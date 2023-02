¿Cansados de los polos gastronómicos? Tres nuevos restaurantes “trendy” que revalorizan el espíritu de barrio (en ubicaciones muy tranqui)

Hoy, las redes sociales transformaron el panorama gastronómico y la forma en que la gente sale a comer por la ciudad. Cada vez es menos común acercarse a una zona “a caminar y elegir un restaurante”, sino que nos trasladamos a donde haya que trasladarse por una propuesta que nos llamó la atención en Instagram. Eso combinado con la saturación de los polos gastronómicos llevaron a algunos a abrirse y descentralizar sus propuestas, apostando por locales o esquinas en barrios mucho más tranquilos y residenciales.

Que lugares trendy de calidad se instalen en zonas donde las ofertas son escasas y básicas, revitaliza sus calles y eleva su nivel. Incluso, si esta gana fama, genera tracción de gente de distintas partes de la ciudad que se acercan a conocer el barrio.

Un restaurante experimental con fuerte presencia del arte y la arquitectura, una lonchería mexicana con café de especialidad y un proyecto de tres amigos con comida “de la abuela” reversionada: desde la Ecuación del Disfrute, el newsletter conjunto entre la revista de lifestyle MALEVA y elDiarioAR te compartimos 3 proyectos que abrieron post pandemia y se alejaron de la multitud.

1) Corriente: arquitectura, arte y cocina experimental en una antigua fábrica de dulce de leche / Ferrari 384 - a pocas cuadras de Parque Centenario.

Si pasás por la puerta de Corriente, puede que ni te des cuenta que es un restaurante. Podrías confundirlo con un estudio de diseño o de arquitectura, por su look industrial y estético (no es tan alejado de la realidad porque sus dueños se dedican a eso), pero lo que sin dudas hace es generar intriga y curiosidad en cualquier caminante.

“Buscábamos abrir un restaurante en una zona donde se genere cierta intimidad”, cuenta su creador Juan Manuel Blanco. “Que no sea transitado, que no haya ruidos, romper con lo habitual que es concentrarse”. Fue una combinación de dos factores. En primer lugar, el amor a primera vista de esa antigua fábrica de dulce de leche, que les dio la corazonada de que cualquier cosa que abrieran ahí iba a funcionar. A su vez, ese espacio prometedor estaba ubicado sobre Ferrari, una calle muy tranquila del barrio del alto Villa Crespo, que cumplía con todo lo que le gusta a su dueño. “Cuando salgo a comer no me gusta ir a lugares llenos de gente, donde pasan personas y autos por la calle todo el tiempo, valoro la tranquilidad”.

Puede que al principio haya sido chocante para los vecinos. El estilo industrial, los techos altos, la iluminación tenue y la cantidad de metales; muchos asomaron varias veces por el ventanal antes de animarse a entrar. Hoy, agradecen que aparezcan propuestas con esta estética y esta calidad que elevan el nivel del barrio y le regalan vida, movimiento y luz a las calles. “Está bueno que la gente te descubra y ver su cara de sorpresa cuando encuentran un restaurante en la calle por la que transitan siempre para ir a trabajar”, dice su creador. Lo que más le gusta es la variedad de personalidades que pasan por ahí, desde muy jóvenes hasta un público mayor, gente en jogging o personas más arregladas; todo está permitido, lo importante es que disfruten.

Su propuesta gastronómica está a cargo de Steve Becker, apasionado e inquieto chef colombiano, quien a su vez es amante del arte y de la música. De ahí su constante creatividad y espontaneidad, que da vida a platos distintos donde se combinan sabores impensados y algunos juegos con la memoria emotiva. La carta consta de 14 platos que van de menor a mayor en tamaño, y que incluyen de todo: verduras, pescados, carnes y pastas. Pero nada con la simpleza con la que lo estoy mencionando: es una dinámica constante entre la creatividad y la sensibilidad con el producto, una apuesta a hacer lo que verdaderamente “les pasa” con los ingredientes.

El clásico que está desde sus inicios es el cannoli de morcilla con pistachos, frijoles y salsa verde. Otros platos a destacar son el calamar con ajo blanco y durazno; el pepino a la parrilla con gazpacho de melón, damasco, alcaparras y mizuna; y la manta de cerdo con puerros grillados, arándanos y avellanas. De sus tres postres, los duraznos con mascarpone - inspirados en sabores de la infancia de Steve - son el balance perfecto entre dulzor, acidez y crocante.

Otra cosa a destacar es su carta de vinos. Muy amplia, con variedades de tintos, blancos, espumantes y dulces, combina etiquetas argentinas más boutique con muchas del exterior traídas de Australia, Nueva Zelanda, Francia, España e Italia. Es de los pocos restaurantes con tanta propuesta de vino extranjero, incluso hay un estante entero, en medio del espacio, con algunas opciones de las que tienen tan solo una unidad.

2) Isla flotante: un lugar de barrio para la gente del barrio, y de encuentro entre artistas / Dr. Luis Beláustegui 396 - entre La Paternal y Villa Crespo.

