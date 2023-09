Guía paso a paso para aprovechar al máximo el Previaje 5

PreViaje 5 es un programa de preventa turística que te reintegra el 50% del valor de tu viaje, para viajar y disfrutar de todos los destinos de Argentina entre el 29 de septiembre y el 17 de octubre.

Previaje 5 : todo lo que tenés que saber de la nueva edición del programa

Más

Por cada comprobante emitido entre el 1 y el 7 de septiembre para viajar entre el 29 de septiembre y 17 de octubre, recibirás el 50% de lo que hayas gastado en una tarjeta precargada, para realizar más compras en el sector turístico argentino hasta el 31 de octubre de 2023.

Todos los servicios turísticos comercializados por prestadores inscriptos. Agencias de viaje, alojamiento, vuelos y ómnibus de larga distancia tienen un tope de $100.000. Los demás prestadores tienen un tope de $5.000 en total.

Una vez realizada la precompra de tu viaje, registrate con tu usuario y contraseña de Mi Argentina Nivel 3, completá el formulario y carga los comprobantes. Deben estar emitidos con tu nombre, tipo y número de documento.

Guía paso a paso del Previaje 5

Acceder a la página oficial de https://previaje.gob.ar/ y seleccionar la opción “Ingresar”.

y seleccionar la opción “Ingresar”. Completar los datos de la cuenta miArgentina .

. Realizar la inscripción al programa completando datos personales, datos de contacto y lugar de residencia.

Clickear en “Agregar medio de acreditación” .

. Si ya participaste de las ediciones anteriores, podés utilizar la misma tarjeta . Caso contrario, podés solicitar una nueva.

. Caso contrario, podés solicitar una nueva. Si los datos son correctos, seleccionar opción “Confirmar cuenta” .

. Click en “Nuevo viaje” .

. Completar los datos del viaje: nombre, fecha, cantidad de pasajeros, vínculo, itinerario.

Seleccionar botón “Cargar comprobante” .

. Detallar los datos de todos los comprobantes asociados al viaje.

Validar datos y guardar

¿Qué tipo de compras NO están incluidas en el programa?

No generarán beneficio ni estarán alcanzadas por el programa las compras de servicios a prestarse o a desarrollarse total o parcialmente fuera del territorio nacional; las compras de servicios de alojamiento ubicados en la misma localidad de residencia de la persona beneficiaria; las compras de servicios mayoristas; las compras realizadas bajo la modalidad “pago en destino”; el alquiler temporal de casas y/o departamentos y/o habitaciones de uso doméstico y/o destinado a vivienda; y las compras realizadas mediante prestadores turísticos que no se encuentren inscriptos.

Los 6 pasos

1- Buscá tu prestador

Asegurate de que el prestador al que le vas a comprar tus servicios turísticos nacionales esté inscripto en el programa y verificá cuál es su tope de beneficio. Prestadores inscriptos

2- Registrate

Registrate con tu cuenta de Mi Argentina Nivel 3. Verificá que tu CUIL y tus datos personales sean correctos, caso contrario no podrás acceder al beneficio.

Registrate

3- Creá tu “viaje”

Creá tu viaje indicando origen, destino, fecha de salida y regreso, y otros datos.

4- Cargá tus comprobantes

Cargalos en el viaje creado. Asegurate de que estén emitidos a tu nombre, con tipo y número de documento, y que cuenten con el detalle de los servicios contratados. También son válidos boletos de ómnibus y tickets aéreos. Recordá que no se aceptan compras en efectivo.

5- Verificá tu beneficio

Una vez que tus comprobantes sean validados, vas a visualizar el monto de beneficio en tu perfil. Antes de iniciar tu viaje recibirás la tarjeta en tu domicilio.

6- Usá la tarjeta PreViaje

Podrás utilizar la tarjeta a partir de la fecha de tu viaje en toda la cadena turística del país hasta el día que finalice el beneficio de acuerdo a lo que informe el ministerio de Turismo.

Calendario

Viajá del 29 de septiembre al 17 de octubre

Serán válidos los comprobantes emitidos entre el 1 y el 7 de septiembre.

Los comprobantes podrán ser cargados hasta el 8 de septiembre.

