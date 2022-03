Potenciar Trabajo: cuándo se cobra el bono de $6.000 y a quiénes beneficia

El ministerio de Desarrollo Social confirmó que, a partir del 5 de abril, comenzará a destinar el bono de $6.000 a todos los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Esta ayuda económica tiene como finalidad que las personas concreten sus estudios secundarios, en el marco del programa “Volvé a estudiar”.

Para cobrar el bono, los titulares deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años

Ser titular del Potenciar Trabajo

Cursar estudios en el nivel primario, secundario o nivel superior

Potenciar Trabajo abril 2022: cuánto cobro

Con el aumento del SMVM, los beneficiarios del Potenciar Trabajo recibirán un incremento del 50% (Salario Social Complementario) y no del 45%, como había estipulado el CNS. Esto tiene que ver fundamentalmente por las tareas que se desarrollan en el programa.

En marzo, cobraron $16.500. En los próximos meses, ese monto se verá modificado:

Aumento del 18% en abril: $19.470 (impacta en mayo). Con el bono: $25.470.

Aumento del 10% en junio: $21.120 (impacta en julio). Con el bono: $27.120.

Aumento del 10% en agosto: $22.770 (impacta en septiembre). Con el bono: $28.770.

Aumento del 7% en diciembre: $23.925 (impacta en enero 2023). Con el bono: $29.925.

Potenciar trabajo abril 2022: quiénes lo cobran

Está orientado a todas las personas que eran titulares de los programas “Hacemos Futuro” y “Proyectos Productivos Comunitarios”. De esta forma, el Potenciar Trabajo unificó a todos esos beneficiarios bajo la misma órbita.

Además, es compatible con prestaciones o beneficios que entrega Anses, tales como:

Asignación Universal por Hijo (AUH).

Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Prestaciones económicas o materiales destinadas a lo habitacional y/o protección familiar que sean entregadas por el Estado Nacional, Provincial o Municipal o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un ejemplo de ellas son el Plan Mi Pieza y el Programa Acompañar.

Prestaciones de Carácter Alimentario, como la Tarjeta Alimentar.

Trabajadores independientes, anotados en el Monotributo Social.

Trabajadores en relación de dependencia que estén inscriptos en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Además, dentro de los requisitos para poder acceder al programa se encuentra ser propietario de no más de un inmueble.

Potenciar Trabajo: inscripciones 2022

Si bien el Gobierno anunció que no habrá más incorporaciones, el Potenciar Trabajo se manejará con un sistema de altas y bajas. Es decir, un registro de trabajadores en el que se puede registrar y así acceder no solo a este sino a otros programas relacionados con el empleo.

Para estar dentro del sistema y ser beneficiario del Potenciar Trabajo, primero es necesario anotarse en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, lo cual puede hacerse en el siguiente link:

Preguntas y Respuestas sobre el Potenciar Trabajo

¿Qué es Potenciar Trabajo?

El Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, unifica a los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario en una única iniciativa.

¿Cuál es su objetivo?

Tiene como objetivo contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica.

¿Quiénes son parte del programa?

Está destinado a aquellas personas físicas que se encontraban bajo los programas “Hacemos Futuro” y “Proyectos Productivos Comunitarios”. El programa “Potenciar Trabajo” unifica en esta iniciativa a todas y todos sus titulares.

¿Qué contraprestación deben realizar los titulares?

Los y las titulares del programa podrán optar por cumplir su contraprestación con su participación en proyectos socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios o a través de la terminalidad educativa.

¿Qué es Potenciar Empleo Verde?

Es una línea del Programa Potenciar Trabajo focalizada en el impulso de iniciativas productivas adaptadas a prácticas sustentables y amigables con el ambiente, que generen condiciones de trabajo dignas, seguras y perdurables.

¿Cuáles son sus objetivos?

Su objetivo principal es potenciar la asistencia y el acompañamiento a los actores de la economía popular, como instrumento de inclusión social y protección ambiental.

Sus objetivos específicos son fortalecer:

la economía circular,

la restauración de ecosistemas,

la protección comunitaria de áreas de conservación y uso sustentable,

el reciclado para la salud,

la agroecología,

la ecomovilidad.

¿A quiénes está dirigido?

Organizaciones, gubernamentales y no gubernamentales, referentes en materia socio-ambiental en la comunidad.

Destinatarios directos de la Secretaría de Economía Social: unidades productivas, grupos cooperativos, organizaciones, trabajadores de la Economía Popular que realicen actividades acordes con los objetivos del programa.

¿En qué consiste?

La asistencia incluye:

Un salario social complementario para los y las titulares.

Formación y capacitación de los integrantes de los emprendimientos.

Entrega de equipamiento.

El acompañamiento se orienta en tres (3) ejes de intervención específicos:

Seguridad e Higiene: proporción de herramientas prácticas para un sistema básico de control y prevención de riesgos del trabajo, garantizando ambientes seguros para el desarrollo de la actividad.

Procesos Sustentables: reducción de los impactos ambientales negativos identificando aspectos de sustitución que permitan una disminución en los costos de las actividades.

Proyectos Especiales: contribución a una demanda específica identificada que permita la solución de conflictos socio-ambientales y/o de pasivo ambiental, desde la construcción de una planificación y gestión estratégica territorial.

