Milei repostea tuits sobre el caso de su exasesor Cerimedo, detenido en Bolivia por intento de femicidio

Javier Milei utilizó su cuenta de X para republicar, en las últimas horas, una serie de mensajes que ponen en duda la versión de Nadia Beller, la abogada y activista boliviana que denunció haber sido baleada tres veces por sicarios el lunes 18 de agosto en un hotel de Santa Cruz de la Sierra, y que acusa a su expareja, el consultor argentino Fernando Cerimedo, de haber ordenado el ataque. Cerimedo, exresponsable de la estrategia de comunicación digital de la campaña presidencial de Milei en 2023, permanece detenido en Bolivia, donde la fiscalía lo investiga como “presunto autor intelectual” de un intento de femicidio.

Beller, que trabajaba como asesora del presidente boliviano Rodrigo Paz, fue internada con heridas de bala en el pecho, el costado y el brazo, fue operada y, según trascendió, cursaba un embarazo de cinco semanas al momento del ataque. La fiscalía avanza sobre la hipótesis de que Cerimedo “habría enviado a los hombres” que la atacaron.

En ese contexto, uno de los mensajes que reposteó Milei —de la cuenta @jlsantana, con más de 154 mil visualizaciones— cuestiona la compatibilidad de las heridas exhibidas con un ataque a los tiros: “Te dan con un perdigón DE GOMA y al día siguiente tenés un hematoma de la san puta. Te encajan tres tiros en el pecho ¿Y te ponen curitas sin mertheolate ni nada y no se ve ningún daño? ¿Alguien que sepa de ciencia forense?”, escribió el usuario, acompañando el posteo con imágenes comparativas.

Un segundo repost, de la cuenta “Hayek Milei — Team Toto”, insiste en la misma línea de sospecha: “No opino sobre el caso porque desconozco y menos sobre los implicados a quienes tampoco conozco. Aclarado esto, 3 balazos de 9mm en el pecho se tapan con 2 curitas, no necesitás oxígeno, hablás con vos firme, no hay sangre en el piso y no te llevan al hospital más cercano?”, planteó, en un mensaje que superó las 15 mil visualizaciones.

El tercer mensaje amplificado por el Presidente pertenece a la diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine. En su posteo, Lemoine ironizó sobre la investigación periodística del caso y sobre distintos nombres vinculados a la cobertura, y cerró con una frase dirigida directamente contra la denunciante: “Se me llenó de kukas 'decí algo de Cerimedo'... qué se yo. No sé nada de Cerimedo hace bocha. Pero veo a la mina y muero de risa”. El mensaje respondía a un hilo sobre el estado de salud de Beller tras una declaración que la abogada dio en un canal de televisión.

Los repost del Presidente se dan en paralelo a otro gesto dentro del propio oficialismo que también apunta a Cerimedo, aunque en sentido inverso: la vicepresidenta Victoria Villarruel retuiteó un posteo de 2024 en el que Cerimedo la había criticado y respaldado a Karina Milei en la interna libertaria, y lo comentó con ironía: “Qué mal que envejeció todo”. El contraste expone una fractura dentro de La Libertad Avanza —Milei y su círculo más cercano relativizando la denuncia contra un extitular de la comunicación digital de campaña, Villarruel usando el escándalo para saldar una vieja disputa personal— más que una posición unificada de gobierno frente al caso.

Beller, por su parte, amplió sus acusaciones contra Cerimedo más allá del ataque: dijo tener pruebas de “cajones llenos de billetes” vinculados a negociados con combustibles y oro en Bolivia, denunció que un grupo policial “de élite” respondería a él y no al gobierno de Rodrigo Paz, y afirmó haber tenido acceso a conversaciones de Cerimedo con operadores de narcotráfico, además de vincularlo con la filtración de los audios del caso ANDIS. Cerimedo no declaró ante la Justicia boliviana; su defensa niega cualquier responsabilidad y sostiene que se probará su inocencia.