Series y películas que llegan al streaming en septiembre: ‘Porno y helado’, Di María y varios regresos

Un mes que promete regresos, documentales emotivos, series esperadas y algunas historias atrapantes. Las principales plataformas de streaming anunciaron para septiembre el lanzamiento de diversas producciones audiovisuales que renovarán sus pantallas.

A continuación, un repaso por algunas series y películas destacadas que se incorporarán durante este mes a los servicios de Netflix, Max, Mubi, Amazon Prime, Apple TV+, Paramount+ y Disney +.

1. Ángel Di María: romper la pared. Netflix anunció el lanzamiento de esta serie documental de tres episodios que ofrecerá un relato íntimo de la vida y carrera del destacado futbolista argentino.

“Ángel Di María cautivó a millones con su talento excepcional y dedicación al fútbol, convirtiéndose en un ícono global del deporte. Esta serie documental, producida por PEGSA, ofrece una mirada íntima y reveladora de su trayectoria, destacando momentos cruciales dentro y fuera del campo de juego. Desde su humilde infancia y sus comienzos en Rosario Central hasta sus logros internacionales en clubes como Benfica, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain y Juventus, los tres capítulos exploran los desafíos, frustraciones y triunfos de una carrera extraordinaria”, anunció la plataforma.

“Con testimonios que van desde sus compañeros en la cancha, como Lionel Messi y Neymar Jr., algunos de sus entrenadores como Mourinho o Lionel Scaloni, hasta sus familiares -sus padres Miguel y Diana, su esposa Jorgelina y sus hijas Mía y Pía- el documental también revela las intimidades de un jugador destacado no solo por su habilidad en el campo de juego, sino también por su valentía para enfrentar desafíos personales y profesionales en su camino hacia la grandeza”, agregaron desde Netflix.

La serie documental Ángel Di María: romper la pared llega a Netflix el 12 de septiembre.

2. Porno y helado. Amazon Prime Video anunció que a partir del 20 de septiembre llegará a su plataforma la segunda temporada de esta serie, creada, escrita y dirigida por Martín Piroyansky. Según adelantaron los productores, el público volverá a encontrarse con Pablo (Martín Piroyansky), Ramón (Nachito Saralegui) y Ceci (Sofía Morandi), “quienes enfrentarán nuevos desafíos, desde un fan tratando de infiltrarse en la banda, deudas con amigos, competencias con artistas más jóvenes, hasta problemas de ego”.

La nueva temporada, que contará con seis episodios de 30 minutos cada uno, tendrá nuevamente en el elenco a Santiago Talledo y Eliseo Barrionuevo, mientras que se incorporarán Gimena Accardi, Matías Mayer, Kevsho y Ángela Torres como estrellas invitadas.

La nueva temporada de Porno y helado llega a Amazon Prime el 20 de septiembre.

3. Slow Horses. Desde el 4 de septiembre está disponible en Apple TV+ esta serie de espías protagonizada por Gary Oldman. Basada en los libros del escritor británico Mick Herron, la serie mezcla espionaje, suspenso y drama en un mundo oscuro en el que agentes fracasados del MI5 son relegados a una oscura división para intentar llevar adelante sus tareas. Al frente de este grupo de inadaptados está el carismático agente Jackson Lamb, interpretado por Oldman.

Con estrenos semanales, la cuarta temporada de Slow Horses está disponible desde el 4 de septiembre en Apple TV+.

4. Only Murders in the Building. Lanzada a finales de agosto, durante todo septiembre llegarán nuevos episodios de esta serie, que serán estrenados por la plataforma Disney+ cada martes.

“En la cuarta temporada de esta serie el trío aficionado de podcasting se enfrenta a los impactantes sucesos ocurridos al final de la tercera temporada en torno a la doble y amiga de Charles (Steve Martin), Sazz Pataki (Jane Lynch). Su investigación los lleva hasta Los Ángeles, donde un estudio de Hollywood está preparando una película sobre el podcast Only Murders. Mientras Charles, Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gómez) corren de vuelta a Nueva York, se embarcan en un viaje aún más épico: atravesar el patio de su edificio para adentrarse en las retorcidas vidas de los residentes de la Torre Oeste del Arconia”, adelantó Disney en un comunicado.

