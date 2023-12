La multa por la protesta del miércoles será de $60 millones pero las organizaciones sociales igual volvieron a calles

El Gobierno nacional realizó una denuncia judicial por los presuntos delitos de “extorsión” y “defraudación al Estado” contra 14 organizaciones sociales en relación al manejo de planes sociales, en función de las 16.150 llamadas que se recibieron a la línea 134, 1.200 de las cuales “se podrían relacionar directamente” con ese delito.

Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en Casa Rosada, en la que precisó que identificaron a 14 organizaciones sociales -entre ellas el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Evita- entre los participantes de la jornada de protesta del pasado miércoles, que confluyó en Plaza de Mayo. En ese marco, Adorni reveló que el gasto por el despliegue del operativo de seguridad con motivo de la marcha de protesta realizada en la vía pública ese día ascendió a 60 millones de pesos: “Esa será la factura que se le pasará a los movimientos sociales”, dijo.

Y detalló que se trata del “Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa , el Movimiento Evita, la J William Cooke, el Movimiento MTR 12 de Abril, Cuba MTR, Libres del Sur, Darío Santillán, La Dignidad, Frente de Organizaciones en Lucha, Torrres, el MTE, el Movimiento Patria Justa”.

Esto sucede a 12 días de la asunción de Javier Milei como presidente y tras el anuncio de un mega DNU con fuerte impacto económico y social que desencadenó piquetes, que tuvieron momentos de tensión con la policía, y cacerolazos espontáneos en el Congreso durante dos noches consecutivas, la del miércoles y la del juves. También en medio de la implementación de un protocolo de orden público que contempla la potestad de las fuerzas de seguridad de actuar en marchas si se ve interrumpida la circulación. Pero ni la decisión del Gobierno de avanzar contra los que protestan, ni la caricatura con una referencia a encarcelar a los que cacerolean que compartió Javier Milei en su Instagram ni la multa que informó Adorni se cobrará por el despliegue de la semana amedrentan a los manifestantes que hoy volvieron a las calles por una “Navidad sin hambre” a pedir “una audiencia urgente” a la titular del ministerio de Desarrollo Social, Sandra Pettovello.

Esto tuvo lugar en la intersección de Lima y Moreno, uno de los ingresos a Capital Humano. El lugar fue custodiado en todo momento por un importante operativo integrado por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y del cuerpo de Infantería local.

Tras un encuentro con funcionarios de esa cartera, el dirigente bonaerense del Polo Obrero (PO) y referente de la Unidad Piquetera (UP), Eduardo Belliboni, aseguró que en el Gobierno Nacional “no tienen un kilo de comida para la gente que tiene hambre” y agregó: “Acá parece que acá nadie tiene un peso o perdieron la billetera”.

“La reunión en si misma fue buena porque nos recibieron, pero nos dijeron que no tienen un kilo de comida para darle a la gente que está hambrienta en los barrios. Esta es una mala señal del Gobierno”, dijo Belliboni, quien encabezó la delegación de militantes de la UP hacia la ex cartera de Desarrollo Social, portando varias ollas vacías de alimentos.

“Por una navidad sin hambre en los comedores populares” fue la consigna de la movilización piquetera, cuyos manifestantes interrumpieron parcialmente el tránsito en la intersección de la avenida 9 de Julio y Moreno.

La protesta contó además con la presencia de referentes de organizaciones sociales de zona norte de la provincia de Buenos Aires y del Movimiento de Organizaciones de Tierra y Vivienda, entre otros.

“Nos pidieron un plazo razonable, pero acá parece que se acabó la plata o perdieron la billetera. Nos dijeron que no hay un peso para los comedores comunitarios”, contó Belliboni tras la reunión.

🍽 El Frente de Lucha Piquetero concentra en Desarrollo Social con las ollas vacías, para reiterar el pedido de reunión a la ministra Sandra Pettovello y exigirle al gobierno la entrega de alimento a los comedores populares. Seguí leyendo ⬇️https://t.co/F0rHqXsnXN — Prensa Obrera (@prensaobrera) 22 de diciembre de 2023

El dirigente dijo además que la Unidad Piquetera se sumará el miércoles próximo a la marcha convocada por la CGT a los Tribunales contra el DNU dictado esta semana por el presidente Javier Milei.

“Seguramente discutiremos en asamblea con qué características participar el miércoles”, dijo y adelantó que “movilizando la CGT y los movimientos sociales, va a ser muy difícil marchar por las veredas” como establece el protocolo implementado por el ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich.