Límites del beneficio

La posibilidad de acceder a tu beneficio se habilitará una vez alcanzado el monto mínimo acumulado de $10.000 entre uno o más comprobantes. El importe mínimo por comprobante es de $1.000.

Los beneficios que se generen en el marco del programa tienen un mínimo de $5.000 y un máximo de $100.000 por persona.

Todos los límites son por persona, mayor de 18 años, siempre y cuando los comprobantes estén a su nombre.

Verificá tus comprobantes

Serán válidas las facturas y recibos B o C emitidos en forma electrónica, con CAE, a tu nombre, incluyendo tipo y número de documento, y la descripción de los servicios contratados: fechas, destinos, cantidad de pasajeros, etc.

También son válidos los boletos de transporte terrestre de larga distancia nacional y los tickets aéreos de cabotaje.

A tener en cuenta

No se aceptan compras en efectivo.

Los servicios se deben abonar mediante tarjeta de débito y/o crédito, pago electrónico, billetera virtual o transferencia bancaria.

Asegurate de conservar los comprobantes de acreditación del pago.

No están permitidas las facturas o recibos de servicios de alojamiento con domicilio en tu misma localidad de residencia.

PREVIAJE 5: PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿En qué consiste el programa?

PreViaje5 es un programa de preventa turística que te reintegra el 50 % del valor de tu viaje (70% para jubilados afiliados a PAMI) para utilizar en toda la cadena turística nacional. Por cada compra anticipada de servicios turísticos nacionales en agencias de viajes, alojamiento, pasajes aéreos y terrestres y/u otros servicios turísticos a prestadores registrados en el programa que hagas del 1 al 7 de septiembre para viajar por Argentina desde el 29 de septiembre al 17 de octubre, y presentes el comprobante correspondiente, recibirás un beneficio del 50% de tus compras realizadas para gastarlo en todo el sector turístico argentino. El crédito estará disponible a partir de la fecha de inicio de tu viaje y hasta el 31/10/2023.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio?

Puede acceder al beneficio cualquier persona física mayor de 18 años a través de su CUIT o CUIL, que tenga cuenta en Mi Argentina con validación de identidad por datos biométricos (nivel 3) y que declare un domicilio en la República Argentina. La información ingresada por las personas beneficiarias y los prestadores tendrá carácter de declaración jurada.

¿Dónde tengo que presentar el comprobante para acceder al beneficio?

Una vez realizada la pre-compra ante un prestador inscripto en el programa, deberás registrarte validando tu identidad en “Mi Argentina” y completar tus datos personales. Es muy importante que verifiques que todos los datos estén correctamente registrados, ya que tomaremos esa información para la emisión de tu tarjeta. Luego deberás crear el perfil de tu/s viaje/s indicando fecha, origen, destino, pasajeros, etc. y asociar los comprobantes de las compras anticipadas correspondientes.

Tengo problemas con mi cuenta en Mi Argentina, ¿qué hago?

Si tenés problemas para crear tu cuenta de Mi Argentina o validar tu identidad a Nivel 3 podés contactarte directamente con su mesa de ayuda haciendo click acá. También podés acercarte personalmente a alguno de los Puntos Digitales donde te podrán ayudar. Te dejamos el listado completo acá. Para realizar la validación de datos biométricos deberás seguir los pasos indicados acá. Tené en cuenta que si te registraste en Mi Argentina con un CUIL incorrecto deberás eliminar tu cuenta y registrarte nuevamente con un correo electrónico diferente. También podés contactarte con TINA, la asistente virtual de Mi Argentina, haciendo click acá.

Tengo inconvenientes para inscribirme. ¿Cómo lo soluciono?

Una vez que crees tu cuenta de Mi Argentina sólo deberás completar los datos personales solicitados para generar tu cuenta. Los campos CUIL, correo electrónico y teléfono son campos únicos que no pueden repetirse con otro usuario de PreViaje y es posible que no estés pudiendo inscribirte por estar consignando datos ya registrados por otra persona beneficiaria. Si persisten los problemas con la inscripción, no dudes en contactarte con el Centro de Contacto de lunes a viernes de 8 a 20 hs. al 0810-555-6100 o por WhatsApp al 11-4312-5994.

Si conservo mi tarjeta PreViaje de ediciones anteriores, ¿puedo utilizarla?

