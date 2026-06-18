Trump y Pezeshkian estampan su firma y el acuerdo de paz entre Irán y EE.UU. entra en vigor “inmediatamente”

El acuerdo ya entró en vigor. Ni EE.UU. ni Irán lo publicaron oficialmente, y se espera que tenga una firma ceremoniosa este viernes en Ginebra. Pero sí circuló una versión leída por un miembro de la Casa Blanca, que luego fue reproducida por todo el mundo. Mientras tanto, el presidente de EE.UU., Donald Trump, reconoció haber firmado este miércoles el memorando de entendimiento para poner fin a la guerra en Irán durante su estancia en Versalles.

Por la parte iraní, el documento fue firmado por el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian.

El acuerdo exige a Teherán que diluya sus reservas de uranio altamente enriquecido. Asimismo, prevé la suspensión, aunque no la eliminación definitiva, de las sanciones contra el país. El acuerdo también permitiría el tránsito sin peajes por el estrecho de Ormuz durante dos meses y reafirmaría el compromiso con la integridad territorial de Líbano frente a la invasión israelí contra Hezbollah.

La firma de Trump y Pezeshkian marca el inicio del plazo de 60 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo, si bien la Casa Blanca no aclara en qué se diferenciaba la firma del acuerdo realizada por Trump en Versalles de la firma digital efectuada el domingo por el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Ghalibaf.

“Está firmado”, dijo Trump a la salida del palacio de Versalles, donde cenó con Macron después de la clausura de la cumbre del G7: “Lo firmé en Versalles acabo de firmarlo”.

No es el primer acuerdo de paz que se firma en Versalles. De hecho, el más controvertido es el suscrito en 1919, que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial al tiempo que sembraba la semilla de la Segunda Guerra Mundial por las duras condiciones impuestas a Alemania –el llamado diktat– en dicho acuerdo.

“Efecto inmediato”

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, declaró “el memorando fue suscrito por los honorables presidentes de ambos países y refrendado por mí en calidad de mediador. La firma de este acuerdo al más alto nivel de los respectivos gobiernos demuestra el compromiso de ambas partes con una solución diplomática del conflicto. El Memorando de Entendimiento de Islamabad entrará en vigor con efecto inmediato y, como primer paso, la República Islámica de Irán reabrirá de inmediato el estrecho de Ormuz y Estados Unidos levantará inmediatamente el bloqueo naval”.

17 horas de negociación

Mientras los luchadores de la UFC salpicaban de sangre la lona frente a la Casa Blanca el domingo pasado, mediadores qataríes en Teherán llevaban a cabo una ardua labor diplomática de 17 horas, transmitiendo mensajes entre funcionarios iraníes y estadounidenses, informa Bloomberg.

Fue la culminación de cuatro semanas de mediación discreta emprendida por el Estado del Golfo a petición de ambas partes, que buscaban un acuerdo para poner fin a una guerra que se había convertido en una carga en sus respectivos países.

A lo largo de esas 17 horas de negociaciones, el equipo de Doha amenazó repetidamente con retirarse mientras la parte iraní insistía en introducir más modificaciones en la redacción del acuerdo marco.

Estaban a punto de alcanzar un acuerdo cuando el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu dio un paso que estuvo a punto de hacer fracasar las conversaciones: lanzó ataques aéreos contra el sur de Beirut en respuesta a los disparos de Hezbollah en el norte de Israel.

La maniobra resultó contraproducente para Netanyahu: Trump instó a Israel a parar y Estados Unidos ofreció a Teherán un incentivo de última hora, según una de las fuentes: levantar de inmediato el bloqueo a los puertos iraníes, en lugar de aplicar la retirada gradual de 30 días prevista en los borradores del acuerdo.

Netanyahu tenía que lidiar con un revés: un acuerdo propio e inminente entre su aliado más cercano y su archienemigo. El acuerdo parecía encaminado a concretarse, a pesar de la decisión de Israel de atacar Beirut ese mismo día.

Sin embargo, a las afueras de Teherán, los representantes de Qatar abordaban con desacuerdos sobre el anuncio, explica The New York Times. Finalmente, tras varias llamadas desde el arcén de una carretera de la capital iraní, volvieron a sus vehículos y se dirigieron al aeropuerto. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció el acuerdo a las 00:45 del lunes en Teherán.

Trump lo confirmó minutos más tarde, revelando un gesto de buena voluntad hacia los iraníes: Estados Unidos levantaría de inmediato el bloqueo naval a los puertos de Irán.

Trump parecía ansioso por cerrar el acuerdo, algo de lo que tomó nota otro mediador clave: Pakistán, informa NYT. Dos expertos conocedores de la mediación paquistaní señalaron que Syed Asim Munir, el poderoso jefe del ejército del país, quería que el acuerdo se firmara el día del cumpleaños de Trump, el domingo.

Por contra representantes iraníes afirmaron a NYT que Teherán esperó a que pasara la medianoche, hora local, para finalizar el acuerdo, ya que no quería que coincidiera con el cumpleaños de Trump.

La diferencia horaria de siete horas y media entre Irán y EE.UU. permitió tanto a Teherán como a Washington defender su propia versión sobre cuándo se cerró el trato: Trump había dicho que sería el domingo, mientras que Irán había señalado que sería en una fecha posterior