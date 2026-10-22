Murió en Francia un paciente contagiado con shamonda, un virus del ganado que se creía no transmisible al hombre

Un hombre que sufría un cuadro de inmunodepresión severa y murió a comienzos de este mes en Lyon estaba contaminado por el virus shamonda, conocido por afectar el ganado pero que hasta ahora se consideraba que no era transmisible a las personas, anunció este jueves el Gobierno francés.

En un comunicado conjunto, los Ministerios de Sanidad y de Agricultura destacaron que con los conocimientos disponibles sobre el virus, “no se identificó por ahora ningún riesgo sanitario para la población general”.

El hombre fallecido, del que no se comunicó la edad ni la identidad, estaba internado en los Hospicios Civiles de Lyon por una patología grave, y en su comunicado las autoridades francesas señalaron que se están llevando a cabo investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas que reúnen expertos en sanidad humana, animal y medioambiental.

Los expertos que se ocupan del caso creen que las complicaciones cerebrales que se le manifestaron están “muy probablemente vinculadas con la infección por el virus shamonda”.

El shamonda es un virus que se identificó por primera vez en Nigeria a mediados de los años 1960, que transmite un mosquito de tipo culicoides principalmente al ganado bovino y que este pasado verano se detectó por primera vez en varios puntos de Europa, entre otros en Francia.

La contaminación de este paciente constituye la primera detección documentada de este virus en una persona.

La hipótesis de las autoridades francesas es que se produjo una contaminación por un mosquito en el este de Francia, una zona en la que se había constatado la circulación de shamonda en primavera y verano.

En cualquier caso, consideran que éste es “un caso excepcional” en un paciente con un cuadro gran debilidad del sistema inmunitario.

Francia lo notificó a las instancias sanitarias internacionales, en concreto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

Virus Shamonda: Qué es, cómo se transmite y qué síntomas provoca en el ganado

La expansión del virus Shamonda por distintos países europeos durante 2026 obligó a las autoridades veterinarias a poner en marcha medidas de vigilancia y diagnóstico ante una enfermedad para la que actualmente no existe una estrategia específica de control en la Unión Europea.

Según la ficha del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y que difunde Animal's Health, Shamonda pertenece al género Orthobunyavirus y al serogrupo Simbu, y está estrechamente relacionado con otros virus de interés veterinario, como los de Schmallenberg y Akabane. El Ministerio subrayó en septiembre que no existían evidencias de que constituya una zoonosis, es decir, una infección transmisible de los animales a las personas. Hasta que apareció el caso mortal en Francia.

En Europa se registraron detecciones en Suiza, Alemania, Francia, Austria, Bélgica, Países Bajos y Liechtenstein. Además, se identificaron dos tipos genéticamente diferenciados: el tipo 1, presente principalmente en Suiza, Francia, el sur de Alemania y Austria, y el tipo 2, detectado en Bélgica, Países Bajos, el norte de Alemania y el noroeste de Francia.

La transmisión se produce principalmente mediante la picadura de pequeños insectos del género Culicoides. Estos vectores también intervienen en la propagación de otras enfermedades animales, como la lengua azul y la enfermedad hemorrágica epizoótica.

El MAPA indica que no existen evidencias de una transmisión directa significativa entre animales. Por su parte, el Instituto Friedrich-Loeffler de Alemania (FLI) señala que la transmisión a través de insectos dificulta la aplicación de medidas de prevención y control.

El ganado bovino es susceptible tanto a la infección como a la enfermedad clínica. También parecen ser susceptibles de infectarse el ovino y el caprino, aunque sin clínica aparente. En équidos se detectaron animales positivos con sintomatología nerviosa, si bien no se pudo demostrar hasta el momento una relación causal con los signos clínicos observados.

Impacto en la producción de leche

Con un periodo de incubación de entre dos y cinco días, las infecciones agudas pueden provocar fiebre, diarrea y una reducción de la producción de leche de entre el 10 y el 20% durante siete a diez días, según los datos recogidos por el Ministerio.

La proporción de animales afectados puede ser muy elevada y llegar a alcanzar al conjunto de una explotación, aunque la mayoría de los adultos parecen recuperarse.

En explotaciones afectadas de Suiza se describieron episodios clínicos de aproximadamente 14 a 21 días de duración, un periodo distinto al señalado para el descenso de la producción lechera.

Otro de los aspectos que requieren atención son las posibles consecuencias sobre la reproducción. La ficha del MAPA recoge que el virus puede atravesar la placenta e infectar al feto, ocasionando abortos o malformaciones fetales graves.

Claves

El virus tipo Shamonda es un virus ARN perteneciente al serogrupo Simbu. Ha sido detectado recientemente en países como Francia, Alemania, Suiza y Países Bajos.

Esta cepa está genéticamente emparentada con el virus Schmallenberg y su transmisión se produce, presumiblemente, a través de mosquitos vectores (Culicoides). Al alcanzar su pico de actividad durante los meses cálidos y húmedos, la presión del insecto en las explotaciones aumenta de forma considerable. Actualmente no existen indicios de transmisión directa entre animales ni evidencias de que suponga un riesgo para la salud humana.

Al igual que ocurre con el virus Schmallenberg, la transmisión se produce a través de insectos (el contagio exacto del virus tipo Shamonda se encuentra aún en investigación). Los mosquitos vectores (Culicoides) se reproducen rápidamente en agua estancada, barro y estiércol, transmitiendo el virus a la sangre del animal mediante su picadura.

Factores de riesgo principales:

Altas poblaciones de vectores en las inmediaciones del establo.

en las inmediaciones del establo. Zonas de cría húmedas cerca de pastos o alojamientos.

cerca de pastos o alojamientos. Instalaciones abiertas y mal ventiladas durante las horas del crepúsculo.

Síntomas del virus tipo Shamonda en vacas

Diarrea acuosa

Fiebre alta y repentina

Caída drástica e imprevista en la producción de leche

Pérdida de apetito

Letargo y debilidad general

elDiario.es / EFE / Animal's Health