¡Sí! Si aún conservás tu tarjeta habilitada del Programa PreViaje 2020, PreViaje 2021, PreViaje 2022 o PreViaje 2023 podrás utilizarla. Al momento de registrarte en esta nueva edición deberás confirmar si aún la conservás. ¡No te olvides de verificar que los 16 dígitos de tu tarjeta coincidan en el perfil! De ser así, el crédito se transferirá a la misma, en caso de aprobarse un nuevo beneficio. Si no la conservás, no te preocupes, porque abriremos una nueva cuenta y emitiremos una nueva tarjeta.

¿Cómo voy a recibir el beneficio? ¿Tengo que tener una cuenta en el Banco Nación?

Recibirás el beneficio a través de una tarjeta precargada del Banco Nación que será entregada en el domicilio que consignes en tu cuenta. Además, vas a poder vincularla a la app BNA+ para pagar en los comercios escaneando un código QR. No es necesario tener una cuenta PreViaje en el Banco Nación, ya que se abrirá una automáticamente sin costo alguno y sin que debas realizar ninguna gestión específica.

¿Hay un monto máximo por persona o familia?

El beneficio tiene un monto máximo total de $100.000 por persona mayor de 18 años. Las compras anticipadas en agencias de viaje, alojamiento, transporte aerocomercial regular de cabotaje y transporte terrestre generarán hasta $100.000 de reintegro. El resto de los rubros (como alquiler de automóviles) generan beneficio hasta $5.000 en total. No hay un tope máximo por familia.

¿Hay un límite de compras? ¿Existe un monto mínimo?

No hay límite en la cantidad de comprobantes que podés presentar, pero el valor mínimo de cada uno de ellos debe ser de $1.000. Tené en cuenta que para acceder al beneficio tenés que realizar compras anticipadas por un monto igual o mayor a $10.000, lo que supone un reintegro de $5.000.

¿Dónde puedo consultar los prestadores inscriptos en el programa?

Podés consultar el listado de prestadores inscriptos aquí

¿Desde cuándo se puede utilizar el crédito? ¿Puedo usar el beneficio en el sector turístico de mi ciudad?

El beneficio otorgado va a estar disponible a partir de la fecha de inicio de cada viaje. Si cuando volvés todavía tenés crédito a favor, vas a poder gastarlo en el sector turístico de tu ciudad o de cualquier parte del país hasta el 31/10/2023. Por ejemplo, podés utilizarlo en gastronomía o actividades culturales.

¿Qué pasa si mi prestador no está inscripto en el programa?

No se permitirá la carga de comprobantes de prestadores turísticos que no se encuentren inscriptos. Asegurate que tus compras anticipadas sean realizadas a prestadores turísticos inscriptos. Podés consultar el listado haciendo click aquí

¿Qué debo hacer en caso de reprogramar o cancelar un viaje?

Las personas beneficiarias tienen la obligación de informar la eventual cancelación de un viaje o servicio turístico cargado en la plataforma, en un plazo de hasta 20 días antes de la fecha del viaje o prestación del servicio. Para hacerlo deberás anular el comprobante cargado en la página y éste se descontará de tu beneficio.

En caso de que sea sólo una reprogramación, no es necesario informar. El crédito estará disponible a partir de la fecha declarada originalmente.

¿Qué es el Acuerdo de Precios de alojamientos?

En vistas a la protección de los usuarios y consumidores de servicios turísticos, y con los fines de no desvirtuar los precios de los alojamientos en temporadas bajas, el Ministerio de Turismo y Deportes, junto con la Cámara Argentina de Turismo, la Asociación de Hoteles de Turismo de la Argentina, la Asociación de Hoteles Restaurantes Confiterías y Café, y la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, han elaborado el Acuerdo de Precios con el objetivo de disponer tarifas máximas para la comercialización de servicios de alojamiento turístico.

Podrás denunciar a un alojamiento por no cumplir con el Acuerdo de Precios a través de nuestro BOT ingresando a este link. Seleccionando, en primer lugar, la opción 1 y, luego, la opción 9.

¿Qué es el Acuerdo de Precios de Referencia para Paquetes Turísticos?

Con el fin de fomentar el consumo responsable, se establecieron precios de referencia de paquetes turísticos a diferentes destinos del país. Los mismos están expresados en pesos, por persona en base doble e incluyen: 3 noches de alojamiento en hotel categoría 3 estrellas, desayuno, traslados desde y hacia el aeropuerto y asistencia al viajero. No incluye: entradas a parques nacionales, provinciales y reservas, ni traslado desde la localidad de origen a la de destino.

