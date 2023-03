El presidente Alberto Fernández aseguró este miércoles, al inaugurar el período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, que “la inflación constituye un problema estructural de la Argentina” y advirtió que “no podemos persistir con políticas que generan déficit”.

En la apertura de sesiones, Alberto Fernández reclamó por la investigación del atentado a CFK

Más

“La alta inflación que todos sufrimos es un factor central de desorganización de nuestra economía”, apuntó el primer mandatario luego de ponderar varias de las variables de la economía Argentina.

El Jefe de Estado, que se encargó de agradecer el “compromiso” del ministro de Economía, Sergio Massa, se refirió a la crisis vinculada con la incesante suba de los precios, fenómeno que volvió a tomar fuerza en el arranque del año tras acumular un avance superior 94,8% en 2022 (el más alto desde 1991).

“Puedo hablar con ustedes francamente de la pobreza, de la inflación, de la inseguridad y de los bajos ingresos. Entiendo el malestar y la queja de los más débiles. Pero también veo lo que está bien, y cómo se oculta, y cómo se intenta generar desánimo y malestar”, dijo.

El presidente Fernández reconoció que “todos sabemos bien que la inflación constituye un problema estructural de la Argentina que se remonta a décadas” pero aseguró que su gobierno está abocado “a reducirla sin generar incrementos en los niveles de pobreza o frenos en el proceso de crecimiento que venimos experimentando”.

“No resulta una tarea sencilla. Quienes minimizaron el problema acabaron por profundizarlo. Que quede claro. No necesitamos al FMI para saber que debemos lograr el equilibrio fiscal. No podemos persistir con políticas que generan déficit en nuestras cuentas públicas. Porque, aunque no sea factible alcanzar ese objetivo de la noche a la mañana, el equilibrio fiscal debe ser nuestro horizonte”, señaló.

Y completó: “Tampoco necesitamos al FMI para saber que la Argentina debe aumentar sus exportaciones. Si no generamos divisas no vamos a poder sostener nuestra actividad económica y eso va a significar menos trabajo y salarios más bajos. Cuidar el valor de la divisa es fundamental ara seguir el camino del crecimiento”.

En ese contexto, Alberto Fernández rechazó los constantes cuestionamientos de la coalición opositora Juntos por el Cambio. “A menudo escuchamos a los que anuncian crisis financieras y devaluaciones bruscas. Intentan sembrar incertidumbre y generar desconfianza. Quienes hicieron estallar la economía argentina hace apenas tres años, son los mismos que ahora anuncian que una bomba explotará en el futuro”, replicó.

NB