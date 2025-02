Repudio y “charangazo” por las declaraciones de desprecio de Pichetto a la música del norte argentino

El diputado Miguel Ángel Pichetto aseguró en una entrevista que “el charanguito y la música del norte no tienen nada que ver con Argentina” y sus palabras recibieron el repudio inmediato de músicos de todo el país y de usuarios en redes sociales. Además, se convocó a un “charangazo” en redes sociales y a otro presencial para la tarde de este jueves frente al Congreso de la Nación.

A través de cuentas en diferentes plataformas, varios usuarios empezaron a compartir sus videos tocando el charango mientras que otros sumaron imágenes del instrumento en publicaciones acompañadas de mensajes criticando las declaraciones del legislador y reivindicando la figura de Jaime Torres, músico tucumano fallecido en 2018 que llevó el charango por todo el mundo.

📽️"El charanguito, qué sé yo...Esa música del norte no tiene nada que ver con la Argentina”, dijo Miguel Ángel Pichetto en 540° pic.twitter.com/0tQpV1GbBS — elDiarioAR (@elDiarioAR) February 27, 2025

El guitarrista Juan Falú publicó un video en sus redes en el que señaló: “Diputado multicolor Pichetto, usted me hizo recordar una expresión de mi viejo cuando quería definir a los sabiondos que escondían su ignorancia tras algunos títulos de libros y mucha gestualidad académica para no para no decir nada o decir pavadas, era: el boludo solemne”.

“Usted agredió un símbolo de la cultura”, señaló el tucumano y agregó que el legislador ninguneó a una región que mantiene saberes ancestrales, que el diputado desconoce y “no podrá conocer porque no le da la sensibilidad, ni su modo particular de celebrar la Patria, ni su modo especulador y oportunista de encarar la política”. “La política debe ser virtuosa, Pichetto, pero usted la ensucia. Trae esa máscara de intelectual capaz de acumular informaciones pero nunca de albergar saberes”, añadió Falú y lo tildó de “provinciano identificado con el centralismo cultural” que padece Argentina.

“Ese centralismo que derrocha soberbia e ignorancia de las entrañas argentinas. Centralismo para un patagónico como usted es la peor la vestimenta para representar un territorio que algún día hará tronar sus cultrunes para sacarse de encima a los vendepatria”, subrayó Falú y cerró dirigiéndose al legislador: “Mire, Pichetto, ojalá la semilla de esos pueblos se siembren en las entrañas de la soberbia. En una de esas, a pura sangre, a puro charango, a pura arpa y a puro coraje, se les cuela a ustedes algo de memoria continental en sus memorias enajenadas”.

Por su parte, el charanguista Rolando Goldman, uno de los referentes actuales del instrumento, convocó a charanguistas, estudiantes, luthiers, docentes y amantes del charango a a las 17 de este jueves frente al Congreso, en Callao y Rivadavia. “También a quienes quieran sumarse para plantar bandera desde nuestra cultura popular, soberana. Vamos a repudiar, desde el amor por nuestra música y nuestra cultura, los conceptos de odio y desprecio del diputado Miguel Angel Pichetto. Traé tu charango. Alcemos los Charangos, síntesis de nuestra cultura popular”.

El periodista especializado Gabriel Plaza posteó en X: “Es muy triste que @MiguelPichetto desconozca la propia raíz de su lugar, que hable despectivamente de un género que Jaime Torres llevó por el mundo y que hable despectivamente de una cultura tan poderosa, fruto del sincretismo musical del norte argentino”. Agregó que “la música folklórica argentina nació del sincretismo. Todo es mestizaje. Hasta la denominación ”folklore“ es anglo”. Y se lamentó: “Todo lo que grabó y tocó Jaime Torres para que dejaran de usar el mote de ”charanguito“ para definir al instrumento que sintetiza toda una cosmovisión andina: una manera de estar en el mundo”.

Entre los músicos, el Colo Vasconcellos del grupo salteño Ahyre tocó el himno con el charango.

"El charanguito". La respuesta del Colo Vasconcellos del grupo salteño Ahrye. pic.twitter.com/EOAYuyHUQ5 — Gabriel Plaza (@gabyplaza) February 27, 2025

El músico jujeño Bruno Arias utilizó el humor para burlarse de las palabras de Pichetto en un video en sus redes.

La cantora tucumana María Paula Godoy le dedicó una canción a la polémica junto a su compañero Juan Martín Angera.

Las palabras del ministro de Cultura de Jujuy

En tanto, el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, salió al cruce de las polémicas declaraciones en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas y calificó las palabras del legislador como “desafortunadas”. También cuestionó su falta de conocimiento sobre la identidad cultural del país. “Es increíble que un dirigente que ha atravesado tantas gestiones políticas, que fue tantos años senador nacional y que debería conocer la idiosincrasia de nuestro pueblo, desconozca por completo la cultura del norte argentino”, expresó.

El ministro defendió el valor cultural del charango, instrumento característico de la región andina, y lo consideró “uno de los baluartes más importantes del país”. En ese sentido, criticó la visión “eurocentrista” de Pichetto y su discurso excluyente sobre la música folclórica del norte. “Somos una nación con un crisol de culturas, y eso es nuestra riqueza. La Argentina no es solo el puerto y la Pampa: también es el sur, Cuyo, el Litoral y, por supuesto, el norte”, señaló.

Además, comparó la postura del diputado con la de Bernardino Rivadavia, cuando le ordenó a Manuel Belgrano que retrocediera hasta Córdoba en plena lucha por la independencia. “Por suerte, Belgrano desobedeció, organizó el Éxodo Jujeño y ganó las batallas de Tucumán y Salta. Hoy la Argentina es lo que es gracias a líderes que integraron y sumaron, no a quienes excluyeron”, afirmó.

Posadas resaltó que el norte argentino ha sido históricamente una región de integración cultural, donde conviven las tradiciones indígenas, la influencia andina y la herencia europea. En esa línea, sostuvo que la identidad del país no se define por un solo grupo ni una única tradición. “Nuestra cultura no se construyó solo con los que ‘bajaron de los barcos’. También somos parte de la cultura andina, que nos enriquece, nos fortalece y nos enraíza”, remarcó.

El ministro también mencionó la importancia de festividades como la ceremonia de la Pachamama, que durante siglos fue practicada en secreto y hoy se ha integrado a la identidad argentina. “Nos visitan de todo el mundo para conocer nuestras tradiciones y se emocionan con ellas. Argentina es grande porque supo abrazar su diversidad, no porque reniega de ella”, agregó.

Por último, Posadas insistió en que las palabras de Pichetto reflejan una mirada restrictiva y prejuiciosa sobre el país, y criticó a los dirigentes que buscan reforzar la grieta con discursos de odio. “No podemos seguir echándole la culpa al extranjero de nuestra pobreza. Nuestro problema es que no hemos sabido integrarnos como nación. Si seguimos negando parte de nuestra identidad, seguiremos debilitándonos como país”, concluyó.