¿Qué sucede si se agota el presupuesto destinado a esta edición del Programa?

A partir del 1 de septiembre se visualizará en el sitio web un gráfico que indicará el porcentaje consumido del presupuesto destinado a esta edición del Programa. Según el Artículo 6° inciso “b” del Reglamento del Programa, cuando el gráfico llega a 100% significa que el presupuesto destinado al Programa ha sido utilizado en su totalidad. Como consecuencia, se cerrará la inscripción de personas beneficiarias y no se podrán seguir cargando comprobantes.

Comprobantes

¿Qué tipo de comprobantes puedo presentar?

Facturas o Recibos B o C emitidos en forma electrónica con CAE, en pesos argentinos, con nombre y DNI del usuario solicitante y boletos o tickets en caso de transporte terrestre de larga distancia regular de jurisdicción nacional y de transporte aerocomercial regular de cabotaje de pasajeros. Recordá que deberás conservar el comprobante de acreditación de pago ya que podrá ser requerido.

Por último, no están permitidos los comprobantes de servicios de alojamiento con domicilio en la misma localidad de residencia de la persona beneficiaria.

¿Puedo cargar facturas o recibos emitidas a nombre de otra persona?

No. Todas las facturas o recibos deben ser cargadas por el titular a nombre y DNI de quien fueron emitidas. Por ejemplo, si una persona desea regalar un viaje a otra, el comprobante deberá ser cargado por el titular de la factura, independientemente de la/s persona/s que vaya/n a realizar dicho viaje.

¿Cómo debo cargar boletos de transporte aéreo?

En el caso de JetSmart y Flybondi debés cargar todos los boletos correspondientes a la misma reserva juntos. Esto implica que si hay 4 tickets emitidos con el mismo código de reserva, deben ser cargados por la persona que realizó la compra en una sola carga. Haciendo click aquí verás un video instructivo.

En el caso de Aerolíneas Argentinas, en cambio, sí es necesario cargar separadamente los diferentes boletos o cargos que forman una reserva. Esto implica que si una reserva incluye 2 boletos, cada boleto debe ser cargado por separado, señalando su respectivo costo. Al mismo tiempo, si el boleto incluye cargos extras (equipaje adicional, gastos de financiación, etc.), es necesario señalar el número de ticket de los mismos. Para una explicación más detallada hacé click acá.

¿Qué pasa si cometo un error a la hora de cargar el comprobante?

Si cometés un error involuntario a la hora de cargar un comprobante (por ejemplo, señalando mal su número de CAE), una vez que sea rechazado podrás rectificar la información para que sea validado nuevamente. No es necesario que vuelvas a subirlo (a menos que el error sea la CUIT del prestador). Podrás ingresar a tu perfil, ir a la sección “Mis viajes” e ingresar al comprobante que fue rechazado, allí se habilitará la instancia de edición. Podrás visualizar los principales motivos de rechazo de comprobantes haciendo click acá

¿Cuánto tiempo tardan en validar los comprobantes?

La validación de comprobantes puede demorar hasta 72 hs.

Generación del Beneficio

¿Qué rubros generan beneficio? ¿Tiene algún tope?Hay una división entre las actividades que tienen un tope de generación de beneficio de hasta $100.000 (agencias de viaje, alojamiento, boletos de transporte aéreo regular de cabotaje y transporte terrestre de larga distancia regular de jurisdicción nacional) y el resto (alquiler de automóviles, museos y parques temáticos, entre otros), que tienen un tope de $5.000.

Si pago en 12 cuotas, ¿me van a dar el beneficio igual?

Sí. Podés realizar la/s compra/s anticipada/s en cuotas, se te reconocerá el monto total indicado en la factura.

¿Puedo solicitar el beneficio por reservas de casas particulares?

No se podrá solicitar el beneficio por el alquiler temporal de casas, departamentos y/o habitaciones de uso doméstico y/o destinado a vivienda que no se encuentran contempladas por la legislación provincial y/o municipal del correspondiente distrito, y que no se encuentren debidamente habilitadas por la autoridad de aplicación.

