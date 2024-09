Crisis enérgética: Sin cortes programados para hogares y compensaciones para empresas que reduzcan el consumo

Los cortes programados de luz no afectarán a los hogares y las empresas que reduzcan su consumo energético durante el verano recibirán una remuneración por parte del Gobierno nacional. Así lo informó esta mañana el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.

El anuncio se produce luego de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó ayer que sí habrá cortes de luz programados durante el verano ante la alta demanda de electricidad y la falta de generación que vaticinan para los primeros meses del 2025.

“Yo quiero descartar todo tipo, porque he leído estos días 'va a haber cortes programados', 'volvemos a los cortes rotatorios del 88'. Pero nada de eso, ni se está pensando ni creemos que se va a ocurrir en absoluto”, dijo Chirillo.

Sobre la posibilidad de que los cortes afecten los hogares, detalló: “No es tan así. Quizás estamos acostumbrados al término de cortes programados. Uno para programar cortes tiene que tener una inmediatez muy cercana a un momento que estamos hablando de diciembre, enero, febrero y marzo. Ahora bien, también se puede usar el término de cortes programados. Fíjate que el jefe de gabinete dice con acuerdos con industrias”.

En ese punto, dio detalles sobre el programa sobre el qué está trabajando el Gobierno para enfrentar la crisis energética.

“Estamos haciendo un programa de emergencia energética, un plan de contingencia para recuperar un montón de plantas que puedan recibir una remuneración. Hay plantas locales pero que como reciben una mala remuneración, los llamás y te dicen que no. Entonces, va a haber una remuneración en verano y en invierno para que adhieran y así recuperar la cantidad que se nos está escapando de las manos por la pérdida de Atucha”, dijo Chirillo sobre la intención del Gobierno para enfrentar la crisis energética.

Según explicó el funcionario, este verano se espera un pico en el consumo eléctrico de unos 30.700 watts. Por esa razón, el Gobierno buco compensar a las empresas que ahorren durante esos meses: “Es un plan que estamos elaborando hace un tiempo, donde se le ofrece a la demanda que voluntariamente quiera reducir su capacidad de contratación de potencia, y con eso alivianar la red. Por ejemplo, una empresa industrial, que de diciembre a febrero no produce tanto, desde ahora se le avisa que se puede ordenar y se ofrece no contratar tanta potencia. En ese sentido, va a a haber un esquema de remuneración para el que reduzca, pero voluntariamente”, aseguró Chirillo, quien aclaró que la medida es de “carácter voluntario, no es una imposición”.

Por otra parte, negó que los cortes programados vayan a afectar a los hogares. “Nada de eso; ni se está pensando ni creemos que va a ocurrir. En lo que es cortes programados, se trata de industrias, no se está hablando de residenciales.

En declaraciones a Radio Mitre, agregó: “Estamos haciendo las gestiones para poder contar con la energía que habitualmente Brasil nos brinda, que son 2300 megas. Hoy que no tenemos tanto consumo, nosotros les estamos exportando electricidad en 1500 megas. Esto ocurre desde 2001″.

Cortes programados

El Gobierno nacional anticipó que habrá cortes de luz programados durante el verano ante la alta demanda de electricidad y la falta de generación que vaticinan para los primeros meses del 2025. “Va a haber una programación, está analizándose”, admitió Francos.

“Si viene un verano de mucha temperatura, puede haber una demanda muy alta de electricidad. Lamentablemente no han habido inversiones, va a faltar generación y vamos a tener que programar algún corte, sobre todo hacer algunos acuerdos con los sectores industriales”, especificó en declaraciones radiales.