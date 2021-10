El dólar blue baja a $ 193,50 después de tocar su récord

El dólar blue o ilegal bajó de su récord de $ 195 el pasado viernes a 193,50 este lunes. Incluso el viernes, después del horario de cierre de operaciones, en el llamado "after", se había llegado a vender a 197. Pero antes de comenzar la rueda de hoy bajó a 191 y después fue subiendo, aunque quedó abajo del máximo histórico.

El dólar blue llegó a $195, el mismo valor que el récord histórico de octubre de 2020

¿Qué pasó en el medio para semejante volatilidad? Primero hay que tener en cuenta que se trata de un mercado pequeño, aunque influyente, que se mueve mucho con poco dinero, siempre en efectivo. Mauro Mazza, de la sociedad bursátil Bull Markets, atribuyó la baja a "una intervención grande antes de iniciarse la rueda. "Bajó de golpe, eso es con intención. Nadie opera así, eso es una mano oficial, corredor Norte -en referencia a la Quinta de Olivos-, posiblemente alguien allegado al Gobierno", continuó Mazza. Un cuevero, que prefirió el anonimato, coincidió: "Para mí, el Gobierno tiene manos amigas y les da billetes para que vendan. No hay otra. Si no, no se puede justificar que de 197 baje a 191".

Pero en el equipo económico niegan cualquier intervención oficial: "El Banco Central no tiene instrumentos para intervenir en el mercado blue. Nunca lo hizo. No existen las famosas manos amigas. Es un mercado en negro de muy bajo volumen y alta volatilidad. El Central interviene en los mercados oficiales, el mercado de cambio y el financiero. En esos mercados, el dólar mantiene la estabilidad". El oficial está $ 105,75; el MEP (Mercado Electrónico de Pago), a 180,15 y el contado con liquidación (CCL), a 181,06. En las sociedad de bolsa y las cuevas descartan que el blue baje porque haya muchos inversores que hagan "puré", es decir, vendan dólares en la plaza ilegal para comprarlos en el MEP o viceversa, de modo de obtener una ganancia del 5% de un día para el otro.