Guillermo Prol, Fernando Lamarque y Mariano Froment son amigos desde el colegio. Y hace años, ya casi 10, tenían el sueño de abrir algo gastronómico, un lugar de comida con su estilo, al que ellos quisieran ir a comer. Pero, desde el principio, la condición era clara: nada de polos estallados de locales, buscaban algo de barrio. Así es como demoraron tanto tiempo hasta que apareció esta esquina de Virasoro y Beláustegui, una especie de amor a primera vista, y en mayo del 2021 Isla Flotante estaba abriendo sus puertas.

Algo de su pasado como local de ramos generales todavía se puede ver en su estética. Simple, sin pretensiones, medio estilo bodegón pero con toques cool, propios de un dueño artista. Ah, porque ninguno es gastronómico, pero cuando el deseo es grande (y se trabaja mucho) las cosas suceden. Así es como empezaron ofreciendo sándwiches con un toque más de elaboración y hoy en día el menú se compone de entradas y platos, que remiten a las comidas “de la abuela” pero con vueltas de tuerca no tan clásicas.

Si bien la carta varía constantemente, entre los “platitos” encontramos unas pakoras de coliflor y brócoli con salsa verde y chutney de manzanas; empanadas de morcilla con chutney de tomate y croquetas de seso (que son un boom) con sal “falopa”. Entre las comidas, además de sándwiches (hay uno de pastrón casero, locura), podemos pedir una suprema de pollo a la Maryland, un chipá guazú con carrillera y un churrasquito de cerdo con almíbar de kokum y zanahorias orgánicas. Cabe aclarar que el 50% de la carta es vegetariana y la acompañan más de 40 etiquetas de vinos de bodegas jóvenes y poco convencionales.

La propuesta desde sus inicios es poder ir a comer rico, con precios de barrio y de calidad. “Logramos a mi entender armar algo que le gusta a la gente que piensa como yo, que siente como yo. Ese es el gran beneficio que me da Isla”, confiesa Guillermo. Es un lugar de encuentro. Por eso la decisión de no tomar reservas y de no apurar a los clientes para que se vayan y hacer recambio. Van creciendo de a poco, sin trabajar en excesos sus redes sociales y sin saturar el local con mesas para tener mayor capacidad. “No buscamos más de lo que podemos abarcar”. Mientras tanto, el barrio se va revitalizando. Cerca de ahí, unos amigos abrieron Madre Rojas y hay un cafecito de especialidad que la está pegando. Lejos de enojarlos, los motiva aún más, a ellos y a los locales que disfrutan de propuestas nuevas y originales entre tantos talleres de autos.

3) Barragán: un concepto único - comida mexicana y café de especialidad -, en medio de calles adoquinadas y árboles de flores/ Nicasio Oroño 1195 - Caballito.

En la esquina de un barrio bien residencial de Caballito, descansa Barragán. El camino hasta llegar es un placer; calles adoquinadas con poco tránsito, árboles de flores, casitas de familia, el canto de los pájaros y pum, un café de especialidad con menú mexicano que se ganó el corazón (y el paladar) de los locales y de gente de todas partes de Buenos Aires. Porque sí, cuando la propuesta es original y de calidad, vale la pena acercarse a conocerla.

La idea inicial del proyecto gastronómico de Agustina Lanteri y Sebastián Popritkin era el café de especialidad. Justo se encontraron con el gran auge de este negocio en las zonas más pobladas, como Palermo, Belgrano y Núñez, por eso quisieron diferenciarse y ubicarse en una zona más tranquila. Esta esquina era exactamente eso. “Nos gustaba que hubiera casas y vida residencial, una plaza cerca, árboles, flores en las calles, un espacio que no esté solo colmado de edificios, oficinas o locales”, cuenta Agustina. “El centro para nosotros siempre estuvo descartado, por ejemplo”.

Una vez establecidos se enfrentaron al desafío: ¿y quién va a pasar por acá? “Parecía todo tan vacío al mediodía. No transita tanta gente, más que algún residente que sale a pasear a su perro, alguna mamá que busca a su hijo del colegio”, confiesa su creadora. Ahí hicieron uso de sus herramientas de diseñador gráfico y relacionista pública para exprimir al máximo sus redes sociales y lograr que los conozcan de distintas partes de la ciudad, no solo los vecinos. ¡Y lo lograron! Hoy los fines de semana se acercan de todos lados, de zona norte, sur y oeste, mientras que en la semana reciben a quienes viven o trabajan por Caballito, Paternal, Villa Crespo y alrededores.

Es que la propuesta es única y eso hoy se valora un montón. A su café de especialidad - que incluye varias opciones creativas con sabores mexicanos y combinaciones interesantes - se le combina un menú brunchero que puede disfrutarse en cualquier momento del día. Por ejemplo, podés trabajar con tu computadora (el ambiente está preparado con enchufes y música acorde) mientras disfrutás de un Cold Brew Picosito y unos huevos rancheros o la “Mole French Toast” que viene en pan brioche con espejo de mole, dulcesito, frutos rojos, dukkah, miel y huacatay. También tienen pastelería con varias opciones veganas y sin tacc.

