Una “sensación de motosierra”, el titular del Anses justificó el ajuste y dijo que podrían aumentar la edad jubilatoria

“Como diría Aníbal Fernández, me parece que es una sensación esa”, dijo sin que hiciera falta que alguien más le recordara la frase del ex ministro de Seguridad del kirchnerismo. Quien esta vez habló fue el titular de la Anses, Mariano de los Heros, y fue para explicar así que el ajuste que el Gobierno de Javier Milei está haciendo sobre el gasto público, “la motosierra”, es sólo una sensación.

Heros fue entrevistado por el periodista Eduardo Feinmann, quien le preguntó: “Da la sensación de que los que mayor motosierra recibieron fueron los jubilados”. El titular de la Anses respondió con la famosa frase de Fernández quien ante el aumento en el índice de delitos durante su gestión explicaba que la inseguridad era solo una “sensación”.

“La realidad no tiene nada que ver con eso, el gasto de Anses representa el 45% del gasto total del Presupuesto 2025, un 15% superior al de 2023; entonces, claramente hay una responsabilidad social y una sensibilidad del Gobierno que se expresa en los números”, argumentó Heros al explicar porqué no considera que los jubilados estén sufriendo fuertes recortes en sus haberes.

Según el funcionario, los jubilados terminarán el año con un aumento real del 11%. “Se habla de la vulnerabilidad pero nosotros hemos cruzado información y el 25% de los jubilados por moratoria tienen ingresos superiores a $1.800.000, hacen declaración de Bienes Personales, tienen inmuebles y automóviles”, insistió.

En una entrevista con Radio Mitre, el Heros continuó: “Acá lo que tenemos que entender es que el crecimiento es generación de riqueza y eso únicamente lo pueden hacer los privados; el Estado no genera riquezas, el Estado cobra impuestos y gasta. Lo importante es dar las condiciones para que se genere riqueza y eso naturalmente va a mejorar la situación fiscal y ahí podemos discutir cómo asignamos esos recursos extra y los jubilados van a estar en prioridad”.

En ese sentido, continuó: “La primera noticia que es que no van a seguir perdiendo. Los jubilados, como todos los trabajadores, estamos mal, en una crisis que no generó este Gobierno. A partir de esa base tan de emergencia, podemos decir que paramos de caer y estamos empezando a levantarnos. ¿Es suficiente? No, no es suficiente”.

Heros busco justiciar el recorte en las jubilaciones en la situación del Presupuesto propuesto para el año próximo: “El gasto de la ANSeS representa el 45% del gasto total del Presupuesto 2025, un 15% superior al de 2023. Entonces, claramente hay una responsabilidad social y una sensibilidad del Gobierno que se expresa en los números, de dedicar los fondos disponibles, que no son infinitos, como dice el Presidente. Pero asignarlos eficazmente sin intermediarios a la población más vulnerable”.

Aumento de la edad jubilatoria

En otro tramo, confirmó que no se renovarán las moratorias vigentes –vencen en marzo– y que el Gobierno tiene intenciones de elevar la edad jubilatoria que hoy es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres: “Yo creo que en el marco de una reforma previsional que se debe la Argentina por tener el sistema quebrado y porque la realidad del mundo laboral ha cambiado en todo el mundo, se deben considerar varias variables, entre ellas la edad de jubilación”.

El titular de la Anses aseguró que la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria está comtemplada en el Pacto de Mayo firmado por los gobernadores y el Gobierno central: “No es un tema que se puede abordar de forma independiente y aislada. No sirve. Tenemos que dejar de hacer parches en el sistema provisional porque por hacer parches permanentemente la hemos terminado quebrando”, señaló.

Sobre la moratoria jubilatoria, agregó: “No la vamos a eliminar, sólo que no está previsto renovarla. Termina el 23 de marzo del año próximo y no está prevista la renovación. No va más”.