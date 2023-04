El blue se disparó: cerró en $418 y arrastró también a los dólares financieros

El dólar blue alcanzó hoy un nuevo récord nominal y cerró en promedio a $418 en la punta vendedora, en una rueda con mucha volatilidad, y los tipos de cambio financieros atravesaron la barrera de los $400 y alcanzaron también nuevos máximos históricos.

Los cierres en las cuevas porteñas oscilaron entre los $418 y los $420, en una rueda marcada por la alta volatilidad de las cotizaciones, en la que muchas muchos operadores marginales del centro porteño dejaron de comercializar la divisa.

El dólar paralelo subió $18 en las dos últimas jornadas y opera a $416 en la compra y $418 en la venta, con una brecha con el oficial que se ubica en el 93,6%.

Las operaciones se abrieron con el dólar a $418, hasta alcanzar al récord nominal intradiario de $422, y sobre el cierre se estabilizó en torno a los $420.

Los operadores indicaron que el fuerte rebote obedece al achicamiento de la oferta y a que el mercado no tiene vendedores, porque ante la difícil situación económica los ahorristas no quieren quedarse con pesos en el bolsillo.

En lo que va del año el blue acumula una suba de $72, tras cerrar el 2022 en $346, y en algunas provincias se superó la cotización de $425.

El Banco Central (BCRA) pareció no querer convalidar el alza de las distintas cotizaciones y terminó la rueda con compras por US$ 1 millón en el mercado, cuando en los dos anteriores había comprado más de US$ 150 millones.

Los dólares financieros en la bolsa porteña superaron el techo de los $400 y alcanzaron nuevos récords nominales.

El MEP o dólar Bolsa, operado con el bono GD30, operó a $411, y la brecha con el oficial se ubica en 88,2%.

El dólar contado con liquidación, operado con el mismo bono, alcanzó los $424, un nuevo máximo nominal, y la brecha con el oficial se ubica en 93,9%.

El dólar turista o tarjeta aumentó 54 centavos y se ofreció a $391,48, mientras el Qatar, para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a US$ 300 mensuales por persona, avanzó hasta los $447.

El ahorro o dólar solidario, que incluye la carga impositiva se vendió a $369 y el mayorista, que regula directamente el BCRA, se apreció hasta los $216,90, cincuenta y seis centavos arriba del cierre anterior.

El Banco Central terminó la primera rueda de la semana con compras por US$ 73 millones en el mercado cambiario, aprovechando liquidaciones por US$ 153,8 millones de los agroexportadores.

Con las compras realizadas el lunes, la autoridad monetaria redujo el saldo negativo de abril, que había superado los US$ 500 millones a unos US$ 48 millones, mientras que las ventas en el año se achicaron a alrededor de US$ 3.020 millones.

Con información de NA/ José Calero