El día que el Chango Cárdenas atajó un penal para Racing

El 22 de agosto de 1971, el ídolo de Racing, Juan Carlos “El Chango” Cárdenas, sumó una curiosidad a su vasta historia en la institución al atajar un penal frente a Rosario Central tras la expulsión del arquero Rubén Guibaudo, en una victoria por 2 a 1 de la “Academia”.

Cárdenas, emblema del conjunto de Avellaneda que fue figura fundamental en la obtención del título Intercontinental en 1967 frente al Celtic de Escocia, hasta se lució en el arco en aquel partido con el “Canalla”, en el que Racing se puso en ventaja con tantos de Osvaldo Lamelza y Jorge Benítez, mientras que Aldo Pedro Poy marcó el descuento.

A los 28 minutos del segundo tiempo, el árbitro Teodoro Nitti sancionó un penal para Rosario Central y Guibaudo se lo atajó dos veces a Ángel Landucci, pero el juez cobró adelantamiento en ambas ocasiones y decidió expulsar al arquero.

Por ese motivo, el “Chango” fue su reemplazante: “Me puse el buzo de Gibaudo y me llegaba hasta las rodillas. ´Quique´ Wolf me preguntó si iba a usar los guantes, pero no quise. Me acuerdo de que Lamelza se reía porque le parecía ridículo ver un arquero sin guantes ni gorra”, contó alguna vez el ex futbolista fallecido el 30 de marzo último.

El pateador ya no fue Landucci, quien había fallado dos veces, sino que Roberto Gramajo se hizo cargo del remate. No obstante, Cárdenas sorprendió y evitó el empate del elenco rosarino para sellar la victoria de su equipo.

“Yo lo había estudiado a Gramajo, en los partidos por tele lo tenía visto y sabía que pateaba a la izquierda”, contó después el héroe de la jornada.

Cárdenas, quien había comenzado su carrera jugando para Unión de Santiago del Estero antes de ser descubierto por “La Academia”, tuvo un paso por Nueva Chicago a préstamo para luego regresar a Racing y protagonizar una de las épocas más gloriosas de la institución.

En aquellos años, el equipo dirigido por José Pizzuti se consagró campeón del torneo local en 1966 y de la Copa Libertadores de 1967, al tiempo que fue el primer elenco argentino en ganar la Copa Intercontinental al derrotar al Celtic de Escocia.

Los escoceses ganaron 1 a 0 en Glasgow y “La Academia” se impuso 2 a 1 en Avellaneda con goles de Norberto Raffo y Cárdenas, para llegar al último encuentro: el 4 de noviembre de 1967 en el estadio Centenario de Montevideo, Racing ganó 1 a 0 con un zurdazo desde afuera del área del “Chango” que se clavó en el ángulo del arquero John Fallon.

