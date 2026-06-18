Israel lanzó un nuevo ataque en Líbano este jueves y mató a una persona, según informaron fuentes oficiales. El incidente se produce tan solo unas horas después de la firma del memorándum de entendimiento entre Irán y EE.UU., que establece el fin “inmediato y permanente” de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano.

“Una persona murió y otra resultó gravemente herida en un ataque perpetrado por un dron enemigo (israelí) que tenía como objetivo un automóvil en la rotonda de Kafr Tibnit, en Arnoun”, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa horas después de la firma del memorando y de entrar en vigor el acuerdo.

El medio oficial libanés, que no identificó a las víctimas, como es habitual, dijo también en otra escueta nota que otras dos personas resultaron heridas este jueves tras el lanzamiento de una bomba por parte de un dron israelí contra una vivienda en la localidad de Yahoun, un municipio cerca de Bint Jbeil, en la provincia meridional de Nabatieh.

El Ejército de Israel también anunció este jueves que permanecerá en el territorio que mantiene invadido en el sur del Líbano “debido a las necesidades operacionales, para eliminar amenazas a sus soldados y establecer una defensa efectiva a las comunidades del norte”, dijo un oficial de las fuerzas armadas, pese a la firma del memorando que incluye “garantizar la integridad territorial del Líbano”.

Israel se refiere como “zona de seguridad” al territorio que mantienen ocupado desde el 2 de marzo en el sur libanés, con una profundidad de hasta unos 10 kilómetros dentro del país vecino, aunque el oficial apuntó que el Ejército de Israel también atacará “amenazas” que identifique “más allá” de ese perímetro.

Poco después, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, afirmó que una eventual negativa de Israel a retirarse completamente del sur del Líbano constituiría una violación del memorando de entendimiento y dejaría sin efecto dicho acuerdo.

Bagaei explicó que el documento incluye compromisos relacionados con la soberanía y la integridad territorial del Líbano y que esas garantías implican no solo el cese de las hostilidades, sino también la retirada total de las fuerzas israelíes de cualquier territorio libanés ocupado.

“Mientras la ocupación continúe, se puede decir que la guerra sigue en curso y no ha terminado en esencia”, señaló Bagaei, en una entrevista publicada por el diario libanés Al Akhbarquien. Irán insistió desde el inicio de las negociaciones en que el fin del conflicto debía producirse en todos los frentes y por completo y Bagaei ha recalcado que la posibilidad de que Israel mantenga presencia militar en la “zona de seguridad” dentro del Líbano tras el acuerdo, supondría una vulneración de los compromisos adquiridos. “En este caso, el memorando de entendimiento se consideraría nulo”, dijo.

El texto difundido del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, que abre el camino a unas negociaciones para un acuerdo definitivo, incluye en su primer punto que ambos países, “así como sus aliados en la guerra actual”, declaran “el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”.

Trump rubricó el documento desde el Palacio de Versalles, en Francia, donde se encontraba tras su paso por la cumbre del G7, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, desde Teherán, según la información difundida por Washington.

El memorando de entendimiento firmado por Trump y Pezeshkian, y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán y Qatar, establece el fin “inmediato y permanente” de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Las nuevas víctimas en el Líbano elevan el último balance emitido el jueves por el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública, que anunció en un comunicado que el balance total acumulado de “la agresión” desde el 2 de marzo hasta el 17 de junio es de 3.884 mártires y 11.856 heridos.

EFE