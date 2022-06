Mucho más que café: siete propuestas cafeteras con ganas de revolucionarlo todo

Es casi cliché decir que “cuando consumimos un bien o servicio, en realidad estamos apostando a la filosofía detrás de la marca que lo ofrece, pero les traemos una novedad (o eso, al menos, es lo que anhelamos): sin tener mucha idea de marketing o de cualquier disciplina relacionada, con sus propios ojos y una pizca de curiosidad podrás vislumbrar con facilidad que el café de especialidad en la Ciudad de Buenos Aires, no es la excepción a esa vieja regla. Aquellos lugares en donde se ofrece esta bebida caliente (o fría, tal y como nos encanta a unas cuantas personas), parecieran haberse transformado en la representación de perspectivas o historias de vida. Reitero, no es que haya que saber de antropología; con sólo mirar al hueso un puñado de las tantas cuevas, spots o trailers cafeteros circulando por acá y allá, se pueden descubrir miles de rasgos de las personas que hacen posible ese milagroso tazón cafetero que tanto gusta; seres que se proponen hacer de tu momento con aroma a molienda, toda una experiencia. jajaja…¡y ustedes que pensaban que se estaban tomando ”un feca“, nada más!

Vengan, que arranca el frío y ya es hora: vayamos de la mano de la Ecuación del Disfrute - el newsletter conjunto entre elDiarioAR y la revista digital de lifestyle MALEVA , por Buenos Aires con esta guía de cafés (de especialidad) ultra-particulares, y sorpréndanse disfrutando de mucho más que café.

1) Dalchemist Coffee & Retail: café, alquimia y mucho hedonismo en cada rincón / Báez 260 - Cañitas

Cuando Daniel realizó su formación como “Coffee Master”, comprendió que lo suyo era fusionar esencias y vivencias importadas de distintas disciplinas para enaltecer las experiencias presentes y futuras. Así fue que junto a su círculo cercano formado por Carolina, Martín, Nelson y Sol, pudo trasladar esa impronta y perspectiva al proyecto “Dalchemist” (del cual hoy es la principal cabeza creativa). ¿De qué estamos hablando? De un concept store con una firme personalidad en el que el café de especialidad se escabulle en medio del retail de piezas de índole artística y no tanto como la botánica, la cerámica, la fotografía, el diseño, el interiorismo y de la que se te ocurra que tenga que ver con el mundo creativo-visual.

Lo llamativo es claramente que pese a haber múltiples aristas involucradas, Dalchemist no es una propuesta para nada ecléctica. El motivo nos lo reveló Daniel, obvio: resulta que un viaje hecho al Sudeste Asiático, le enseñó que a partir de la combinación de diferentes industrias se podía mantener un “todo homogéneo”. Sin dudarlo mucho, nos cuenta además que el “percibir una identidad detrás de una propuesta”, fue su “principal motor y decisión al momento de de fundar Dalchemist”. Con el diario del lunes, les contamos que el resultado es un rincón visualmente muy armonioso en donde todo entra por los ojos (más o menos, es como uno de esos lugares increíbles que ves en Pinterest…pero REAL).

En Báez 260 se aspira a “despertar emociones”, a “fantasear” y sentir intensamente a través de la deco, los objetos a la venta y a través del café de especialidad y la oferta gastronómica, claro está. Esa importancia que se le otorga a las texturas y colores, se traspola a los aromas y sabores. Aquí encontrás opciones de brunch clásicas y otras un poco más atrevidas (como la “Peruvian”, que trae pan de masa madre, chips de papas, langostinos, cilantro y salsa huancaína - la típica hecha a base de ajíes) durante todo el día, variantes de viennoiserie (como la croissant de almendras con coco tostado), y mucho café.

Les traducimos lo anterior: Dalchemist es un lindo lugar para que toda persona apasionada pueda sentarse en su salón principal y dar vuelo a la imaginación con sus sentidos (sí, lo ponemos con estas palabras porque decir que acá se puede “trabajar” y “comer”, así tan ordinariamente, es no hacerle justicia a semejante puesta en escena).