¿Qué alcance tiene?

Potenciar Empleo Verde tendrá presencia en todas las provincias del país a través de las organizaciones referentes que sean producto de un convenio especial con el Ministerio de Desarrollo Social.

La planificación y la ejecución del programa están a cargo de la Secretaría de Economía Social perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social.

¿Qué es y cómo hacer el Cambio de Unidad de Gestión?

Si sos titular de Potenciar Trabajo (incluye los titulares ex Argentina Trabaja, ex Ellas Hacen, ex Hacemos Futuro, ex Proyectos Productivos Comunitarios), en esta sección encontrarás información adicional para realizar el cambio de Unidad de Gestión.

¿Qué es una Unidad de Gestión o Certificación?

Las Unidades de Gestión o Certificación son las responsables de certificar tu participación en el programa y verificar el cumplimiento de la contraprestación obligatoria.

Las Unidades de Gestión o de Certificación pueden ser Gubernamentales (Municipios y Provincias) o No Gubernamentales (Organizaciones Sociales, Asociaciones Civiles, Federaciones, Cooperativas, etc.).

¿Cómo puedo hacer el trámite de cambio de Unidad de Gestión?

Ingresá en www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/potenciartrabajo/cambiodeug, accedé al formulario y validá tu identidad con tu usuario de MiArgentina o clave de ANSES.

Si no tenés usuario MiArgentina ingresá en mi.argentina.gob.ar y creá tu cuenta.

Si no tenés clave de ANSES ingresá en argentina.gob.ar/anses y creá tu cuenta.

¿Es obligatorio hacerlo?

No, el trámite es opcional e individual. Está destinado a todos los titulares del Programa Potenciar Trabajo que, por mudanza o búsqueda de nuevas actividades, deseen cambiar la Unidad de Gestión con la cual se encuentran vinculados.

¿Hay un período de tiempo para realizarlo?

No, el trámite se puede hacer en cualquier momento a través de la web.

Una vez efectuado el cambio deberás permanecer un mínimo de 9 meses en la nueva Unidad de Gestión, antes de volver a solicitar otro traspaso.

¿Cuánto tarda en asignarse la nueva Unidad de Gestión?

El cambio a una nueva Unidad de Gestión demora 30 días hábiles aproximadamente.

Tené en cuenta que, hasta que se confirme el traspaso, tu salario social complementario quedará resguardado, es decir, seguirás cobrando normalmente.

¿Cómo sé a qué nueva Unidad de Gestión estoy vinculado?

Cuando esté confirmada la nueva Unidad de Gestión, nos pondremos en contacto con vos desde el Ministerio de Desarrollo Social.

¿Puedo modificar mis datos personales?

Sí, al final de la pantalla figuran tus datos personales. Si deseás efectuar algún cambio, realizalo y clickeá el botón MODIFICAR en el margen inferior derecho. Esto no afectará el trámite anterior.

¿Cómo sé que realicé el trámite correctamente?

Vas a ver una pantalla de proceso realizado con éxito que indica el número de trámite. Además, la página te permitirá descargar un PDF como comprobante del trámite realizado.

¿Cuáles son los tipos de contraprestaciones obligatorias?

La contraprestación obligatoria puede ser cualquier actividad de la economía social y popular, enmarcada en:

Proyectos socio-productivos,

Proyectos socio-laborales o socio-comunitarios,

Terminalidad educativa.

¿Qué son los Proyectos Socio - Productivos?

Son aquellos gestionados en forma individual, asociativa o familiar, tanto en el ámbito urbano como rural. Los proyectos socio-productivos deben enmarcarse en alguno de los siguientes ejes:

Reciclado : reciclado y servicios ambientales.

: reciclado y servicios ambientales. Construcción : construcción, infraestructura social y mejoramiento barrial y habitacional.

: construcción, infraestructura social y mejoramiento barrial y habitacional. Rural : agricultura familiar.

: agricultura familiar. Alimentos : producción de alimentos.

: producción de alimentos. Textil y otras manufacturas : producción de indumentaria y otras manufacturas.

: producción de indumentaria y otras manufacturas. Comercialización: comercio popular o en espacios públicos.

¿Qué son los Proyectos Socio - Comunitarios?

Incluyen todas las acciones que tiendan a reforzar el trabajo dirigido a la comunidad y el territorio, priorizando los valores de solidaridad, cooperación, la generación de redes y el trabajo colectivo. Por ejemplo, el trabajo en comedores o merenderos comunitarios, espacios de cuidados para las infancias, centros de tratamiento para personas en recuperación de adicciones, entre otros.

¿Qué son los proyectos Socio - Laborales?

Se centran en la mejora del acceso y generación de oportunidades para la formación en un oficio y la mejora de la empleabilidad. Esta modalidad de proyectos puede contemplar las siguientes temáticas:

Innovación para la Terminalidad Educativa de Adultos;

Mejora de la empleabilidad y apoyo a la búsqueda de empleo;

Formación profesional;

Certificación de competencias laborales;

Entrenamiento para el trabajo en ambientes laborales;

Cooperativismo;

Inclusión financiera.

¿Qué quiere decir Terminalidad Educativa?

Quiere decir que te encontrás completando tus estudios formales (primaria y secundaria u ofertas que acrediten parte de la misma).