Durante septiembre, Disney+ sube nuevos episodios de Only Murders in the Building todos los martes.

5. My Brilliant Friend. La plataforma Max anunció para el 9 de septiembre el lanzamiento de la cuarta y última entrega de esta serie, basada en las exitosas novelas de Elena Ferrante.

“My Brilliant Friend sigue a Elena Greco y a la amiga más importante de su vida, Raffaella Lila Cerullo. Tras conocerse de niñas en el Nápoles de los años 50, su historia abarca más de 60 años, explorando el misterio de Lila, la brillante mejor amiga de Elena y, de alguna manera, su peor enemiga. La cuarta entrega de la saga se adentra en las vidas adultas de Elena y Lila. Se ven envueltas en la agitación de Italia a finales de los años 80, acercándose al final de décadas de violencia política y agitación social. En medio de las demandas de la maternidad y la carrera, entre traiciones, amenazas, desapariciones y desastres naturales, Elena y Lila vuelven a residir en el mismo barrio”, adelantó la plataforma en un comunicado.

Mi amiga brillante estará disponible en Max a partir del 9 de septiembre.

6. El Pingüino. Protagonizada por Colin Farrell en el papel de Oz Cobb (conocido como El Pingüino), esta serie es una continuación de la épica saga criminal del universo de The Batman, de Matt Reeves, que comenzó con la exitosa película homónima de Warner Bros. Pictures. “Desarrollada por la showrunner Lauren LeFranc, la nueva producción se centra en el villano, que también fue interpretado por Farrell en el largometraje”, informó la plataforma Max en un comunicado.

El reparto está compuesto por Colin Farrell, Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Clancy Brown, James Madio, Scott Cohen, Michael Zegen, Carmen Ejogo y Theo Rossi.

La serie El Pingüino estará disponible en Max a partir del 19 de septiembre.

7. Emily en París. “La vida de Emily en París podrá tener mucho drama, pero ella está decidida a obtener todo lo que busca de la ciudad —y del hombre— de sus sueños”, adelantó Netflix en un comunicado. A partir del 12 de septiembre llegará a su menú la segunda parte de la cuarta temporada de esta serie, que es una de las más populares de la plataforma.

La segunda parte de la cuarta temporada de Emily en París estará disponible en Netflix a partir del 12 de septiembre.

8. Agatha: en todas partes. “La nueva serie de Marvel Television, Agatha: En Todas Partes, se centra en el personaje de Kathryn Hahn, Agatha Harkness, de la aclamada serie de Marvel Studios, WandaVision, cuando se embarca en una peligrosa y misteriosa aventura repleta de pruebas y adversidades. En Agatha: en todas partes, la infame Agatha Harkness se encuentra deprimida y sin sus poderes después de que un sospechoso adolescente gótico la ayuda a liberarse de un hechizo distorsionador. Su interés se despierta cuando él ruega que lo lleve al legendario Sendero de las Brujas, un recorrido mágico de desafíos que, de ser superados, recompensa a la bruja con lo que le haga falta. Juntos, Agatha y este misterioso adolescente reúnen un aquelarre desesperado, y parten hacia el Sendero”, anunció Disney+ en un comunicado sobre esta serie, que estará disponible a partir del 18 de septiembre.

La serie Agatha: en todas partes estará disponible en Disney+ a partir del 18 de septiembre.

9. Uno de los nuestros: David Chase y Los Soprano. A 25 años de su debut, la serie Los Soprano sigue siendo un fenómeno cultural y un referente para la televisión de calidad. La plataforma Max lanzará este mes el documental Uno de los nuestros: David Chase y Los Soprano, del aclamado cineasta Alex Gibney, en el que el realizador profundiza en la mente del renombrado creador y guionista de la mítica serie “para iluminar su vida y carrera, mientras ofrece una perspectiva única sobre su incomparable trabajo en este icónico programa”, según informaron sus productores.

