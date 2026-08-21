Justo antes del ataque a su expareja, Cerimedo se habría desprendido del sitio mileísta La Derecha Diario

Fernando Cerimedo, el consultor político que supo ser una pieza clave del entorno de Javier Milei, se habría desprendido de su participación en el sitio libertario que publica fakenews La Derecha Diario. Según supo elDiarioAR, el ahora detenido en Bolivia habría firmado su desvinculación total de Madero Media Group —la empresa que comercializa ese medio— apenas días antes de enviar a dos sicarios para atacar a su pareja boliviana Nadia Beller.

La salida se habría formalizado “en buenos términos” la semana previa a su arresto, según reconstruyó este medio. Sin embargo, este jueves en su ficha de autor del propio sitio todavía figuraba como “socio” de La Derecha Diario.

Cerimedo fue detenido el martes en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra, cuando intentaba abordar un vuelo interno a La Paz. La noche anterior, su expareja, la abogada y activista política boliviana Nadia Beller, había recibido tres disparos de arma de fuego —con impacto en mama, brazo y cuello— cuando dos personas disfrazadas de repartidores de delivery la emboscaron a bordo de una moto robada, a la salida de un hotel en esa ciudad. Beller sobrevivió haciéndose la muerta y, desde el hospital, señaló a Cerimedo como quien la había convencido de asistir a la cita donde fue atacada.

La fiscal boliviana Yolanda Aguilera investiga a Cerimedo como presunto “autor intelectual” del ataque y le imputó el delito de tentativa de feminicidio, agravado porque la mujer está embarazada, además de pedir que continúe detenido por riesgo de fuga. El caso generó un rápido operativo de distanciamiento tanto del Gobierno boliviano como del argentino: el ministro de la Presidencia de Bolivia, Fernando Aramayo, negó que Cerimedo tuviera “vinculación laboral” ni “cargo” alguno pese a haber sido presentado como asesor personal del presidente Rodrigo Paz, y el banco de desarrollo CAF también rechazó cualquier “vínculo contractual” con él. En Argentina, fuentes de Casa Rosada sostuvieron que la relación con Cerimedo estaba cortada desde 2023, aunque elDiarioAR reveló que tuvo al menos 13 ingresos a la sede de Balcarce 50 durante 2024.

Alejado del Gobierno, Cerimedo igual siguió dentro del entramado mediático a través de La Derecha Diario. Este jueves, en un descargo publicado en la red social X, Javier Negre —periodista español, socio de La Derecha Diario y dueño del Grupo Estado de Alarma— sostuvo que Cerimedo “no ocupa ningún cargo directivo, ni de gestión” en el medio.

Consultado por elDiarioAR, Negre evitió hacer declaraciones públicas. Sin embargo este medio supo que tuvo contacto con Cerimedo hasta la semana pasada, momento en que el ahora consultor detenido se habría distanciado definitivamente de La Derecha Diario. El contacto fue para “cerrar por escrito su salida de Madero Media Group”, que habría ocurrido “en buenos términos”, recogió este medio de una fuente al tanto de la relación.

Según la misma voz en off consultada, Cerimedo “no tenía incidencia en la gestión ni dirección del medio”, pese a que aún aparece como socio.

La Derecha Diario, fundado por Cerimedo en 2020, funciona a través de Madero Media Group, una firma creada en 2021 por Natalia Basil, esposa argentina de Cerimedo, con una estructura societaria en la que ella controlaba el 85% y otros tres socios —entre ellos Juan Pablo Carreira, actual funcionario nacional encargado de redes sociales— se repartían el resto. En agosto de 2024 Cerimedo vendió la mitad de la compañía a Negre.

El vínculo entre Cerimedo y Negre es innegable: en febrero pasado el ahora detenido fue sido distinguido como “consultor político del año” en la primera edición de la Hispanic Prosperity Gala, realizada en Mar-a-Lago y organizada por Latino Wall Street, una plataforma socia de La Derecha Diario. Milei fue el invitado de honor de esa primera edición y, según confirmaron distintos medios esta semana, ya está confirmado para participar de la segunda.

El 31 de mayo pasado Cerimedo publicó en LDD su única nota firmada, titulada “La izquierda perdió la calle y ahora quiere demonizar la estrategia de la nueva derecha”. Allí dice que “el avance de la nueva derecha latinoamericana no fue casual: surgió del hartazgo social, la batalla cultural y una estrategia que la izquierda intenta presentar como manipulación”. En su firma, aún pública al cierre de esta nota, LDD presenta a Cerimedo como “Consultor político, socio de La Derecha Diario y CEO de Numen Publicidad”.

MC/CRM