2) Vecindario: una catapulta hacia el bienestar / Malabia 691 - Villa Crespo

Rico café + naturaleza + emprendedurismo. Aunque no se lleven bien con las matemáticas, les aseguramos que esta suma siempre les dará saldo positivo y que la encontrarán sin vueltas en Vecindario. Se trata del proyecto craneado por María Eugenia Fuentealba junto a su socio y compañero de ruta, Nicolás: ambos soñaban con un refugio cuya filosofía principal fuese el puro confort. Así, montaron esta petit cueva cafetera con la premisa de que la misma le permitiese a cada persona disfrutar o trabajar a su ritmo, despojada del frenesí cotidiano al que acostumbramos en estos tiempos. La carta, nos cuentan desde las entrañas de Vecindario, también tiene ese espíritu y la misión de “brindar cobijo”. Se busca que su extensión sea breve pero lo suficientemente potente como para que la calidad del café, de las opciones saladas y de toda la pastelería esté siempre garantizada. Algunas de las opciones destacadas que seguro te van a tentar, son su roll de canela, su avocado toast y su alfajorcito de banana y castañas con relleno de crema de maní.

Vecindario es pequeño, pero no le falta nada y cada detalle a la vista está premeditado. En la actualidad, este punto de Villa Crespo hace de locación de los “Ciclos Vecindario”, una serie de ediciones especiales en las que se combina un menú especial con la muestra de algún artista emergente. “Buscamos que Vecin sea un espacio de difusión de artistas y un espacio cultural”, nos admite Eugenia. Y eso no es todo. Los dueños de Vecindario sueñan con que la mesa comunal de su local, pueda ser en el futuro el escenario principal de talleres de arte, diseño y escritura.

Por último y como ya les adelantamos, el otro pilar de este maison lo compone el mundo emprendedor: Eugenia también nos reveló que la idea de Vecindario es que sea hogar de mentes creativas que recién despliegan sus alas. Lo anterior se percibe con facilidad al distinguir el espacio dedicado exclusivamente a la exposición y venta de objetos diseñados por emprendedores aún por descubrir. Si aún buscás más oxígeno... ¡No olviden que en Vecindario se consiguen lindas plantitas para el interior de tu hogar!

3) Ao Kuma Café: concept store con café y pastelería con pleno aroma a manga y cultura nipona / Fray Justo Santa María de Oro 2280 - Palermo

¿Todo listo para sentirse en Japón? Ao Kuma nació de las mentes de Grace, Eiko y Javy con ese anhelo: visitando este spot, cualquier persona podría tachar de su lista deseos aquel de cruzar unos cuantos charcos hasta llegar al territorio japonés, y acá va el dato cultural: este país del noreste asiático está compuesto no solo por una sino por 4 islas principales, además de las miles que configuran el archipiélago en su totalidad. ¿En qué estábamos? El equipo fundador de Ao Kuma no eligió esta temática para este espacio cafetero de manera fortuita: el mismo migró tal cual sin escalas del mundo editorial nipón (pues los tres trabajaban para la principal casa editora de manga en Argentina) a este proyecto que combina café, librosy mucha pasión por la literatura japonesa.

En esta posta literaria, el café, el té (infaltable para hacerle el honor a la cultura asiática) y la pastelería, sonríen. Encontrarás aquí que tanto piezas dulces como saladas (¡y no olvidemos las bebidas, por favor!), vienen con compañía animé de decoración: esas preparaciones típicas de la región oriental que ves en redes sociales de cuentas de influencers japoneses, están acá en Palermo, Buenos Aires. Por ejemplo, podés probar el affogato en sus dos versiones: café o matcha, y acompañarlo de un simpático Ōtori Choux (una bomba de crema con vida propia…). Otra alternativa, es ir a por el matcha coffee latte con charlotte de peras, que trae estas frutas caramelizadas y especiadas, crema diplomata perfumada con vainillas, almendras garrapiñadas y vainillas caseras humedecidas con amaretto. De una u otra forma, seguramente esta pequeña cova de fans de Japón se llevarán una linda y colorida sorpresa cuando su pedido llegue a la mesa.

