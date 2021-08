El presidente del Barcelona contra la Liga española por la salida de Lionel Messi: “había que hipotecar el club para retenerlo"

La noticia sacudió por completo al mundo del deporte y abrió un inesperado escenario en el mercado. El FC Barcelona confirmó este jueves que no llegó a un acuerdo con su capitán Lionel Messi y que por lo tanto el argentino no seguirá siendo jugador del club. Si bien el futbolista había quedado libre tras el final de la temporada 2020/21 aún estaba negociando con la institución para renovar.

El presidente Joan Laporta lleva adelante una conferencia de prensa en el Auditori 1899 para aclarar lo que pasó. “Estoy aquí para explicar la situación con Leo Messi. Antes que nada, quería decir que hemos recibido una herencia nefasta. Eso ha hecho que el club, la masa salarial, represente un 110% respecto a los ingresos del club. No tenemos margen salarial. Las normas de La Liga pasan por un fair play financiero que marca unas limitaciones. No tenemos margen”, declaró apenas apareció por el atril del lugar. El máximo directivo del Barcelona reconoció que la entidad no tiene espacio salarial para adaptarse a las normativas de la entidad que regula el torneo. Advirtió que “los números parecían mejores” y que eso dejó al club con “una masa salarial tan por encima”.

Laporta fue claro en relación a la traba que impuso La Liga ante este fair play financiero: “No pudimos meter el primer contrato pactado con Leo Messi. Para tener este fair play el Barça tenía que hipotecar el club por medio siglo parte de los derechos audiovisuales del club. Y no estoy dispuesto a hacer eso para nadie”. El mensaje estaba relacionado al acuerdo para inyectar 2700 millones de euros a los clubes tras un trato con el fondo CVC.

“La única vía quizás pasaba porque aceptáramos una operación que no vemos de ninguna manera interesante (acuerdo Liga-CVC). Por el importe y lo que comporta. Hipotecar medio siglo nuestros derechos audiovisuales. Quiero terminar diciendo que Leo se quería quedar, nosotros también. El hecho de que él se quisiera quedar, que fue el primer paso para ver si lo podíamos encaminar, hay que agradecer a todos los que han negociado, por parte del club y de Leo”, agregó.

Las frases de Joan Laporta sobre la salida de Messi del Barcelona

• “Leo quería quedarse en el Barça y nosotros también. La voluntad del jugador era determinante. Quiero agradecer a las partes que han negociado, que tenían que hacer compatible diferentes aspectos que afectaban a las dos partes. El mejor jugador del mundo tiene otras propuestas y ha llegado el momento en el que te tienes que plantar, dejando las emociones fuera, con la frialdad de los números”.

• “Leo se lo merece todo, es un hombre que ha demostrado su estimación por el Barça y su voluntad de quedarse. Yo estoy triste, pero estoy convencido de haber hecho lo mejor para el Barcelona”.

• “No quiero generar falsas esperanzas. Nos dijo durante las negociaciones que tiene otras propuestas y acá hay un tiempo límite. Tanto para nosotros porque empieza el torneo, como para él, que también necesita un tiempo. El jugador necesita tiempo para no tener que seguir en esta línea y poder evaluar otras opciones”.

• “Llevábamos más de dos meses negociando. Primero acordamos un contrato de dos años a pagar en cinco. Leo estaba de acuerdo y estábamos agradecidos. Leo ha puesto todas las facilidades que ha podido. Pensábamos que eso podía encajar con La Liga”.

• “Leo deja un legado excelente. El jugador con más éxitos de la historia del club, ha dejado una huella. La mejor hasta hoy. Espero que la podamos superar y ahora empieza una nueva era. Hay un antes y un después después de Leo”.

• “Esta negociación ha concluido y los acuerdos no se han podido materializar por el límite salarial que tiene La Liga. Tendríamos que aceptar un acuerdo que no queremos para la entidad. También hay otros aspectos, como el 10% del negocio de La Liga, que no vemos claros”.

• “De parte de Leo tampoco tenía mucho más margen. Pienso que es mejor tomar esta decisión y hemos adelantado el adiós dos años”.

• “Hace dos días que llegué a la conclusión de que esto no daba para más. Ayer estaba haciendo las últimas conversaciones con el padre de Leo. Han sido negociaciones de un par de meses muy intensos. Quiero felicitar a las dos partes, llegamos a acuerdos que no se pudieron formalizar por temas externos, pero que quede claro que tampoco estamos aquí que no sabíamos lo de fair play, las limitaciones salariales que teníamos. Las sabíamos, creíamos que iban a ser más flexibles”.