El documental Uno de los nuestros: David Chase y Los Soprano estará disponible en Max a partir del 7 de septiembre.

10. Tulsa King. Llega una nueva entrega de esta serie protagonizada por Sylvester Stallone. “En la nueva temporada, Dwight (Stallone) y su banda siguen construyendo y defendiendo su creciente imperio en Tulsa, pero justo cuando consiguen orientarse, se dan cuenta de que no son los únicos que quieren reclamar sus derechos. Ante las amenazas de la mafia de Kansas City y de un poderoso hombre de negocios local, Dwight lucha por mantener a salvo a su familia y a su equipo al tiempo que controla todos sus asuntos. Además, aún tiene asuntos pendientes en Nueva York”, informó Paramount+.

La nueva temporada de Tulsa King estará disponible a partir del 15 de septiembre.

11. My First Film. “Zia Anger debuta con My First Film, una obra que rompe los límites entre realidad y ficción, y que adapta su aclamada performance en vivo del mismo nombre. Con un enfoque innovador y una narrativa profundamente personal, la película explora la intersección entre la experiencia propia y la creación artística. A través de la historia de Vita, interpretada por Odessa Young, Anger reflexiona sobre los temas universales de creación, pérdida y renacimiento. La película también destaca por su rica narrativa visual y emocional, acompañada de una eufórica banda sonora a cargo de Perfume Genius”, informó Mubi sobre este lanzamiento que llegará a su plataforma el 6 de septiembre.

La película My First Film llega a Mubi el 6 de septiembre.

12. Los 43 de Ayotzinapa: un crimen de estado. “Han pasado diez años desde que desaparecieron 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en México, y desde entonces, las familias de los desaparecidos no han cesado en su lucha contra el Estado exigiendo respuestas y condenas para los responsables”, señaló la plataforma Max en un comunicado. La serie documental Los 43 de Ayotzinapa: un crimen de estado narra, a través de las voces de los protagonistas y una exhaustiva investigación periodística, todas las claves de uno de los casos más impactantes de la historia moderna de México.

La plataforma informó que esta producción de cinco capítulos llegará a las pantallas a partir del 5 de septiembre.

Los primeros dos capítulos de la serie documental Los 43 de Ayotzinapa: un crimen de estado llegan a Max a partir del 5 de septiembre.

13. LEGO Star Wars: la reconstrucción de la galaxia. En esta serie, que llega a Disney+ a partir del 13 de septiembre, “toda la galaxia de Star Wars se mezcla cuando un simple pastor de nerfs, Sig Greebling (Gaten Matarazzo), desentierra un poderoso artefacto de un templo Jedi oculto”.

“Es así como se ve inmerso en una aventura en una nueva, maravillosamente salvaje y retorcida versión de la galaxia donde los buenos son malos, los malos son buenos y el destino de todos depende de que Sig se convierta en el héroe capaz de volver a unir todas las piezas”, informó Disney+ en un comunicado.

La serie animada LEGO Star Wars: la reconstrucción de la galaxia llega a Disney a partir del 13 de septiembre.

14. Selena & Yolanda: The Secrets Between Them. Yolanda Saldívar, condenada a cadena perpetua por el asesinato en 1995 de la cantante Selena Quintanilla, rompe el silencio para brindar su testimonio desde prisión en este nuevo documental que se podrá ver a través de Amazon Prime Video a partir del 13 de septiembre.

“Yolanda Saldívar concede desde la cárcel su primera entrevista en inglés en décadas, donde revela detalles poco conocidos sobre la compleja relación que tenía con Selena Quintanilla-Pérez. Además, familiares de ambas brindan información adicional sobre el vínculo que las unía”, informó la plataforma en un comunicado.

El documental Selena & Yolanda: The Secrets Between Them llegará a Amazon Prime Video el 13 de septiembre.