4) Sicilia Deco e Caffè: curaduría y oferta de deco sumergida en aroma cafetero / Dr. Luis Beláustegui 700 - Villa Crespo

“Fui a ver la esquina de Belaustegui (y Gral. M. Rodriguez) y a penas la ví, me enamoré…Seguí la corazonada”. La pasión que Lucía Bo aplica día tras día al área de marketing de un prestigioso hotel de Buenos Aires, se trasladó a Sicilia Deco e Caffe, su proyecto personal nacido en medio de la era del Covid-19. La pura esencia de esta delicada y tranquila esquina de Villa Crespo que nos sumerge en otro orden del disfrute, deviene de toda la trayectoria y de aquellos placeres de los que más disfruta su dueña: la gastronomía y los viajes. Léase: de su interés por la otredad cultural, por los sabores, estéticas y estilos que envuelven y hacen único a cada grupo humano.

Quizás a estas alturas se estén preguntando… ¿por qué bautizar esta posta “Sicilia” y no con el nombre de otro punto del mapa? Cuando Lucía puso un pie por primera vez en este cruce de calles, notó que había un cactus típico de esta isla italiana (casualidad: allí mismo había estado vacacionando cual típica cittadina en 2019…Fue una ciudad que la marcó tanto gastronómica como artísticamente). El nombre y el concepto del local quedaron entonces sellados a fuego por una experiencia de viaje que fue, sin lugar a dudas, una muy feliz para la creadora de Sicilia Deco e Caffe.

Lo que tiene de radiante esta esquina de Villa Crespo es su cápsula de decoración, la cual varía de acuerdo cambian las estaciones del año. Esto también revela parte de la esencia de Lucía, pues nos confiesa que es ceramista desde hace casi dos décadas. Sicilia es también una vitrina de toda su expertise desarrollada con el tiempo (¡y con toda la paciencia del mundo! - si tienen algún hobby artístico como Lucía o como yo, sabrás a qué nos referimos con esto...).

El costado gastronómico, por otra parte, también es luminoso. Mucha impronta tana o, para hablar con precisión, mediterránea. Para esta tarea, Lucía cuenta con la ayuda de Daniela Pedrajas, quien contribuye con ideas para reversionar clásicos pasteleros de la cocina italiana. No vengan a buscar cannoli o sfogliatelle a Beláustegui al 700: el objetivo aquí es apelar a la originalidad y a las vueltas de tuercas. Vengan de uno a buscar preparaciones con pistacchio, limón o naranja…¡acá los estarán esperando! Y para acompañar, sale un café de especialidad cuyo origen fue minusiosamente elegido junto al Equipo de Cuervo, amigos de la casa siciliana. En lugar de decirte “buon appetito”...les deseo un buon viaggio in Sicilia.

5) Jabón & Café: Una cafetería ¡y lavandería! en Villa Urquiza…¡Ahora sí que vas a querer ser la persona encargada de lavar la ropa! / Juramento 5267 - Villa Urquiza

“2 pájaros de un tiro”, viejo refrán que hoy quiere decir “cafecito de especialidad villurca mientras tu ropa se asea, todo en una misma locación”. Pareciera una idea sacada de una película, ¿verdad? En Jabón & Café, una magia sucede adentro del tambor del lavarropas, y otro tanto sucede en sus mesas sobre Juramento. El destacado indiscutible que emana este rincón, es su capacidad de transformar un espacio culturalmente “de paso” (pues lo cierto es que contar las prendas en una lavandería no nos lleva más de 15 minutos), en un sitio en donde se puede encontrar confort. De hecho, la filosofía de sus creadores es diseñar una nueva “experiencia social para los usuarios” que necesitan realizar lavados … y aquellos que no tanto. Idealmente, este punto de la ciudad aspira a ser desde un punto de encuentro entre vecinos, hasta un espacio para trabajar. Con la compañía de su mascota… ¡obvio!