• “Leo quería quedarse, por lo tanto no está contento. Todos teníamos la intención de que quedara. Él se enfrenta, como nosotros, a la realidad. Una realidad que no se puede cambiar. Él y su familia ya saben que les deseo lo mejor donde estén. El Barcelona es su casa”.

• “En cuanto a Jorge Messi, ha tenido una actitud correctísima durante todas las negociaciones. En ningún momento nos pidieron nada que no entrara dentro de la lógica de una negociación. Hay tires y aflojes, versiones contradictorias, temas fiscales, temas deportivos, pero nunca han sido estos motivos de hacer el contrato imposible. Estábamos de acuerdo con las intenciones de las dos partes”.

• “No me consta que tenga un interés del PSG, pero se ha dicho que tiene otras opciones. Me gustaría verlo en Barca. Lo que haga es decisión suya y deberían preguntarle a él”.

• “Todos sabíamos, las dos partes, en las circunstancias que nos movíamos. Fair play básicamente, el acuerdo ya lo teníamos. Si encajaba la de 2 años pagados en 5, ya estábamos. Con el contrato de 5 años también estábamos muy emocionados, nos llegamos a dar las manos. Luego viene el jarro de agua fría que ese contrato tampoco encaja”.

• “La otra parte habrá valorado sus opciones y ayer, definitivamente, dijimos creo que lo mejor es coger el toro por los cuernos y tomar la decisión. Acá se toman decisiones”.

• “Yo se lo conté ayer a Jorge Messi. Ya habíamos hablado anteayer. Con Leo nos mandamos mensajes y el jueves teníamos previsto firmar el contrato. Ya hemos hablado con Leo, comenté de hacer una rueda de prensa conjunta pero la situación es de decepción. Hemos trabajado mucho para conseguirlo y no hemos podido por causas que no dependen de nosotros. Lo que impide que se formalice el acuerdo son causas que no podemos cambiarlas por falta de fair play”.

• “Leo Messi ha hecho todo lo que ha podido y no tenemos nada que reprocharle”.

• Cómo será la despedida de Leo Messi: “El homenaje que se le hará a Leo Messi, será el que él quiera. Nosotros le haríamos un homenaje cada día por todo lo que ha dado por Barcelona. Sabemos las circunstancias sanitarias que estamos ahora mismo, tanto como económicas como en relación al momento de la temporada. Esto hace que parezca complicado, pero es algo que espero algún día darle el homenaje que se merece Leo Messi”.

• “La tristeza que lleva el momento que un jugador como Leo Messi, en estas circunstancias de COVID-19, no podemos hacer el homenaje que le corresponde a un jugador que lo hubiésemos tenido que hacer seguramente dentro de dos años. Espero que para ese entonces tengamos publico ene l estadio y hubiese podido hacer de una manera mas bonito. Lamentablemente las circunstancias ahora son las que son y es el motivo un poco de tristeza y desencanto. Aparte de eso, cuando piensas que la decisión se toma en el sentido que Barca está por encima de todo y hay que preservar el patrimonio de la institución, con 122 años de historia, estamos con más motivación”.

La Liga

"La Liga querría tener a Leo Messi en La Liga, seguro. Pero también es cierto que hay clubes que exigen que se cumpla la normativa" (Foto: Reuters)

• “La Liga también tenía sus presiones porque hay otros clubes que quieren que se cumplan las normas. Ahí pasamos a un contrato de 5 años, aceptado para él también. Él tiene sus planes y le encajaban mínimo dos años aquí. Queríamos que el post Messi empezara en dos años, no hoy. Dadas las circunstancias todo se ha adelantado. Desde La Liga nos habían insinuado de forma bastante convincente que el contrato de cinco años podría entrar. Pero tras un análisis nos hacen saber que este contrato tampoco entra”.

• Sus frases sobre no aceptar el acuerdo de La Liga con CVC: “No es un chantaje. Si se hace esta operación con La Liga, entra un dinero y tendríamos un 15% más de límite salarial y eso tampoco nos arreglaba el tema. Se intentó con una serie de contratos que están en vigor, pero no se pueden romper de forma unilateral porque también tiene sus riesgos”.

• “El límite lo tenemos superadísimo, ni sin Leo tenemos margen. Los 25 millones que entran de salario, tienes que sacar 100. Y sin Leo. Por eso esta operación de Leo tenía su dificultad. Encontraron una solución, hubo reuniones y llamadas diarias con La Liga para hacerlo dentro de la normativa. Hubo un momento en el que pensábamos que La Liga aceptaba nuestra propuesta de contrato. Es cierto que técnicamente si lo analizas, no entraba. Para entrar, teníamos que conseguir más ingresos, con esa operación del 10% de venta de la Liga u otras operaciones que representaran una liberación de la masa salarial”.

