Estudiantes españoles reciben a Milei entre fuertes protestas: “Fuera, fascistas, de la universidad”

La visita del presidente Javier Milei a la Universidad Rey Juan Carlos provocó el rechazo de colectivos universitarios, que este miércoles se concentraron en el campus de Vicálvaro para denunciar la participación del mandatario en el acto de apertura de la décima Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca.

La Plataforma URJC por la Pública, impulsores de la concentración e integrada por estudiantes y personal universitario, sostiene que la presencia de Milei en una universidad pública es un “respaldo institucional” a las políticas de su Gobierno que ya tienen un “coste social” en la población de Argentina. “Supone la visita de un presidente de un país que está privatizando la universidad y la educación argentinas, que está llevando a cabo unos recortes brutales”, denuncia una de las manifestantes.

Desde la protesta, los manifestantes defienden que el hecho de que la universidad pública acoja a un mandatario como Milei “entra en contradicción” con los principios que deben regir esas instituciones. “No podemos dejar entrar a la universidad pública a personas que la están haciendo inviable”, sostiene otro de los asistentes a la protesta, que añade que “una universidad no debería permitir que entre quien la está destruyendo”.

La plataforma convocante también considera que la visita del presidente argentino “no es la de un académico más”, sino que tiene “implicaciones políticas”. “Es un jefe de Estado que llega a Madrid con una agenda propagandística para apoyar a los sectores de ultraderecha en periodo preelectoral”, señalan. A su juicio, la presencia de Milei en Madrid contribuye a dar visibilidad institucional a sus planteamientos, lo que califican como “un intento de injerencia electoral”.

En este sentido, la plataforma URJC por la Pública considera “preocupante” que sea una universidad pública la que acoja un acto con este mandatario. “Dar espacio a quien impulsa esas políticas es una contradicción con los valores de educación pública que nuestra universidad representa”, señaló.

La plataforma también solicitó que el rectorado se desvincule públicamente de la visita y exigió a la universidad que haga públicos los gastos asociados al acto y garantice el derecho a la comunidad universitaria a manifestarse sin sanciones ni restricciones. “La universidad pública no puede ni debe promover esos actos vinculados al Sr. Mieli”, resume la plataforma.

Ataques verbales, insultos y protestas

La visita de Milei a España estuvo marcada por la confrontación política y los ataques verbales del mandatario. Durante su estancia en Madrid, Milei calificó a Pedro Sánchez de “impresentable dictador”, animó a sacar “a patadas a los socialistas” del Gobierno e insultó a periodistas de medios como la Cadena SER.

“Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos. Quizás, digamos, vale para tu caso”. Así respondía el presidente argentino a una periodista de esa cadena que le preguntaba si, en su opinión, su visita resultaba incómoda para PP y Vox, cuyos líderes optaron por no reunirse con él en su estancia en Madrid en plena precampaña electoral.

Milei no se quedó en insultar a una sola profesional y dejó claro su rechazo descarado hacia el sector, a quienes llamó “microclima de periodistas fabuladores endogámicos, digamos, mentirosos seriales”, disparó en las declaraciones a medios que hizo a la salida del desayuno organizado por Nueva Economía Forum. “No sé como son acá, en Argentina son una peste. El 95% son mentirosos seriales”, agregó el presidente ante una presunta similar de un periodista de La Sexta.