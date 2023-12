Una novela de Mariana Enriquez, entre las 100 obras recomendadas por la revista Time

La novela Nuestra parte de noche, de la escritora argentina Mariana Enriquez, resultó una de las 100 lecturas recomendadas por la revista estadounidense Time y la única recomendación de autoría argentina que se incluyó en el reconocido listado que año a año hace un repaso por lo mejor de la literatura publicada durante el año en ese país.

Nuestra parte de noche, la novela lanzada en Argentina en 2019, llegó este año a Estados Unidos con el título Our Share of Night manteniendo el exitoso camino que inauguró desde el llano argentino: se trata del único libro local recomendado por Time entre las 100 lecturas favoritas del año.

Editada por Anagrama como la novela ganadora del Premio Herralde 2019, Nuestra parte de noche obtuvo, el mismo año de su lanzamiento, los premios Kelvin 505 a la Mejor novela original en castellano, Celsius a la Mejor novela de ciencia ficción, terror o fantasía escrita en español, y el de la Crítica de Narrativa Castellana.

El libro, de unas 700 páginas, se convirtió en un éxito de ventas, con una circulación marcada, en su primer año, por el impacto de la pandemia de coronavirus. En Hispanoamérica, según sus editores, lleva 30 ediciones y fue traducida al italiano, francés, alemán y noruego, además del inglés.

En los Estados Unidos Nuestra parte de noche fue un éxito desde comienzos de este año, con elogios de reconocidos medios con destacadas secciones dedicadas a la cultura literaria como The New York Times.

La novela recorre los años finales de la última dictadura argentina y los comienzos de la era democrática a través de la historia de un padre y un hijo con poderes otorgados por dioses antiguos y oscuros.

La carrera de Enriquez

Mariana Enriquez nació el 6 de diciembre de 1973. Ayudada por la red social Instagram, la reconocida periodista -por su trabajo y crónicas literarias en publicaciones como el diario Página/12 o la Revista Anfibia- cruza constantemente su trabajo con expresiones de arte popular, mayormente ilustraciones, que le envían los seguidores a partir de la salida de la novela Nuestra parte de noche.

Libros suyos de cuentos como Los peligros de fumar en la cama (The Dangers of Smoking in Bed), formaron parte de la short list (lista corta) del jurado del Booker Internacional 2021; el mismo año en que el por entonces flamante Premio Nobel de Literatura, el japonés Kazuo Ishiguro, lo elogió como uno de los mejores libros de ese ciclo.

Brujas, cementerios, espíritus y un fuerte espíritu de cultura pop que discute con la actualidad social, su obra de ficción incluye las novelas Bajar es lo peor, Cómo desaparecer completamente y Este es el mar, entre otros.

Dentro de la no ficción se encuentran títulos como Alguien camina sobre tu tumba. Mis viajes a cementerios, La hermana menor. Un retrato de Silvina Ocampo; el inclasificable El año de la rata, con ilustraciones de Dr. Alderete y el recién publicado Porque demasiado no es suficiente. Mi historia de amor con Suede.

MA con información de Télam