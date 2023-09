Calendario de eventos turísticos del 21 al 28 de septiembre en la provincia de Buenos Aires

La primavera llega a los municipios bonaerenses con música, gastronomía, juegos y danzas para disfrutar en familia. Monte Hermoso celebra la Fiesta Nacional de la Primavera; General Villegas, Pila y Mar Chiquita festejan la llegada de la nueva estación con una importante agenda de actividades y Moreno realiza la Fiesta del Plantín Floral con productores y expositores locales. Además, en Guaminí se presenta el libro “La Ruta Salamone”, que recorre la obra del arquitecto de las pampas.

General Rodríguez y Florencio Varela: destinos bonaerenses con las frutillas como protagonistas

Más

Fiestas populares

Monte hermoso

29º Fiesta Nacional de la Primavera

Fecha, hora y lugar: Del viernes 22 al domingo 24, a partir de las 19:00, plaza Parque General San Martín.

Descripción: El viernes actuarán Soldadores sin Careta y Barrio Viejo; el sábado, Freestyle y FMK; y, el domingo, Santiago Motorizado y Cruzando el Charco. Habrá patio gastronómico, paseo de artesanías, escenarios con música y DJs. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Monte Hermoso.

Más información: https://montehermoso.gov.ar/sitio/eventos

San Pedro

18º San Pedro Festival Country

Fecha, hora y lugar: Viernes 22, a partir de las 13:00; sábado 23 y domingo 24, desde las 11:00, Paseo Público Municipal.

Descripción: El primer día se presentarán Rockabilly Trío, Leyendas, Old Richard, Mariano Villano, y Clan Farsante. El segundo, Deep South, Proyecto Country y La Blues Ayres Band. El último día, All Together 3, Encuentro de line-dance en Avenida Costanera, y Hot Picking Brothers. Entrada gratuita. Organiza Country2.com, Ultra Comunicación e Independencia con el apoyo de la Municipalidad de San Pedro. Programación detallada en: www.country2.com

Más información: www.facebook.com/SecretariadeTurismoSP - www.instagram.com/sanpedroturismo

La Plata (Los Hornos)

Fiesta del Alcaucil Hornense

Fecha, hora y lugar: Domingo 23, de 10:00 a 19:00, rambla de avenida 137 desde 60 a 66.

Descripción: Presentación de productores locales, clases de cocina y cocina en vivo, espectáculos musicales, tour a pie, pintura en vivo y food trucks. Entrada gratuita. Organiza la Asociación de Comerciantes de Los Hornos y la Municipalidad de La Plata.

Más información: www.instagram.com/aclholoshornos - www.facebook.com/aclho.loshornos/?locale=es_LA - www.instagram.com/laplata.ciudad - www.facebook.com/MunicipalidadDeLaPlata

Bolívar (Pirovano)

18º Fiesta del Chorizo Seco

Fecha, hora y lugar: Domingo 23, a partir de las 21:30, Gimnasio Municipal de Pirovano.

Descripción: Cena y concurso en el que se elegirá el mejor chorizo seco de producción artesanal. Espectáculo musical de Lucas Barranco. Cena arancelada, con reserva previa, a beneficio de la institución educativa. Organiza la Cooperadora de la Escuela Secundaria nº1 con el auspicio de la Municipalidad de Bolívar.

Más información: www.facebook.com/profile.php?id=100006957045058

Tandil

33° Fiesta de las Colectividades

Fecha, hora y lugar: Sábado 23 y domingo 24, desde las 16:00, Centro Cultural Universitario, Irigoyen nº 662.

Descripción: Esta edición acompañará la celebración del Bicentenario de Tandil, con la presencia de diecinueve colectividades y cuerpos de baile locales, regionales, nacionales e internacionales: Alemania (Tandil y de Azul), Ballet Folklórico Tandil, Bolivia (Buenos Aires), Centro Gallego, Dinamarca, Italia, Lituania, Países Árabes, País Vasco, Paraguay, Perú (La Plata), Ucrania (Buenos Aires), y Uruguay. Entrada gratuita. Organiza la Unión de Colectividades de Tandil con el apoyo de la Municipalidad de Tandil, el Concejo Deliberante local y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.facebook.com/TurismoTDL - www.instagram.com/tandil.turismo - www.tandil.gov.ar

Coronel Pringles

141º Aniversario del Partido de Coronel Pringles

Fecha, hora y lugar: Domingo 24, a las 10:00, Explanada Municipal; y sábado 30, desde las 12:00, Balneario Municipal.

