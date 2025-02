La ONU advierte a Trump sobre sus planes para Gaza: “Toda deportación desde territorio ocupado está prohibida”

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, respondió este miércoles a la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza a otros países recordando que “toda deportación o traslado forzoso de personas desde un territorio ocupado está estrictamente prohibida”.

“El derecho internacional es muy claro, la autodeterminación es un principio fundamental y debe ser protegida por todos los Estados, como la Corte Internacional de Justicia ha subrayado recientemente”, dijo Türk en un mensaje por escrito en respuesta a una pregunta de EFE. “El sufrimiento de la gente en el Territorio Palestino Ocupado y en Israel ha sido insoportable, hay que entrar en una nueva fase para garantizar la paz y la seguridad de palestinos e israelíes sobre la base de la dignidad y la igualdad”, añade.

Türk insiste en este sentido en continuar con las sucesivas fases del actual alto el fuego, con el fin de liberar a todos los rehenes y prisioneros detenidos de forma arbitraria, “y terminar la guerra para reconstruir Gaza con completo respeto al derecho humanitario internacional y los derechos humanos”.

Las declaraciones de Trump levantaron una polvareda y provocaron numerosas declaraciones de condena de la comunidad internacional que reaccionó casi de forma unánime, con la excepción de Israel, rechazando los planes. Muchas voces recordaron que expulsar a los palestinos sería contrario al derecho internacional.

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, se opuso este miércoles a la propuesta de Trump, recordando que Gaza es “parte integral” del Estado palestino. Antes, Hamás fue el primero en reaccionar a las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca. “Las consideramos una receta para crear caos y tensión en la región”, ha dicho Sami Abu Zuhri, un alto dirigente del grupo palestino.

El vecino Egipto cree en la importancia de reconstruir la Franja de Gaza, pero “sin que los palestinos abandonen” el enclave palestino, según ha explicado el ministro de Exteriores de El Cairo. También China ha mostrado su oposición a la propuesta y ha reiterado su defensa de la solución de los dos Estados para la cuestión palestino-israelí.

Trump dice que Gaza será la “Riviera de Oriente Medio”

Trump afirmó el martes, en una rueda de prensa junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que Estados Unidos “tomará el control” de la Franja de Gaza a largo plazo y la reconstruirá, convirtiéndola en la nueva, dijo, “Riviera de Oriente Medio”, tras reasentar permanentemente a los palestinos en otros países. En relación a la idea de que los palestinos abandonen su tierra, dijo: “En su lugar, pueden ocupar toda una hermosa área con casas y seguridad, y pueden vivir sus vidas en paz y armonía”, afirmó ante un Netanyahu sonriente.

El anuncio del presidente estadounidense no solo ha sido el aval más explícito que ha hecho en favor de la limpieza étnica que quiere llevar a cabo Israel en Palestina, sino que supone un apoyo activo por parte de Estados Unidos al plan.

Trump también hizo uso del mayor eufemismo posible para referirse a la masacre perpetuada por Israel los últimos 15 meses de guerra sobre Gaza, diciendo que la Franja ha sido “un lugar desafortunado”. Constantemente, el presidente habló de Gaza como “agujero del infierno”, donde los palestinos no pueden seguir viviendo como si la causa fuera algo inevitable, similar a una catástrofe natural, y no consecuencia de la acción militar de Tel Aviv y el gobernante que permanecía complaciente a su lado.

“Deberíamos acudir a otros países interesados con un enfoque humanitario, y hay muchos que quieren hacer esto, para construir diversas áreas que finalmente serán ocupadas por los 1,8 millones de palestinos que viven en Gaza, poniendo fin a la muerte, la destrucción y, francamente, la mala suerte”, insistió Trump. De este modo, añadió, “pueden ocupar una área hermosa con hogares y seguridad, y puedan vivir en paz y en harmonía. En lugar de volver atrás otra vez y volver a la Franja”.

Preguntado acerca de con qué autoridad piensa “poseer” Gaza, respondió: “Veo una posición de propiedad a largo plazo y creo que traerá una gran estabilidad a esa parte de Oriente Medio, y quizá a todo Oriente Medio. Y todas las personas con las que he hablado, esta no ha sido una decisión tomada a la ligera, todas las personas con las que he hablado aman la idea de que Estados Unidos posea ese terreno, lo desarrolle y cree miles de empleos con algo que será magnífico en un área realmente magnífica que nadie conocería”.

“Nos apropiaremos [de Gaza] y seremos responsables de desmantelar todas las bombas peligrosas sin detonar y otras armas en el territorio, nivelar el terreno, eliminar los edificios destruidos, allanarlo, crear un desarrollo económico que proporcione una cantidad ilimitada de empleos y viviendas para la gente de la zona, hacer un trabajo genuino para lograr algo diferente”, agregó Trump.

Trump ya había sugerido la idea de “limpiar” Gaza. “Deberíamos simplemente limpiar todo esto”, dijo a finales de enero, apuntando a Egipto y Jordania como posibles países de acogida. Ambos vecinos árabes de Israel –y que firmaron los primeros tratados de paz con el Estado hebreo– han rechazado esa posibilidad, que ha sido denunciada como un llamamiento a la limpieza étnica y desplazamiento forzoso de unos dos millones de gazatíes.