Hold The Gold se divirtió y ganó por trece cuerpos el Premio Humorada Negra

Hold The Gold, con la monta del jockey Pablo Carrizo, ganó hoy, por trece cuerpos sobre Falling For You, el Premio Humorada Negra, una prueba común de 1.200 metros que fue corrida en el séptimo turno de la reunión en el hipódromo Argentino de Palermo.

El ganador, un hijo de Violence, pagó un mísero dividendo de 1, 25 por boleto y empleó un tiempo de 1m 09s 34/100 para las doce cuadras de arena húmeda.

No fue carrera. El gran favorito Hold The Gold agarró la punta en la largada y se vino de un viaje hasta el disco. En el desarrollo no hubo ninguna sorpresa.

Hasta la entrada a la recta Hold The Gold vino marcando los tiempos de la carrera con notable solvencia. Fue seguido a dos cuerpos por Aberri Eguna, Falling For You y Selective Search.

Ya en la recta la diferencia fue total. Faltando 250 metros para el disco Hold The Gold corrió firme por media cancha y comenzó a sacar una diferencia abismal. Ninguno de sus cuatro rivales pudieron con semejante demostración de superioridad.

En el disco cantaron trece cuerpos de ventaja sobre Falling For You, que, a su vez, le ganó por la cabeza a Selective Search.

Los parciales fueron de 22s 42/100 para los 400 metros y de 45s 39/100 para los 800 metros. Hold The Gold ganó un premio de 350.000 pesos en la mejor carrera rentada de la tarde en Palermo.

El hijo de Violence alcanzó hoy su segundo triunfo oficial sobre siete presentaciones. La de hoy fue su mejor actuación de toda su campaña. Se divirtió desde la largada y terminó ganando por terminantes trece cuerpos de ventaja.