Como se imaginarán, el aroma a suavidad textil (es decir, puras caricias al alma) se confunde aquí con aquel que permea los granos de café de Coffee Town, el coffee spot del Mercado de San Telmo. ¿Opciones para acompañar el Flat White? Por supuesto. Alfajores, medialunas, cookies y algunos tentempiés más para hacer de este momento mundano uno sublime. ¡Date una vuelta con tu cesta de ropa, que a esta seguro le encantará esa revolución de más que se encuentra fuera del tambor!

6) Kira Café: spot cafetero de disfrute y aprendizaje (sobre el café, obvio) / Costa Rica 5685 - Palermo Viejo.

Palermo Hollywood encontró una nueva manera de encandilar a su exigente público cafetero…más precisamente, esto sucedió en el emprendimiento familiar llamado “Kira Café” (Costa Rica entre Bondpland y Fitz Roy). Marcelo (oriundo del mundo de los negocios y la informática) junto a su compañera Carolina (con expertise en pastelería y gerenciamiento gastronómico), se animaron a ponerle fichas a este proyecto fundado con el afán de que Kira sea un excelente anfitrión para personas que buscan confort y deleite mediante una experiencia cafetera.

El objetivo a corto y largo plazo, es que cada persona que atraviesa las puertas de la morada se sienta parte y a la altura de lo que implica gozar con un buen café…¡Y su mejor forma de demostrarlo, fue armando un calendario de catas de café y ciclos de “clínica de barismo” (de la mano de autoridades en el tema como el barista Diogo Bianchi)! Algunos temas sobre los que seguro van a querer aprender acá, rondan en torno al arte y a la preparación de un buen latte, a la teoría de extracción y a mucho más sobre el lindo mundo del café. Por otro lado, si necesitan trabajar, aquí tienen su apoyo moral, que viene en forma de granos y bajo la modalidad de interesantes opciones de deli para almuerzos energéticos y alentadores (Psss Psss: si tienen ganas de viajar, preguntá por sus “sándwiches del mundo”...)

7) El Granero de Navarro: café para reencontrarse con el propio interior / Navarro 1159 - Tigre

De fábrica de hornos de barro, a un espacio reconfortante para el alma. Damasia Varela logró mantener la llama prendida en esta coordenada de Tigre de una forma muy particular: mediante la búsqueda de la calma. Ella ya tenía marcado a fuego en su ser que tenía que hallar un sitio en donde pudiese explorar sus sentidos, y se decidió por construir aquel rincón que tanto anhelaba: “El Granero de Navarro”. ¿Qué es? Podríamos decirles que se trata de un centro holístico con propuesta cafetera y pastelera (de la mano de nada más ni nada menos que Coni Borras) y una cautivadora tienda de aromaterapia denominada “Mitos & Conjuros” llevada adelante por Victoria, primogénita de la cabeza de EGN. Sin embargo, nos quedamos con la descripción de Damasia sobre su propio proyecto porque creemos que es más acertada. Sin más, “una extensión de la conciencia”. Es cierto. No hay sentido que no esté activo en este lugar. Visión (la estética es imponente), Escucha (silencio… qué lindo que puede ser), Olfato…un elixir de coordenada.

Nos revelaron además que uno de los lineamientos principales de El Granero, es que este pueda actuar de refugio multidisciplinario en medio de un barrio residencial; que acobije a quienes escapan del bullicio de la ciudad. El café de especialidad pareció ser la carta principal para esta jugada (aplausos para Tomás Mafia & todo el Equipo). La idea es que una persona pueda venir a participar de los encuentros especiales de yoga y meditación, y que encuentre el placer y los brazos abiertos de El Granero de Navarro para hacer del momento una genuina experiencia. En resumidas palabras, todo está pensado para que puedas desconectarte. Una linda invitación en tiempos de… ah no, ni siquiera: en medio de la carencia de tiempo. Yendo no, #Llegando.