¿A partir de cuándo voy a poder usar el beneficio?

Vas a poder hacer uso de tu beneficio desde la fecha de tu viaje y hasta el 31/10/2023. Recordá que el beneficio asignado por el programa es personal e intransferible.

¿Puedo cargar el comprobante de un servicio en dólares?

El sistema solo permite la carga de comprobantes en pesos argentinos

¿Los pasajes fluviales están incluidos?

Sí, pero sólo estarán aquellos que correspondan a excursiones o paseos, generando un beneficio de hasta $5.000.

¿La compra anticipada de excursiones generan beneficio?

Si, las excursiones generan beneficio, pero el tope de reintegro va a depender del prestador al que le compres.

¿Puedo solicitar el crédito por viajes estudiantiles?

Si, las compras anticipadas de viajes estudiantiles están contempladas por el programa, siempre que el prestador esté inscripto en el registro de prestadores.

Uso de la Tarjeta PreViaje

¿Cómo puedo hacer uso del beneficio?El beneficio se otorgará a través de una tarjeta precargada del Banco Nación. Además, podrás descargarte la aplicación BNA+ y abonar en los comercios a través de un código QR. También podrás vincular la tarjeta a MODO.

Si ya tenés una tarjeta PreViaje conservala ya que podés volver a utilizarla.

¿Dónde puedo utilizar el beneficio?

El beneficio podrá ser utilizado en cualquier prestador del rubro turístico en todo el país. No es necesario que el prestador esté inscripto en PreViaje, sólo debe pertenecer a los rubros turísticos habilitados por el Programa y tener posnet para poder cobrar con tarjeta (en caso de tener la tarjeta física) o poder generar el QR (en caso de usar la Billetera Virtual BNA+ o MODO). Los prestadores inscriptos en el programa tienen la obligación de aceptar pagos con la tarjeta PreViaje.

Un establecimiento me quiere cobrar un recargo por pagar con mi tarjeta PreViaje, ¿qué hago?

Si el establecimiento en el que querés realizar una compra con la tarjeta PreViaje te quiere cobrar un recargo para utilizarla, se trata de una conducta ilegal que podés denunciar ante la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor por violación a las leyes nacionales 24.240 y 25.065.

Podes efectuar el reclamo a través de la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor en: https://www.argentina.gob.ar/produccion/defensadelconsumidor/formulario o podés realizar tu consulta al 0800-666-1518 (de 9 a 18 hs) o por correo electrónico a: consultas@consumidor.gob.ar.

¿Los comercios/prestadores deben tener posnet para poder usar mi Tarjeta PreViaje?

Sí, deben aceptar tarjetas Mastercard y VISA, según corresponda, y/o cobro mediante código QR para la Billetera Electrónica BNA+ o MODO.

¿Puedo hacer compras en cuotas?

No, todas las compras que realices con la Tarjeta PreViaje deberán realizarse en un solo pago.

¿Qué sucede con el crédito cuando finalice PreViaje?

Luego del 31/10/2023 el saldo no utilizado caducará.

¿Qué pasa si en el destino hay comercios que no aceptan la tarjeta PreViaje?

Sólo se va a poder pagar en aquellos comercios que cuenten con lectora de la aplicación BNA+, Posnet Mastercard o VISA según corresponda. En ningún caso se reintegrará los fondos pagados en aquellos lugares que no tengan lectora de la aplicación.

Tarjeta Precargada PreViaje (TTNE)

¿Cómo obtengo la tarjeta PreViaje?Recibirás la tarjeta precargada en el domicilio que hayas consignado en tu cuenta como lugar de residencia. El costo de emisión y envío es de $420,00 + IVA y se descontará de tu saldo. Recordá que si fuiste persona beneficiaria de alguna de las ediciones anteriores y aún conservás tu tarjeta, podrás volver a utilizarla.

¿Cómo puedo saber el estado de envío de la tarjeta?

Días antes del viaje podrás visualizar el código de seguimiento de la tarjeta en tu perfil. Para consultar el estado del envío en la web del Correo Argentino deberás ingresar en el siguiente link: Correo Argentino.

El Correo te visitará y si no logra concretar la entrega, la tarjeta será enviada a la sucursal que seleccionaste en tu perfil. Podrás retirarla personalmente luego de 15 días.