Descripción: Actos protocolares, reconocimiento a vecinos distinguidos, presentación de las bandas Ceferino Namuncurá; Bomberos Voluntarios de General Cerri; Escuela Santa Cecilia, de Bahía Blanca; Bartolomé Meier, de Coronel Suárez y la de Villarino. El sábado 30, desfile de instituciones, espectáculos, peñas folklóricas y la presentación especial de Banda XXI. Habrá juegos, stands y patio de comidas a cargo de clubes de la ciudad. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Coronel Pringles.

Más información: www.instagram.com/municipio_cp - www.facebook.com/MunicipiodeCoronelPringles

Dolores

3º Fiesta de los Parajes Rurales

Fecha, hora y lugar: Domingo 24, desde las 11:00, Lomas de Salomón.

Descripción: Tercera edición homenaje a los Montes del Tordillo. Desfile gaucho, artistas populares, paseo gastronómico y artesanal, y reconocimiento a pobladores. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Dolores.

Más información: www.facebook.com/secturismodolores - https://dolores.gob.ar/3o-fiesta-de-los-parajes-rurales/

Carmen de Areco

211º Aniversario del Partido de Carmen de Areco

Fecha, hora y lugar: Lunes 25, a las 18:00; y martes 26, a partir de las 10:00, Plaza Independencia.

Descripción: Fiesta fundacional del partido con instituciones y centros tradicionalistas de toda la región. Se presentarán el Chango Spasiuk, Los Totoras y Pequeño Pez. Contará con patio gastronómico y feria de artesanos y productores locales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Carmen de Areco con el apoyo de la Subsecretaría de Turismo (Ministerio de la Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires).

Más información: www.facebook.com/municipalidadcarmendeareco - www.instagram.com/municipalidad_carmendeareco - www.instagram.com/turismoareco - www.facebook.com/turismocarmendeareco

Coronel Suárez (Huanguelén)

111º Aniversario de Huanguelén

Fecha, hora y lugar: Martes 26, a las 21:30, Teatro Huanguelén; y miércoles 27, a partir de las 08:00, plaza San Martín.

Descripción: En el 111 aniversario de la localidad se realizará la noche de gala, con espectáculos musicales y entrega de distinciones. El miércoles, desfile cívico institucional y espectáculos musicales. Entrada gratuita. Organiza la Delegación Municipal de Huanguelén y la Municipalidad de Coronel Suárez. Programación detallada en: www.facebook.com/cultura.huanguelen

El domingo 24 desde las 18:00, se realizará Suárez Peatonal edición Primavera con espectáculos musicales, feria de artesanías y emprendedores del distrito, patio cervecero y arte callejero. Actividad gratuita. Organiza la Municipalidad de Coronel Suárez.

Más información: www.facebook.com/suarezmunicipio - www.instagram.com/suarezmunicipio

Rivadavia

Cabalgata Cándido Mansilla

Fecha, hora y lugar: Del miércoles 27 de septiembre al domingo 1º de octubre, a las 08:00, desde la localidad de Sansinena.

Descripción: Cabalgata que une todo el distrito recorriendo cinco localidades. Habrá fogones, almuerzos criollos, espectáculos folklóricos, campamentos y peñas en cada una de las paradas. Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de Rivadavia, Delegaciones Municipales e instituciones del Partido.

Programación detallada en: www.facebook.com/photo?fbid=624982619762355&set=pcb.624982696429014

Más información: www.instagram.com/munirivadavia

Eventos culturales

Guaminí

Presentación del libro La Ruta Salamone

Fecha, hora y lugar: Sábado 23, a partir de las 13:00, Teatro de la Sociedad Española.

Descripción: Jornada recreativa con la presentación del libro Ruta Salamone, visitas guiadas por las obras del arquitecto de las pampas, proyección de la película Ruta Salamone y espectáculos musicales. Además, patio gastronómico y actividades para las infancias. Entrada libre y gratuita. Organiza la Municipalidad de Guaminí a través de las áreas de Cultura y Turismo, junto a Instituciones intermedias locales, con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Más información: www.facebook.com/municipalidad.guamini - www.instagram.com/municipalidad.guamini

Esteban Echeverría

20º Festival de Música Clásica de Esteban Echeverría

Fecha, hora y lugar: Domingo 24, miércoles 27, y domingo 1º de octubre, en distintos horarios e instituciones de la localidad.

Descripción: Conciertos líricos con la presentación de orquestas locales y regionales. El domingo, Orquesta Estudiantil de Buenos Aires; el miércoles, los alumnos de la escuela Municipal de Artes y Oficios; el 1º de octubre, concierto a cargo de los alumnos del Conservatorio Julián Aguirre del Teatro Colón. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Esteban Echeverría. Programación detallada en www.estebanecheverria.gob.ar (agenda cultural).

Más información: www.facebook.com/MunicipioEE - www.instagram.com/municipioee

Pila

Día de la Primavera

Fecha, hora y lugar: Sábado 23, desde las 14:30, Plaza San Martín.

