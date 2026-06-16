El Banco Mundial aprobó una garantía de US$ 2.000 millones para que Argentina pague la deuda en dólares

El Banco Mundial aprobó este martes un paquete de garantías por US$2.000 millones que permitirá al gobierno de Javier Milei afrontar los vencimientos de deuda en moneda extranjera previstos para este año y 2027. Además, la iniciativa busca facilitar el regreso de la Argentina a los mercados internacionales de capital y mejorar las condiciones para acceder a préstamos de bancos internacionales.

Así lo confirmó el organismo, que calificó el paquete como “innovador”. La herramienta permitirá refinanciar la deuda en dólares que el ministro de Economía, Luis Caputo, negoció en abril pasado. La aprobación de la asistencia financiera se produjo luego de la reunión del Directorio del Banco Mundial y de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés). Según señalaron en un comunicado, el objetivo es “crear empleo, impulsar la inversión y fortalecer la estabilidad económica”.

“La operación reducirá los costos de financiamiento del país, al tiempo que respalda una agenda más amplia de reformas orientadas a crear empleo, atraer inversiones en infraestructura y mejorar la inclusión financiera de las pequeñas empresas, entre otras medidas”, indicó el organismo.

En ese contexto, este miércoles llegará al país Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

“Esta innovadora estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital, movilizando financiamiento en condiciones más accesibles, al tiempo que respalda reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia a largo plazo”, afirmó Cordeiro Guerra.

“En conjunto, las garantías cubrirán el 95% de los pagos del servicio de la deuda del préstamo comercial, lo que permitirá a la Argentina reducir sus costos de financiamiento y fortalecer la gestión de la deuda pública”, agregó la entidad.