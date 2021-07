Faurie negó que la Cancillería enviara materiales a Bolivia y dijo que la embajada dio refugio a funcionarios de Evo

“La Cancillería no tuvo ningún tipo de intervención de envío de material”. Así, contundente, fue la respuesta del ex canciller Jorge Faurie al ser consultado esta noche por el canal IP. El exfuncionario del gobierno de Macri dijo: “A través de la Cancilleria argentina no se envió ningún material de ningún tipo, ni de papeles, ni de gases lacrimógenos, ni de ningún otro elemento”, dijo Faurie.

Golpe contra Evo: Bolivia denuncia que el gobierno de Macri envió material para reprimir la protesta

En cambio, aseguró que sí podía dar testimonio de las gestiones que se llevaron adelante en la embajada argentina en La Paz para dar refugio a funcionarios del gobierno de Morales. “Lo que tengo claro son las gestiones, las instrucciones que se le dieron al entonces embajador argentino para que ofreciera refugio a distintas figuras del gobierno de Evo Morales que se sentían amenazadas o inseguras por los acontecimientos que estaban ocurriendo en Bolivia”, dijo.

“De eso tengo conocimiento, de que se le hubiera enviado algún tipo de material no tengo conocimiento”, insistió Faurie.

DA