¿Qué hago si pierdo o me roban la tarjeta?

Deberás realizar la denuncia llamando al 0810-666-4803 (Ticket Nación), 0800-333-4402, 0800-222-3475 (MasterCard) o 0810-666-3368 (Visa) para solicitar una nueva. Recordá que la misma deberás retirarla personalmente en la sucursal del Banco Nación seleccionada y una vez que esté en tus manos tendrás que activarla llamando al teléfono que figura al dorso.

¿Es posible consultar el saldo disponible y visualizar los movimientos realizados?

Sí, podés consultar tu saldo llamando al Centro de Atención Telefónica de Mastercard al 0800-333-4402 o al de Visa al 0810-222-7342. También podés ver tu saldo y movimientos del mes en curso desde el sitio web de MasterConsultas, Visa Home y a través de la app BNA+.

Recordá que si elegiste tu tarjeta virtual PreViaje como medio de acreditación del beneficio, vas a poder consultar tu saldo al 0810-222-7342 y visualizar tus movimientos a través de la app BNA+.

¿Qué hago si deseo desconocer operaciones realizadas con mi tarjeta?

En caso de que desees desconocer alguna de las operaciones realizadas con tu tarjeta, deberás comunicarte con el Centro de Contacto de PreViaje (0810-555-6100) o a través del canal de WhatsApp (+54 9 11-4312-5994 ). Tené en cuenta que sólo podrás desconocer aquellas operaciones que se hayan realizado durante el período vigente, y que podrás acceder al mismo desde la web de MasterConsultas o Visa Home.

Si tenés tarjeta virtual Visa PreViaje, podrás realizar el desconocimiento de gastos en la sucursal que elegiste o a través del siguiente link: https://www.bna.com.ar/RL/Reclamo.

¿Puedo utilizar mi beneficio a través de la aplicación BNA+?

Si. Primero deberás descargarte la aplicación BNA+ en tu celular y registrarte con tu DNI. Allí, visualizarás una tarjeta con el beneficio. Al momento del pago en el comercio, deberás seleccionarla y escanear el código QR que te proporcione el vendedor. También podrás asociar los datos de tu tarjeta a MODO. Para ver en detalle cómo funciona presioná acá

En caso de necesitar ayuda técnica de Banco Nación, podrás contactarte a través del e-mail: soportebnamas@bna.com.ar o bnadigital@bna.com.ar. También podés comunicarte telefónicamente al 0810-444-7827.

Prestadores

Si soy Prestador de ediciones anteriores del Programa, ¿tengo que volver a registrarme?

Sí. Para participar en esta edición deberás registrarte nuevamente haciendo click aquí desde el 1 hasta el 7 de septiembre.

La información ingresada tendrá carácter de declaración jurada, y la constatación de su falsedad podrá justificar la exclusión del PROGRAMA y de futuras ediciones.

¿Cuáles son los requisitos para participar como prestador turístico?

Primero deberás inscribirte en el Registro de Prestadores a partir del 1 de septiembre. Para ello, deberás estar inscripto ante AFIP en alguno de los códigos de actividad incluidos en el programa. Además, en caso de alojamiento, deberás contar con número de habilitación provincial o municipal. En caso de agencia de viaje, deberás contar con número de legajo habilitado. Tené en cuenta que el responsable de la inscripción deberá contar con Clave Fiscal Nivel 3. Podés acceder al formulario de registro y al listado de códigos de actividad aquí. La fecha límite de inscripción es el 7 de septiembre.

A su vez, aquellos prestadores de alojamiento inscriptos en AFIP bajo los códigos de actividad 551022, 551023 y 551090 deberán adherir al Acta Acuerdo de Precios firmada en conjunto por la Cámara Argentina de Turismo, la AHT, la AHRCC, la FEHGRA y el Ministerio de Turismo y Deportes, a través de la cual se establecen tarifas máximas para la comercialización de servicios de alojamiento.

Tené en cuenta que si te inscribís en el programa como Prestador no podrás participar como persona beneficiaria del Programa.

¿Cómo hago para registrar más de un establecimiento bajo mi CUIT?

Una vez que ingreses a la sección prestador y valides tus datos con tu clave fiscal nivel 3, podrás consignar los datos de cada uno de los establecimientos que tengas bajo el mismo CUIT, indicando la ubicación de cada uno de ellos.

