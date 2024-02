El dólar blue se mantuvo en $1.085 y bajó diez pesos en la semana

El dólar blue tras encadenar una suba de 20 pesos en los primeros dos días de la semana, bajó 30 y hoy operó sin cambios en la city porteña.

Este viernes los ojos estaban puestos en el encuentro que protagonizaron el presidente de la Nación, Javier Milei, con el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, del que también participó el ministro de Economía, Luis Caputo, y donde el norteamericano dijo que “la dolarización depende de la Argentina”.

Las cotizaciones se movieron con cierta calma en el mercado, también tras el comunicado de la número 2 del FMI, Gita Gopinath, quien luego de reunirse con Caputo y Milei, ayer tras finalizar la agenda y volver a su país indicó que las medidas del Gobierno comienzan “a dar fruto”, aunque advirtió que es “esencial” realizar “esfuerzos sostenidos para apoyar a los segmentos vulnerables de la población y preservar el calor real de la asistencia social y pensiones”.

El dólar blue se mantuvo sin cambios, cotizando a $ 1.085 pesos y bajando diez pesos en la semana. De esta forma la brecha con el mayorista queda en 29,3%.

El dólar MEP, que suelen usar las personas físicas para dolarizarse, frenó la caída que venía registrando, sube once pesos y cierra la semana prácticamente a la misma cotización que el viernes pasado en $1.066,13. La brecha queda en el 27,09%.

El contado con liquidación, o dólar cable, mostró hoy una suba un tanto más importante al aumentar casi veinte pesos (1,8%) y cerrar la semana en $1.114,29. Tras haber caído ayer por debajo de los $1.100, hoy se recupera y cierra al mismo nivel que la semana pasada. La brecha se coloca en el 32,83%.

El dólar mayorista ajustó en línea con el deslizamiento que lleva a cabo Economía y subió sesenta centavos hasta los $838,90. En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió $ 3,90, en línea con la estrategia del crawl al 2% mensual que continúa manteniendo el Gobierno.

El tipo de cambio promedio minorista de los bancos comerciales relevado por el Banco Central se ubica en $883,65.

La cotización del dólar en el Banco Nación subió a $857,5, al tiempo que el valor del dólar tarjeta o turista es de $1.372 y se mantiene como el más caro del mercado.

El volumen operado en el segmento de contado US$ 428,179 millones, de los cuales el Banco Central compró 118 millones de dólares. Es cada vez mayor el volumen operado, sintoma de una regularización del comercio exterior. En este caso el Central “solo” se quedó con el 27% de los dólares y los importadores accedieron al resto.

No obstante, la autoridad monetaria nn la semana compró US$ 754 millones, en febrero acumula US$ 2.180 millones y desde diciembre US$ 8.315 millones.

Estas compra continuas de divisas, que solo se vio afectada desde el inicio de la gestión por una sola jornada donde por un pago puntual de una empresa tuvo que vender, llevaron a las reservas brutas del BCRA a alcanzar los US$ 27.477 millones con los que cerró la semana.

Aún así, las reservas netas, siguen siendo negativas. Según cálculos del economista Salvador Vitelli, el saldo de las reservas netas aún está en US$4.319 negativos.

Con información de la agencia NA.