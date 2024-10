El Gobierno confirmó que eliminará la moratoria previsional: hasta cuándo se podrá acceder

El Gobierno confirmó que no habrá una prórroga de la moratoria previsional que vence el 23 de marzo del 2025. Este programa le permite acceder a la jubilación a aquellas personas que tienen la edad reglamentaria (o están cerca de cumplirla), pero no tienen los 30 años de aportes que exige la ley. Es una situación que alcanza a gran parte del universo de los trabajadores, especialmente a las mujeres.

El titular del Anses, Mariano de los Heros, informó anoche ante la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que el Poder Ejecutivo no tenía previsto extender ese programa. “La moratoria finaliza el 23 de marzo del año próximo y no está previsto en el presupuesto, ya que no está contemplado ni ese gasto ni ingreso, con lo cual estimamos que no es voluntad del gobierno su prórroga”, dijo de los Heros ante una consulta de la diputada de Unión por la Patria, Julia Strada.

El funcionario señaló que la “la situación de la población vulnerable que no puede jubilarse queda cubierta por la PUAM”. “O sea, todas aquellas personas mayores de 65 años acceden a la PUAM, que representa el 80% de la jubilación mínima”.

Al tratarse la ley Bases y a pedido de algunos bloques dialoguistas se eliminó el articulo que derogaba la moratoria previsional y se establecía una renta proporcional de acuerdo a la cantidad de aportes que habían acumulado en su vida laboral.

La ley de moratoria sancionada el 28 de febrero del 2023 permite acceder a la jubilación a ese universo de 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones próximos a cumplir la edad jubilatoria –60 años para las mujeres, 65 para los varones– que no alcanzaron los 30 años de trabajo registrado. Junto con su haber jubilatorio, pueden ir saldando el plazo adeudado.

Hoy las moratorias son la gran puerta de entrada de los mayores al derecho de la jubilación. De los 5 millones de jubilados del sistema nacional, 3,3 entraron por esta vía; el 66%. El sistema de moratorias se inició en 2006 y busca dar respuesta a un desafío que es estructural: la alta informalidad del empleo, que hace que apenas un 20% de la población llega a la edad jubilatoria con los aportes completos, aun si trabajó toda la vida.

El Plan de Pago de Deuda Previsional al que se refirió de los Heros habilita la regularización de los períodos faltantes de aportes hasta diciembre del año 2008 y, según cálculos iniciales de la Anses, preveía la inclusión al sistema de alrededor de 800.000 personas en edad jubilatoria en un plazo de dos años, el 60% mujeres.

MT