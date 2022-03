Toyota incorporó a diez beneficiarios del plan social Potenciar Trabajo

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, recorrió este lunes las instalaciones del centro de entrenamiento de la automotriz Toyota, donde comenzaron a formarse diez titulares del programa Potenciar Trabajo. Durante la visita, el ministro estuvo acompañado por el presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, con quien mantuvo una reunión de trabajo, y dialogó además con algunas de las personas que están capacitándose en la planta.

Zabaleta aseguró que no habrá lanzamientos de nuevos planes sociales

Saber más

“Avanzamos en un camino de recuperación y estamos enfocados en acompañar ese proceso con empleo formal. Así como lo hacemos hoy en la industria automotriz de la mano de Toyota, también lo estamos haciendo en diferentes sectores de la economía como construcción, textil y gastronomía”, dijo Zabaleta y agregó: “Al mismo tiempo, llevamos adelante una fuerte inversión social para ampliar los programas de capacitación en oficios, el financiamiento y la entrega de máquinas y herramientas para la producción, porque queremos fortalecer la economía popular y ayudarla a crecer en escala y mejorar las condiciones de trabajo para ese sector”. De la visita por la planta de la automotriz japonesa en Zárate también participó el director de asuntos corporativos de la empresa, Diego Prado, y representantes del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata).

El ministro recibirá este mismo lunes a dirigentes de las organizaciones sociales opositoras y les ofrecerá herramientas para sus cooperativas. Hace unas semanas, cuando esos movimientos acampaban contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Zabaleta les había advertido que no los recibiría mientras cortaran las calles e incluso le quitó el Potenciar Trabajo a dos de sus militantes porque fueron detenidos por los ataque al Congreso, incluido al despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, durante la votación de ese pacto. Ahora el funcionario abandonó su posición intransigente y se reunirá con ellos, por cuarta vez desde que asumió el cargo en 2021. El ministro ha anunciado que no prevé seguir sumando beneficiarios al plan, que ya supera el millón de personas, sino que incluso intenta derivarlos a empleos formales. Pero las organizaciones como el Polo Obrero y Barrios de Pie Libres del Sur reclaman que se amplíe el cupo del Potenciar Trabajo porque, si bien el desempleo ha caído del 13% en la cuarentena de 2020 al 7% en 2021, el menor nivel desde 2016, aún a muchos trabajadores informales no les alcanza para vivir y por eso la pobreza todavía ronda el 40%. Los movimientos opositores anunciaron un nuevo acampe esta semana por 48 horas frente a Desarrollo Social.

La incorporación de titulares del Potenciar Trabajo a Toyota se produjo el último mes tras un convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Social. Los trabajadores están formándose para trabajar en el área de manejo de repuestos y en la de ensamblado, que es un sector estratégico en la planta.

La incorporación de personas que participan del programa es parte del proceso que, desde el Gobierno, busca transformar los planes sociales en empleo registrado a través de la firma de convenios con distintos sectores de la economía, incluido el rural. De esta manera, el ministerio a través del plan abona la mitad del salario básico mientras que el empresario debe completar el monto hasta alcanzar lo estipulado por el convenio colectivo de cada sector.

AR