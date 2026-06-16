Día del Ingeniero: ¿por qué se celebra el 16 de junio?

Cada 16 de junio se celebra en Argentina el Día del Ingeniero, una efeméride que conmemora el inicio formal de la enseñanza de esta disciplina en el país. La fecha remite al decreto firmado el 16 de junio de 1865 que dio origen a la carrera de Ingeniería en la Universidad de Buenos Aires (UBA), dentro del entonces Departamento de Ciencias Exactas.

La creación de la carrera fue el resultado de un proceso iniciado una década antes, cuando Carlos Enrique Pellegrini, ingeniero y padre del futuro presidente Carlos Pellegrini, propuso incorporar estos estudios a la universidad argentina. La iniciativa se concretó en 1865 y marcó el comienzo de la formación sistemática de ingenieros en el país.

El primer plan de estudios incluía materias como matemática, física, astronomía, mecánica, construcciones y arquitectura. La formación estaba orientada a responder a las necesidades de un país que atravesaba un proceso de expansión económica y requería profesionales capaces de impulsar obras de infraestructura, transporte y desarrollo urbano.

Una profesión ligada al desarrollo del país

La ingeniería tuvo un papel central en la construcción de la Argentina moderna. Desde la expansión ferroviaria y portuaria hasta las obras hidráulicas, energéticas y de comunicaciones, los ingenieros participaron en proyectos que transformaron el territorio y acompañaron el crecimiento económico del país.

La efeméride también suele dar lugar a una aclaración frecuente: el Día del Ingeniero, celebrado el 16 de junio, no debe confundirse con el Día de la Ingeniería Argentina, que se conmemora cada 6 de junio. Esa segunda fecha recuerda la graduación de Luis Augusto Huergo, el primer ingeniero civil egresado en Argentina, quien obtuvo su diploma en 1870.

Huergo participó en obras vinculadas a la navegación, los puertos y el aprovechamiento de recursos hídricos, y es considerado una de las figuras fundacionales de la ingeniería argentina. Entre otros trabajos, intervino en la canalización de ríos, el desarrollo portuario y proyectos de infraestructura que acompañaron la consolidación del Estado nacional.

De Elisa Bachofen a los desafíos del siglo XXI

La historia de la ingeniería argentina también tiene entre sus referentes a Elisa Beatriz Bachofen, quien en 1917 se convirtió en la primera mujer en graduarse como ingeniera civil en el país y en América del Sur. Además de su actividad profesional, desarrolló tareas vinculadas a la investigación, la documentación técnica y la promoción de la participación de las mujeres en ámbitos científicos y profesionales.

En la actualidad, la profesión abarca un amplio abanico de especialidades que incluyen ingeniería civil, industrial, electrónica, informática, química, ambiental, biomédica y nuclear, entre muchas otras. Los avances tecnológicos, la transición energética, la digitalización de la economía y las demandas vinculadas al cambio climático plantean nuevos desafíos para una disciplina que continúa siendo estratégica para el desarrollo productivo y científico.

A más de 160 años de la creación de la primera carrera universitaria de Ingeniería, la fecha busca reconocer el aporte de quienes diseñan, proyectan y gestionan soluciones técnicas para problemas vinculados con la infraestructura, la producción, la energía, el transporte y la innovación tecnológica. Una tarea que, desde el siglo XIX hasta la actualidad, forma parte de los procesos de transformación económica y social del país.