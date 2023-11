Mariana Enriquez adelantó que su próxima novela se situará en Argentina en “una época poscrisis”

Desde México, donde se encuentra en el marco de un tour literario por diversas ciudades de ese país, la escritora Mariana Enriquez adelantó algunas ideas de la novela que escribe en la actualidad, al contar a medios locales que “ocurre en Argentina después de una crisis económica. No es una distopía porque no me gustan las distopías. Quiero que sea una época poscrisis, en una Argentina que no existe, es muy gótica y en ese ambiente es donde hay fantasmas”, a los cuales definió como “una perfecta metáfora del trauma”.

De visita por localidades como Ciudad Juárez, Chihuahua, El Paso y la Ciudad de México, la autora de “Los peligros de fumar en la cama” se explayó ante el diario Reforma sobre los temas que le interesan y su fascinación por el horror y los fantasmas, pero la cuestión electoral regresó una y otra vez a la conversación con los periodistas, posiblemente porque la agenda política y social está en el núcleo mismo de su literatura.

La escritora sostuvo que en sus libros el fantasma siempre aparece, es un ente que está con en un loop, y eso es algo que ve en América Latina, “hay circuitos de los que no podemos salir, el fantasma pide justicia o cuenta el trauma por el que pasó. En el cuento contemporáneo el fantasma es persistente, porque la justicia se tiene que hacer en vida y es muy metafórico con América Latina”, remarcó.

“El fantasma siempre me pareció una perfecta metáfora del trauma, desde las historias de fantasmas más clásicas. Además el fantasma tiene que ver con la memoria, y creo que nuestros países están un poco condenados a la memoria, para no repetir cosas”, reflexionó la narradora, que en 2019 obtuvo el Premio Herralde de Novela por “Nuestra parte de noche”.

Consultada por la prensa mexicana, Enriquez, quien junto a más de mil referentes de la cultura había firmado una solicitada instando a no votar a Javier Milei, sostuvo que Argentina está ante “un cambio histórico”, que “pasa en muchos lugares”.

En relación al Presidente electo, sostuvo: “Se presentó a elecciones, es un candidato democrático, es quien va a gobernar y por el bien de todos espero que sea lo menos doloroso para Argentina”.

“La verdad es que ningún gobierno argentino dejó de darme satisfacciones en cuanto al espanto. Todos fueron, de una manera u otra, un caldo para usar”, reflexionó Enriquez, quien acotó: “Lo que decidí hoy, con muchísima más filosofía que ayer, o que hace unos días, es decir: 'Casi el 60 por ciento de mis compatriotas lo votó, se presentó a elecciones, es un candidato democrático y en Argentina hay instituciones'”.

Cultora del terror y lo fantástico, Enriquez aseguró haber aprendido de uno de sus maestros, Stephen King, por ejemplo a alejarse en todo momento de las consignas fáciles. “No voy a escribir un libro donde Milei sea un monstruo. Primero, porque no creo que lo sea y no es justo para la gente que lo votó, porque la gente que lo votó, lo votó de buena fe porque está cansada”, contestó sobre cómo podría entrar eventualmente el jefe de Estado electo a su literatura.