En el caso de los alojamientos, se deberá informar el número de habilitación, clasificación y categoría de cada uno de los establecimientos según lo registrado ante la respectiva provincia o municipio.

Si me informan que mi legajo de agencia está suspendido, ¿qué debo hacer?

Si el número de legajo no se corresponde con el de una Agencia de Viajes habilitada según el registro de la Dirección Nacional de Agencias de Viajes del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, deberás regularizar tu situación enviando un correo electrónico a registroagencias@turismo.gob.ar.

¿Cómo se pueden modificar los datos del formulario de inscripción una vez registrado?

Es posible rectificar algunos datos del formulario de registro. Para hacerlo, primero dirigite al apartado “Soy Prestador” en la Web Oficial de PreViaje (https://www.previaje.gob.ar). Deberás hacer clic en “Acceder con Clave Fiscal” e ingresar con la clave del responsable que realizó la inscripción oportunamente. Una vez allí, dirigite al botón “Editar” y se desplegará nuevamente el formulario de registro con los datos ya ingresados. Se podrán modificar todos los campos excepto CUIT, Razón Social, Código AFIP y Legajo o Habilitación Municipal, clasificación y categorización según corresponda.

¿Si soy un prestador inscripto quiere decir que los usuarios podrán utilizar su beneficio en mi comercio también?

Que seas un prestador inscripto implica que los comprobantes que emitas y carguen tus clientes podrán generar hasta el 50% de beneficio. Además, como prestador inscripto en la nueva edición, debes aceptar pagos con la tarjeta PreViaje bajo pena de exclusión en el programa. Según la Ley Nacional 25.025, queda prohibido el cobro de un porcentaje adicional sobre el valor del bien o servicio adquirido.

¿Qué debo hacer en caso de la reprogramación o cancelación de un viaje?

Como prestador tenés la obligación de informar la eventual cancelación de un viaje o servicio turístico cargado en la plataforma, en un plazo de hasta 20 días antes de la fecha del viaje o prestación del servicio. El instructivo de Cancelación de Servicios será enviado por correo cuando completes tu inscripción como prestador. En caso de que sea sólo reprogramado dentro de los plazos del programa, no es necesario informar. El beneficio estará disponible para el usuario a partir de la fecha declarada originalmente en su perfil.

Afiliados/as de PAMI

¿Qué beneficio adicional tengo si soy persona afiliada de PAMI?Por ser afiliada de PAMI recibirás un crédito del 70% sobre las compras realizadas de forma anticipada en servicios turísticos nacionales. Las compras las debés realizar entre el 1 y el 7 de septiembre ante prestadores inscriptos en el programa para viajar desde el 29 de septiembre al 17 de octubre. Una vez que presentes los comprobantes correspondientes podrás utilizar el beneficio en todo el sector turístico argentino a partir de la fecha de tu viaje y hasta el 31/10/2023.

¿Cuál es el monto máximo de beneficio por afiliado?

El beneficio tiene un monto máximo total de $100.000 por persona afiliada. Las compras anticipadas en agencias de viaje, alojamiento y transporte aéreo de cabotaje y terrestre, generarán hasta $100.000 de beneficio. El resto de los rubros, como alquiler de automóviles, museos y parques, generarán un reintegro de hasta $5.000.

Con respecto a las compras, tené en cuenta que para acceder al beneficio tenés que presentar comprobantes por un monto total, igual, o mayor a $10.000, lo que supone un beneficio en tu favor de $7.000.

¿Qué debo presentar para validar mi afiliación?

Cuando te registres en la plataforma y completes tus datos personales, el sistema verificará por tu número de DNI si sos persona afiliada de PAMI y accederás automáticamente al beneficio del 70% sin necesidad de presentar ninguna documentación complementaria.

Tengo inconvenientes para inscribirme y cargar comprobantes ¿Cómo lo soluciono?

PAMI pone a disposición su Centro Integral de Atención Telefónica para brindar asistencia a sus afiliados en el proceso de inscripción y acreditación de comprobantes en la página web, así como asesoramiento general del programa.

Podrás comunicarte con PAMI Escucha a los números gratuitos 138 y 0800-222-7264.

La línea se encuentra disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Para más info ingresa a www.pami.org.ar.

Con información de previaje.gob.ar

IG