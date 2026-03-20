Copa Sudamericana: River, Racing y San Lorenzo ya conocen sus rivales, entre ellos brasileños

River, Racing y San Lorenzo jugarán con equipos brasileños complicados en lo que serán sus respectivos grupos en la Copa Sudamericana 2026, tras el sorteo llevado a cabo de la competencia, que arrancará la semana del 7 de abril.

El elenco “Millonario” compartirá grupo con Red Bull Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela.

Por su parte, Racing será cabeza de serie del grupo que conforma junto al Caracas venezolano, Independiente Petrolero de Bolivia y Botafogo de Brasil, mientras que San Lorenzo deberá medirse a Santos de Brasil de Neymar , Deportivo Cuenca de Ecuador y Recoleta de Paraguay.

Entre los demás equipos argentinos, Tigre compartirá con América de Cali de Colombia, Macará de Ecuador y Alianza Atlético de Perú, Deportivo Riestra se medirá con el Gremio brasileño, Palestino de Chile y Montevideo City Torque de Uruguay, mientras que Barracas Central jugará ante Olimpia de Paraguay, Vasco Da Gama de Brasil y Audax Italiano de Chile.

Además, en su segunda participación histórica en el certamen, Juventud de Las Piedras de Uruguay quedó en el cuarto bombo y compartirá zona con Atlético Mineiro de Brasil, Cienciano de Perú y Academia Puerto Cabello, de Venezuela.

Luego de un sorteo realizado en la sede que posee la Conmebol, en la ciudad paraguaya de Luque, han quedado definidos los grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Los punteros de cada grupo accederán directamente a los octavos de final, mientras que los escoltas irán a un playoff con los terceros de las zonas de la Copa Libertadores.

Siendo cabezas de serie, River y Racing fueron situados en los grupos H y E, respectivamente.

Por su lado, el “Millonario” compartirá con Red Bull Bragantino de Brasil, que accedió al certamen al terminar en el décimo lugar del Brasileirao 2025, Blooming de Bolivia, que terminó quinto en el torneo boliviano y hace de local en Santa Cruz de la Sierra, a 416 metros de altura sobre el nivel del mar, y Carabobo, que fue segundo en la tabla acumulada venezolana pero cayó en la última ronda previa de la Copa Libertadores.

Por otra parte, Racing compartirá grupo con Caracas, cuarto en la tabla acumulada venezolana, Independiente Petrolero, sexto en la tabla anual boliviana que superó la primera ronda previa de la Sudamericana, y el Botafogo de Brasil, sexto en el Brasileirao que no pudo superar las fases clasificatorias de la Libertadores.

Los grupos de la Copa Sudamericana 2026

GRUPO A

América de Cali de Colombia.

Tigre.

Macará de Ecuador.

Alianza Atlético de Perú.

GRUPO B

Atlético Mineiro de Brasil.

Cienciano de Perú.

Academia Puerto Cabello de Venezuela.

Juventud de Las Piedras de Uruguay.

GRUPO C

San Pablo de Brasil.

Millonarios de Colombia.

Boston River de Uruguay.

O’Higgins de Chile.

GRUPO D

Santos de Brasil.

San Lorenzo.

Deportivo Cuenca de Ecuador.

Recoleta de Paraguay.

GRUPO E

Racing.

Caracas de Venezuela.

Independiente Petrolero de Bolivia.

Botafogo de Brasil.

GRUPO F

Gremio de Brasil.

Palestino de Chile.

Montevideo City Torque de Uruguay.

Deportivo Riestra.

GRUPO G

Olimpia de Paraguay.

Vasco Da Gama de Brasil.

Audax Italiano de Chile.

Barracas Central.

GRUPO H

River Plate.

Red Bull Bragantino de Brasil.

Blooming de Bolivia.

Carabobo de Venezuela.

Con información de NA

JIB