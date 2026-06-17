Qué dice el acuerdo provisional de paz de 14 puntos entre EE.UU. e Irán, según el texto filtrado

Varios medios como CNN, Bloomberg y Al Arabiya publicaron copias de un texto filtrado del memorándum de entendimiento entre EE.UU. e Irán. Ni Washignton ni Teherán hicieron público el documento oficial, por el momento.

En el texto se detallan las 14 cláusulas del acuerdo que Estados Unidos e Irán tienen previsto firmar en Suiza el 19 de junio. El texto establece que Irán y Estados Unidos llevarán a cabo nuevas negociaciones durante 60 días tras la firma del documento, pero señala que este periodo de negociación es “prorrogable por mutuo acuerdo”. Establece las condiciones del alto el fuego, la reapertura del estrecho de Ormuz, alivio económico para Irán y la reiteración por parte de Teherán de que nunca fabricará un arma nuclear, aunque no incluye detalles sobre qué pasará con el uranio altamente enriquecido –las partes prevén abordarlo en las negociaciones que se abrirán tras la firma–.

CNN, que obtuvo la copia de una fuente oficial estadounidense y la corroboró con otras fuentes diplomáticas, pero advierte que la discreción tanto de Estados Unidos como de Irán en torno al texto, sigue sin estar claro si el borrador refleja la redacción exacta del documento final que se firmará en persona este viernes. La cadena precisa que también se están ultimando los detalles técnicos, por lo que la redacción aún podría sufrir cambios. Bloomberg, por su parte, ya había informado anteriormente de que podría haber diferencias en la redacción entre las versiones en inglés y en persa del memorándum de entendimiento.

La agencia de noticias semioficial iraní Tasnim, citando una fuente cercana al equipo negociador, tildó de inexactas las versiones filtradas del borrador y asegura que presenta varios errores. “Por ejemplo, el primer párrafo y el párrafo relativo al estrecho de Ormuz que aparecen en Bloomberg son claramente inexactos y no incluyen algunas palabras clave importantes”, señala.

El escepticismo entre los expertos es generalizado y muchos creen que se trata de una solución temporal. Lejos de cesar sus amenazas, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo de nuevo este miércoles que el memorándum de entendimiento Irán no es definitivo y que podría reanudar una campaña de bombardeos sobre Irán. “Es un memorándum de entendimiento. Y si no me gusta, volveremos a dispararles y a lanzarles bombas en plena cabeza. Si no me gusta, si no se portan bien, volveremos inmediatamente a lanzarles bombas justo en medio de la cabeza, ¿vale?”, sostuvo en el marco de la cumbre del G7 celebrada en Francia. Las Fuerzas Armadas de Irán también advirtieron a Israel de que continuar con sus ataques en el sur de Líbano podría desencadenar una “respuesta militar contundente”, tras denunciar 84 supuestas violaciones del alto el fuego en las últimas 48 horas.

Este es el texto completo, por puntos, publicado por CNN y otros medios como Bloomberg y Al Arabiya:

1 — La República Islámica de Irán y Estados Unidos, junto con sus aliados en la guerra actual, declaran, tras la firma del presente Memorándum de Entendimiento, el fin inmediato y definitivo de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, y se comprometen a no emprender a partir de ahora ninguna acción hostil entre sí, así como a abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza entre sí. El acuerdo definitivo confirmará las disposiciones del presente artículo y de los demás artículos.

2 — La República Islámica de Irán y Estados Unidos se comprometen a respetar la soberanía y la integridad territorial de la otra parte, y a abstenerse de interferir en los asuntos internos de la otra parte.

3 — La República Islámica de Irán y Estados Unidos se comprometen a negociar y alcanzar un acuerdo definitivo en un plazo máximo de 60 días, prorrogable por mutuo acuerdo.

4 — Inmediatamente tras la firma del presente Memorándum de Entendimiento, Estados Unidos levantará el bloqueo naval y evitará cualquier interferencia u obstrucción contra la República Islámica de Irán, y restablecerá el tráfico en su plena capacidad en un plazo máximo de 30 días; el tráfico de buques será proporcional al volumen de tráfico de la República Islámica de Irán anterior a la guerra. Estados Unidos se compromete asimismo a retirar sus fuerzas de las zonas circundantes en un plazo de 30 días tras la firma del acuerdo definitivo.

5 — Tras la firma del presente Memorándum de Entendimiento, la República Islámica de Irán adoptará inmediatamente medidas para garantizar que el tráfico de buques mercantes desde el golfo Pérsico hasta el mar de Omán, y viceversa, se reanude en un plazo de 30 días hasta alcanzar el volumen anterior a la guerra, teniendo en cuenta la necesidad de que Irán elimine los obstáculos técnicos y neutralice las minas.

6 — Estados Unidos se compromete, junto con sus socios regionales, a elaborar un plan integral, acordado por ambas partes, para la rehabilitación y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán, garantizando al mismo tiempo una financiación de al menos 300.000 millones de dólares. El mecanismo de aplicación de este plan, como parte del acuerdo definitivo, se formulará en un plazo de 60 días.

7 — Estados Unidos se compromete a poner fin, según un calendario que se acordará como parte del acuerdo definitivo, a todo tipo de sanciones a las que se enfrenta actualmente la República Islámica de Irán, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), así como a todas las sanciones unilaterales de Estados Unidos, tanto primarias como secundarias.

8 — La República Islámica de Irán reitera que nunca fabricará armas nucleares. La República Islámica de Irán y Estados Unidos han acordado que el destino del material enriquecido y el de todas las demás cuestiones relacionadas con el ámbito nuclear acordadas mutuamente, incluidas las necesidades nucleares de Irán, se abordarán adecuadamente en un acuerdo definitivo; dicho acuerdo confirmará las disposiciones del presente artículo.

9 — La República Islámica de Irán y Estados Unidos acuerdan que, a la espera de un acuerdo definitivo, mantendrán el statu quo: Irán mantendrá el statu quo en su programa nuclear, y Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones a Irán ni reforzará sus fuerzas en la región.

10 — Estados Unidos se compromete a que, inmediatamente después de la firma del presente Memorándum de Entendimiento y hasta la fecha del levantamiento de las sanciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos conceda exenciones para las exportaciones de petróleo crudo iraní, productos petroquímicos y sus derivados, así como para todos los servicios relacionados, incluidos los bancarios, los de seguros, los de transporte y similares.

11 — Estados Unidos se compromete a que, a la luz de los avances en las negociaciones encaminadas a alcanzar un acuerdo definitivo, los fondos y activos congelados o restringidos de la República Islámica de Irán sean desbloqueados y puestos a disposición en su totalidad. Dichos fondos, ya se mantengan en la cuenta principal o se hayan transferido, se utilizarán para cualquier pago a beneficiarios finales que determine el Banco Central de la República Islámica de Irán y estarán plenamente disponibles para su uso. Estados Unidos se compromete a expedir todos los permisos y licencias necesarios sobre esta base.

12 — La República Islámica de Irán y Estados Unidos acuerdan que se establecerá un mecanismo de aplicación para supervisar la correcta aplicación del Acuerdo Definitivo y el cumplimiento futuro del mismo.

13 — Tras la firma del presente Memorándum de Entendimiento, y una vez recibidas las garantías relativas al inicio de la aplicación de los artículos 4, 5, 10 y 11 del mismo, así como a la aplicación continuada de dichas medidas, la República Islámica de Irán y Estados Unidos entablarán negociaciones para alcanzar un Acuerdo Definitivo que se refiera exclusivamente a los artículos restantes.

14 — El acuerdo definitivo se aprobará mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

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