervención quirúrgica por una necrosis en la zona genital y se encuentra estable.

De acuerdo a la información aportada a la agencia Noticias Argentinas, este miércoles por la mañana fue trasladado desde la unidad penitenciaria hasta el Hospital José Ramón Vidal de la ciudad de Corrientes, donde quedó internado en el sector de Quirúrgica 1, bajo custodia penitenciaria.

“El procedimiento previsto contempla la posibilidad de retirar una parte del tejido afectado y limpiar la zona comprometida para eliminar el tejido muerto”, detallaron.

“Le sacaron el tumor, está en observación y no tenía buena circulación por la diabetes”, consignaron ante la consulta de NA.

En este sentido, precisaron que la enfermedad del paciente “nunca fue tratada en la cárcel, al margen de se le realizaban análisis de sangre”, y afirmaron que “le repercute en la presión alta”, por lo que “tienen que estabilizarlo farmacológicamente”.

“La atención médica que él necesitaba” en el penal de Salta “es paupérrima”, precisaron los allegados a Cositorto.

El operativo de seguridad incluye custodia dentro y fuera de la institución médica, debido a la situación judicial de Cositorto, quien permanece detenido.

Fuentes cercanas al condenado confirmaron que “tendrá varios días de post operatorio en el hospital”.

Situación procesal de Cositorto

El líder de Generación Zoe fue condenado en febrero de 2025 a 12 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y estafa en la provincia de Corrientes.

Meses después de recibir la primera condena, en julio del año pasado también fue sentenciado a 11 años de cárcel en Salta. En aquella provincia también se lo acusó de estafas reiteradas y asociación ilícita.

Actualmente se encuentra preso en Corrientes donde, de manera reiterada, expresa su enojo ante la situación crítica que atraviesa dentro de la cárcel.

Con información de la agencia NA