• “La Liga nos pide que cumplamos la normativa. La Liga querría tener a Leo Messi en La Liga, seguro. Pero también es cierto que hay clubes, que es respetable, que exigen que se cumpla la normativa. Y no van a hacer ninguna excepción por el hecho de que Leo se pudiera quedar fuera de La Liga. Nos piden que cumplamos y no podemos cumplir porque nos han dejado una herencia que excede el límite salarial permitido. Es así de sencillo e hiriente”.

Situación económica del Barcelona

• “La situación económica de la entidad tenía ciertos riesgos para que siguiera Messi. Los íbamos a asumir pero cuando hemos conocido a fondo la auditoría... No tenemos margen salarial, la gestión calamitosa de la junta anterior ha excedido el límite salarial. No hemos tenido tiempo en este breve tiempo de corregir la situación”.

• “Es cierto que recibiríamos un dinero, pero pensamos que hipotecar los derechos de televisión medio siglo no es lo que conviene a la entidad. El FC Barcelona está por encima de todo”.

• “Para que se hagan una idea, el límite salarial que podríamos afrontar es 4 a 1. Para tener 25 millones de salario, tenemos que liberar 100. Eso son muchos jugadores. La dirección deportiva está trabajando para reducir la masa salarial y hay algunos jugadores con los que hemos llegado a un acuerdo, pero con otros no es tan fácil. Estamos en un terreno muy pantanoso, que conlleva muchos riesgos para la entidad y requiere su tiempo”.

• “No me siento culpable en absoluto. Hicimos todo lo posible para que Messi continuara en el Barça, dentro de la situación económica del club. La prueba está en que hemos llegado a un acuerdo con Messi que no se ha podido realizar por la masa salarial. El hecho de culpables aquí... no me gusta ir repitiendo la herencia tan mala que hemos tenido. No hemos tenido seis meses. Había un presupuesto que parece que es otro, mucho peor del que había. El jugador se ha prestado en todo momento a hacerlo fácil. Realmente el acuerdo progresaba, pero llega un momento en las negociaciones en qué ves que no. He tomado una decisión”.

• “Me hubiese gustado estar aquí por otros motivos, con Leo al lado. Pero debemos vivir de realidades”.

• “En referencia a la masa salarial, es evidente que la industria del fútbol recomienda que los salarios estén en un máximo de un 65% respecto a los ingresos. En este caso hay mucho por trabajar, por reducir. El problema no es solo el salario, sino las amortizaciones. Se hicieron unas inversiones de mucha magnitud y eso es un lastre”.

• “Las pérdidas previstas eran del orden de los 200 millones de euros, pero finalmente serán de 487 millones. Es mucho...”

• “Contando lo que estaba previsto con Leo, estábamos en 110% de la masa salarial respecto a los ingresos del club. Es consecuencia de unas inversiones desmesuradas que se hicieron. ¿Por qué cabe el Kun, Memphis o Emerson? Ellos han venido al Barça aceptando unas condiciones que son de agradecer. No es comparable la entrada de estos jugadores a si hubiéramos inscrito a Leo Messi”.

• “Ya hablé con los capitanes por teléfono. Creo que es un hecho muy importante dentro de la historia del Barcelona. Quería decirles que todos estábamos esperando que Leo entrase al vestuario del Barca y empezara a entrenar. Le dije a los jugadores que esto no pasará, empieza una nueva etapa y ellos son los protagonistas. Debemos demostrarles al mundo que también sabemos ganar sin jugadores del talento de Leo. He visto la cara de los jugadores con la máxima implicación más que nunca ahora, con un plus. Los capitanes serán quienes lideren este proceso”.

• ¿Podrán inscribir a los refuerzos con el tope salarial?: “Según nuestros cálculos sí, no es lo mismo el salario merecido de Leo Messi que en cuanto a magnitud de los salarios de los jugadores que hemos incorporado. A los que quiero agradecer, porque su incorporación reunió una serie de circunstancias que hicieron posible que entren dentro del límite salarial. Esperemos que no haya problemas, por eso estos jugadores hicieron estos esfuerzos”.

• “La plantilla no está cerrada. El mercado termina el 31 de agosto y todavía pueden pasar muchas cosas”.

• “La plantilla siempre que un compañero que tuviste durante muchos años ya no va a estar contigo es una sensación extraña, de una cierta tristeza. Son profesionales y saben la oportunidad que tienen de demostrar que el talento que tienen, que es mucho, también va a seguir llevando al Barça por el camino de los éxitos. Los vi expectantes porque no era lo esperado. Empieza una nueva etapa”.

NB