Globant Argentina obtiene la primera Certificación Well Platinum del país para un edificio corporativo

Globant anunció que su sede en Buenos Aires, conocida como Globant Tower, es el primer edificio en Argentina en obtener la Certificación Well Platinum, el nivel más alto de este prestigioso estándar global. La distinción fue otorgada a fines de enero por el International Well Building Institute (IWBI), reconociendo el compromiso de Globant con la salud, el bienestar y la sostenibilidad en los entornos laborales. Para obtener la Certificación WELL otorgada por IWBI, se sometió a pruebas rigurosas y a una evaluación final realizada por Green Business Certification Inc. (GBCI), el organismo de certificación independiente de WELL, para garantizar que cumpliera con todos los requisitos de desempeño correspondientes al nivel de certificación WELL.

El estándar Well evalúa aspectos esenciales del entorno construido, como la calidad del aire, el agua, la iluminación y el confort térmico, entre otros, con el objetivo de crear espacios que fomenten el bienestar físico y emocional de los ocupantes. De los 35 proyectos registrados para iniciar el proceso de certificación, solo el proyecto de Globant Tower logró obtenerla, alcanzando la categoría Platino, el nivel más alto de reconocimiento.

“Este logro refleja nuestro compromiso continuo con la excelencia y con crear entornos laborales que apoyen el bienestar de los Globers”, comentó Eduardo Oppenheimer, director corporativo de Real Estate de Globant. “La Certificación Well Platinum no solo representa el éxito de la Globant Tower, sino también un hito para los espacios corporativos en la Argentina, marcando un nuevo estándar de sostenibilidad y salud en los lugares de trabajo”.

Además de este importante reconocimiento, Globant está avanzando con el proceso para obtener la misma certificación para su edificio en Tandil, que ya cuenta con la certificación LEED Platinum y se consolidó como el primer edificio inteligente de esa ciudad. Globant Tower obtuvo la Certificación WELL Platinum tras un proceso exhaustivo que incluyó la evaluación de diez categorías claves de rendimiento: aire, agua, alimentación, luz, movimiento, confort térmico, sonido, materiales, mente y comunidad.

Por su lado, Wanda Weigert, Global Chief Brand Officer at Globant & Executive Director de Globant Argentina, afirmó: “En Globant, creemos que el bienestar de nuestros equipos es clave para potenciar la creatividad y la innovación. Esta certificación es un testimonio de nuestro compromiso por brindar un entorno de trabajo saludable, confortable e inspirador, donde cada persona pueda crecer y desarrollarse plenamente.”.