Descripción: Música y espectáculo en vivo de bandas locales y regionales. Se presentarán Emanero, El Villano, Generación Urbana y Amorina. Habrá concursos, sorteos, patios gastronómicos y feria de artesanías. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Pila con el apoyo de la Subsecretaría de Turismo (Ministerio de la Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires).

Más información: www.instagram.com/munipila - www.facebook.com/partidodepila

General Villegas

Fiesta de la Primavera 2023

Fecha, hora y lugar: Del jueves 21 al domingo 24, en diferentes horarios, Parque Municipal.

Descripción: Patio cervecero, parque de juegos, actividades culturales, bandas en vivo y ballets de danza. El viernes estará Yuria, el sábado la banda homenaje a Soda Stereo, Séptimo Día Homenaje y, el domingo, cerrará Nico Mattioli. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de General Villegas. Programación completa en: www.facebook.com/profile.php?id=100083048272937

Más información: https://disfrutavillegas.ar

Junín

Fiesta de la Primavera en Junín

Fecha, hora y lugar: Jueves 21, a partir de las 16:00, Parque Borchex, Lartigau y Circunvalación.

Descripción: Habrá emprendedores locales, patio gastronómico, espectáculo de La Champions Liga, Migrantes, artistas locales y regionales. Contará con juegos infantiles y paseo de artesanos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Junín.

Más información: www.instagram.com/gobiernodejunin - www.facebook.com/gobiernodejunin

Escobar

Escobar Rock 2023

Fecha, hora y lugar: Del viernes 22 al domingo 24, de 13:00 a 00:00, Predio Floral de Mateo Gelves nº 1050.

Descripción: Actuarán Save the Population, Revelión, Guadalupe Espeja, La Misteriosa, Pitu Rock, y La Bitrola, A.N.I.M.A.L., Los Caballeros de la Quema y Nonpalidece. La entrada será un alimento no perecedero destinado al Programa Hambre Cero. Organiza la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Escobar. Programación completa en: www.escobar.gob.ar/disfrutaescobar

Más información: www.instagram.com/escobarcultura - www.facebook.com/escobarcultura -

Mar Chiquita (Coronel Vidal)

2º Festival Primavera Joven

Fecha, hora y lugar: Sábado 23, a partir de las 17:00, La Rinconada.

Descripción: Festival con espectáculos en vivo, paseo de artesanías, emprendedores gastronómicos y productores cerveceros locales. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.

Más información: www.instagram.com/municipalidad.marchiquita - www.facebook.com/municipalidad.marchiquita

Eventos deportivos

Tandil

25° Duatlón Hombre de Piedra Short

Fecha, hora y lugar: Sábado 23, desde las 08:30, desde avenida Don Bosco nº 2627.

Descripción: La competencia se llevará adelante a través de un circuito de 8 kilómetros de pedestrismo, 50 de ciclismo y 6 de pedestrismo, entre las sierras y el paisaje de la ciudad. Incluye una distancia promocional para atletas que recién comienzan: Hombre de Piedra Sprint, 3 km – 20 km – 3 km. Inscripción arancelada. Organiza ISSPORTS con el acompañamiento del Municipio de Tandil

Más información: www.tandil.gov.ar - www.issrace.com.ar/competencias - www.facebook.com/TurismoTDL - www.instagram.com/tandil.turismo

Ferias y exposiciones

Moreno

Fiesta del Plantín Floral 2023

Fecha, hora y lugar: Del viernes 22 al domingo 24, desde las 11:00, Plaza Buján, Justo Daract nº 1541.

Descripción: Exposición de productoras y productores locales, charlas y talleres. El viernes, en vivo, Magui Olave. El sábado, Ke Personajes. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Moreno.

Más información: www.instagram.com/culturamoreno

Tandil

ExpoTan 2023

Fecha, hora y lugar: Del viernes 22 al domingo 24, desde las 14:00, Sociedad Rural de Tandil, avenida Juan Antonio Salceda esquina Los Pinos.

Descripción: Feria agropecuaria con 400 expositores de 32 municipios, jornadas técnicas de lechería, agricultura y ganadería; pistas de jura, caballos criollos, pista 4x4, espectáculos, patios de comidas, restaurantes y entretenimientos. Entrada arancelada. Estacionamiento gratuito. Organiza la Comisión Coordinadora de Expotan junto a la Municipalidad de Tandil, la Sociedad Rural de Tandil, la Cámara Empresaria local y la Gestión de Actividades de Caballos Criollos.

Más información: www.expotan.com.ar - www.tandil.gov.ar -

www.facebook.com/TurismoTDL - www.instagram.com/tandil.turismo

La agenda turística y cultural de los 135 municipios se encuentra disponible en la app ReCreo. Link de descarga aquí.

LC